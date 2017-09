Comm Politics

De entre los neosuspirantes a las candidaturas de 2018, hay varios que ya pueden irse despidiendo de sus pretensiones, al no haber concretado el capital político necesario para ser considerados una buena alternativa para la competencia electoral que ya se avecina, y quizá deberán ajustarse a las posibilidades de ser empaquetados en el listado plurinominal de su respectivo partido político.

Apenas el fin de semana anterior, quien se despidió de sus bonos para exigir una candidatura por un cargo público fue el Secretario Particular del Gobernador José Ignacio Peralta, Héctor Munguía. Conocido como el “Muppet”, el también ex Secretario de la Juventud hace no mucho se había autopostulado para coordinar a los futuros diputados de la corriente oficial en el H. Congreso del Estado. Sin embargo, un incidente aparentemente menor que fue replicado y multiplicado por la misma gente del gobierno estatal, desnudó la poca popularidad de su precandidatura. Y es que un percance vial entre una camioneta Sequoia adjudicada al servicio de Casa de Gobierno y un taxi, sirvió para que se generara lo que fue calificado en redes sociales (por propios colaboradores del Gobierno estatal) como el “Muppet-escándalo de la Sequoia”, el cual terminó evidenciando su nula popularidad, más bien, rechazo, en el sector donde sí lo conocen. Imagínense donde su figura no es conocida.

Hablando de precandidaturas, cada vez es más evidente para la comunidad universitaria el impulso mediático que se le dan a las actividades de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, la FEUC; la ya considerada en los pasillos universitarios como precandidata al Congreso local, Ciria Salazar, al parecer llenaría el hueco dejado en el legislativo por otro producto universitario, Héctor Magaña, a quien buscan impulsar por la candidatura a la alcaldía villalvarense, pese al disgusto de los verdaderos priistas de La Villa, a los que, claro, no les van a pedir opinión. La promoción de la presidenta de la FEUC es tal, que, incluso, ha llegado a opacar las actividades de la Presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima, la esposa del Rector, Alicia López de Hernández, en lo que si bien no es nada ilícito, sí ha llegado a sorprender a los trabajadores universitarios. También se preguntan desde cuándo la FEUC es tan trascendente.

Para no salirnos de territorio priista, los que han sabido tejer los hilos en los últimos meses, son el director del Instituto Colimense para la Discapacidad (Incodis), Francisco Pérez Medina, pero especialmente, el delegado de la SEDATU en Colima, Carlos Cárdenas Roque, mejor conocido simplemente como Roque. Ya conocidos en el ámbito, han expandido su “zona de impacto” a los sectores capitalinos y municipales que son de su interés. Veremos si finalmente logran entrar en la terna final de los que serán considerados candidatos a las diputaciones. En el caso de Paco Pérez, el joven funcionario lleva rato, como dicen en mi pueblo, “queriendo”; mientras que en el caso de Roque, la importancia de su delegación lo ha convertido en el funcionario federal con más impacto, al menos en este año, de la vida pública de Colima.

Del lado panista, lo poco benéfico que le ha dejado al blanquiazul la campaña de desprestigio que a diario sufre la administración municipal de Colima, específicamente contra el alcalde Héctor Insúa, es el posicionamiento social que ha obtenido su Secretario del Ayuntamiento, Francisco Santana Roldán. A falta de políticos innatos en su primer círculo, parece que Insúa tendrá que recurrir a él cada vez más, pues la presencia de Paco Santana en eventos dista mucho del distante comportamiento de varios de los directores de área más importantes de la administración capitalina, quienes no llevan el oficio político en la sangre. Aunque en el PAN podría pensarse que tienen un interesante (y 100 por ciento panista) prospecto para candidato a diputado, ya sabemos que en el blanquiazul las puñaladas por la espalda y las traiciones son el sello distintivo. Veremos.

Finalmente, “dentro pero fuera del PAN”, se maneja un proyecto juvenil con miras a 2018. Supuestamente auspiciada por Jorge Luis Preciado, la joven Alondra López ha emprendido una campaña “ciudadana” que busca impulsar la revocación de mandato mediante los slogans “Nacho, ¿dónde andarás?” y “Colima merece un Gobernador de tiempo completo”. No faltará mucho para darnos cuenta si realmente es un producto financiado por el último candidato panista a la gubernatura, o si verdaderamente tiene algo de ciudadano.

MARTHA ZEPEDA, UNA DE DOS

Ninguneada por el PRD, Martha Zepeda enfrentará varios obstáculos por osar enfrentarse al EcoParc y lograr la hazaña de conseguir las 15 mil firmas necesarias para solicitar el referéndum sobre la privatización del Parque Regional. Una de dos, o sale cuestionada en el ámbito público después de su lucha social, sobre todo cuando exploten mediáticamente la queja ante Derechos Humanos por el niño enjaulado en la protesta del EcoParc, o se catapulta para competir seriamente por un cargo, como pudiera ser, la alcaldía villalvarense o una diputación local, en las que, a primera vista, podría ser una contendiente bastante interesante.

TODOS SE CUELGAN LAS MEDALLAS PARALÍMPICAS

Qué lamentable que la Universidad de Colima, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, se adjudique mediáticamente las preseas de colimenses en la Paralimpiada Nacional 2017. Verdaderamente irrisorio fue ver que los boletines universitarios se vanagloriaban de las “medallas universitarias”, faltando al código de ética de un evento en el que la delegación era estatal, no universitaria. Basta recordar que, en la Universiada o Juegos de la Media Superior, el Gobierno estatal no les robó reflectores. Una cosa es prestar instalaciones, y otra es adjudicarse el pastel.

