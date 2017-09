PURA FARSA

LA MANERA DE OPINAR DE…

José Gilberto Ibáñez Anguiano *Columnista #G-8 Independiente

Los diputados locales panistas que todavía le quedan al pésimo pastor que ha sido Luis Humberto “La Guajolota Menonita” Ladino Ochoa, quien dizque ahora quiere ser senador como su nino Jorge Luís Preciado Rodríguez, deben ya olvidarse de exhortos al Ejecutivo Estatal y a sus secretarios para que den cuenta puntual y verídica del manejo de los recursos públicos que está a leguas de ser transparente, honestamente escrupuloso y eficiente, pues tales terminan siendo siempre como las llamadas a misa: las oyen pero no les hacen caso.

Sólo les queda el recurso de acusarlos en la plaza pública y en los medios de comunicación que se resisten al avasallamiento de la pandilla nacho peraltista, como lo hemos hecho quienes conformamos el #G8 Independiente respecto de las millonarias sustracciones que siguen haciendo sus titulares en las secretarias como la de Salud y Bienestar Social donde ejerce todo el poder de su firma para chingarse el presupuesto su Director , José Julián Martínez Barreda, con pésimos antecedentes de corrupción en la administración priista de Veracruz que fuera encabezada por el bribón de siete suelas Javier Duarte de Ochoa.

También se han denunciado abusaos en la Secretaría de Educación donde nomás los chicharrones de Óscar Javier “El Pelón” Hernández Rosas truenan, sin que el des- gobernador ni los órganos de control locales y federales, llámense como se llamen, siquiera pestañeen. Al contrario, voltean para otro lado como lo hicieron con los diez y medio millones de pesos que volaron de la SEP sin dejar rastro.

En lugar de recuperarlos, el sobrino de la gobernadora madre salió con su mamada del peso por peso para emparejarse con los alcaldes. Como nada más los burros de Comala e Ixtlahuacán le siguieron el juego, no le quedó de otra que sacar de su caja fuerte personal 5 de los 10.5 millones de pesos que había “celosamente guardado”.

Tampoco José Ignacio Peralta Sánchez suda ni se acongoja con la gran fiesta de los moches sobre obra pública, operación recaudadora que lidera su Secretario de Planeación y Finanzas que empecinado está en ser el presidente municipal de Colima, Carlos Noriega García. Todas las ratas peraltistas, en lugar de regresar al erario público el queso por ellas robado, sólo se ocupan de investigar la fuente de la información desde donde la misma les llega a los columnistas del #G8 Independiente a raudales.

Ante cada acusación, el desgobernador se hace como el avestruz al ser perseguido: entierra la cabeza en la arena dejando al descubierto su pachiche trasero.

Tiene razón la guajolata menonita al afirmar que “El Diputado Federico Rangel, sus aliados y sobre todo los Independientes solo

aprueban comparecencias pre armadas, así pasó con la visita del Gobernador, cuando no se nos dio libertad de intercambiar opiniones; es nulo el compromiso que ellos tienen con la rendición de cuentas y la transparencia, lo demostraron al no permitirnos cuestionar y dialogar con el Ejecutivo, motivando nuestra salida de la sala de juntas”, para eso están, pero ella, la picha menonita, es culpable de haber perdido la mayoría que su grupo tenía en el Congreso del Estado. Si se le fueron las cabras pri-dependientes al monte suyas son culpa y castigo.

Lento de entendederas, Don Luis Huberto tardó mucho tiempo en darse cuenta de que. “Es entendible que Federico Rangel no haya querido citar al Secretario de Educación ya que, como es costumbre entre priistas, se cubren unos con otros, hay que recordar que el también fungió como encargado de esa dependencia en el sexenio de Mario Anguiano, una de las peores administraciones en la historia reciente de Colima.

Y esque precisamente al estar Rangel al frente de la Secretaría de Educación y tener más del 36 por ciento del presupuesto estatal de ese entonces, dejó la Secretaría en 2012 con más de la mitad de las escuelas reprobadas en la prueba enlace, así mismo se presume que el utilizó y contrató personal eventual con cargo a la SEP para realizar trabajos proselitistas para su campaña a la alcaldía de Colima, de ahí quizá su negativa

de no tocar al actual Secretario de Educación”.

“Los Panistas estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, pero no aceptaremos imposiciones de formatos donde no se les pueda cuestionar a los Secretarios ni al Gobernador y mucho menos que se nos avise al cuarto para las doce como acostumbra hacerlo la mayoría “responsable” que hoy controla la Cámara de Diputados en el Estado”, revienta quien precisamente es el principal culpable del estado de cosas imperante en el Poder Legislativo Local por haberse lanzado como gato al bofe tras el botín presupuestal del mismo sin consideración alguna por los demás diputados panistas, por voraz y desaseado está medito en la situación que él mismo por bruto propició.

Mientras son peras o son manzanas, el buen diputado local panista Luis Humberto “El Güero” Ladino Ochoa anda al más puro estilo José Luis Rodríguez “El Puma”. Culpable soy yo, por haberlos tenido olvidados, por dejar que muriera la mayoría, por haberles negado mi mano, culpable soy yo, culpable soy yo, culpable soy yoooooooo. ¡Pásela bien!.