ANTERO (BOB) EL CONSTRUCTOR

El líder invicto en contiendas electorales plurinominales que puesto y dispuesto está a llegar al Senado de la República por esta privilegiada vía, Fernando Antero Valle, “ante la falta de resultados en el cargo para el que fue electo y por la inminencia del proceso electoral”, además de andar metido de lleno en la venta a bajo costo de materiales para la construcción, láminas de asbesto, calzado, útiles escolares, alimentos de la canasta básica, tilapia roja, fertilizantes, colchones, refrigeradores, estufas, sillas de ruedas, bastones, focos ahorradores y pintura, principalmente, para acercarse a los ciudadanos de las colonias, barrios y comunidades populares, como lo denunció por encargo recientemente el presidente de CANACO-CERVYTUR de Colima, también trae una gran actividad en el ramo de la construcción de obra pública con dinero federal y la promoción de financieras en las que va de socio principal.

Sobre los multimillonarios recursos que este año “colocó” Antero Valle, quien se ve ya encabezando la lista de candidatos plurinominales del PAN a senadores o ya de perdis cómodamente instalado en la cabeza de la fórmula de dos candidatos a senadores para aunque pierda pero quedando en segundo lugar llegue al paraíso en la tierra que es el Senado de la República, una parte proveniente de fondos del “Ramo 33” y otra del Programa de Inclusión Social “Prospera” que le redituarán varios melones de pesos de ganancia personal, jura y perjura que tal recaudación tiene la venia de su coordinador de bancada el michoacano Marko Cortés Mendoza, y que su destino final es la bolsa que están haciendo para la campaña presidencial 2018 del blanquiazul.

Hay que recordar que el finito y taimado político panista que en la pasada disputa por la dirigencia estatal de su partido en lugar de entrarle con fe a pelear por el candidato del grupo interno que lo tiene donde está, a la hora de la verdad, justo cuando sus compañeros más necesitaban de su enjundia, esquivó el bulto pretextando que se le habían pasado las copas y se quedó plácidamente dormido, cuando la realidad fue que, fiel a su manera de ser y actuar, no quiso definirse para no arriesgar su pellejo político. Así como siempre se las ha gastado el rey de las pluris y de los moches.

Aceptando sin conceder que el diputado constructor no se ha chingado ni un sólo centavo en moches, entres o retornos sobre la asignación discrecional de obra pública que en dos años ha hecho , de lo qué no hay ninguna duda es de que ha procedido igual que José Ignacio Peralta que de fuera del estado ha traído funcionarios y traficantes de influencia para hacer “negocios”, pues toda la obra pública arterista la están ejecutando constructores de otros lares como Aguascalientes, preferencia indebida por discriminatoria que tiene a los de Colima más que encorajinados.

Por supuesto que el diputado federal plurinominal panista Fernando Antero Valle no es el único que ha procedido de tal manera. Antes de él, sus compañeras ex exdiputadas federales plurinominales Yulleny Cortés León y Patricia Lugo Barriga, en su momento y oportunidad, procedieron igual a través de sus hermanos constructores, pero al menos estos fueron de aquí y no de “allá”. Lo mismo pasó con el perredista sinaloense Guadalupe Acosta Naranjo en el municipio de Cuauhtémoc donde hizo su agosto una constructora nayarita a la que a pesar de sus múltiples y repetidos incumplimientos en calidad y tiempos, Doña Indira le asignó obra una y otra vez.

Si el alto mando panista nacional solapa el indebido actuar de su diputado Antero Valle, quiere decir que el mismo es concertado, a valores entendidos, y que todo se justifica en aras del gran fin de que su candidato a la presidencia de la República por falta de cash no pare. ¿O no? El tema dará para más.

Para evitar que sus militantes continúen saltando locos de contento de una posición de elección popular plurinominal a otra, el PRI ha decretado que a partir de la próxima, 2018, el o la que quiera azul celeste le va a costar, pues deberá competir por la vía de mayoría relativa. Ojalá que los demás partidos políticos procedan en igual forma para que personajes como Fernando “Bob el constructor” Antero Valle, por ejemplo, no sigan siendo mantenidos por el pueblo a pesar de que éste no los elige.

