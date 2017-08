Arranca la Segunda Campaña de Cirugía de Cataratas del DIF municipal Colima

* Se diagnosticará a más de 700 personas del 28 al 30 de Agosto en las Instalaciones del DIF Municipal Colima ubicadas al interior del Parque Hidalgo.

Este lunes iniciaron los diagnósticos en la que médicos oftalmólogos revisarán a más de 700 personas del 28 al 30 de agosto en las Instalaciones del DIF Municipal Colima ubicadas al interior del Parque Hidalgo.

Algunos de los ciudadanos que durante el proceso de revisión resultaron ser candidatos para que se les realice la cirugía de cataratas, expresaron y compartieron su opinión referente a este importante programa. Como es el caso del señor Eudoro de la Mora Rodríguez quien acompañado de uno de sus sobrinos acudió para que le realizaran los estudios de la vista correspondientes, mismos que determinaron que es candidato para realizarle la cirugía de cataratas “para mí es un beneficio incalculable, pues de un ojo ya no veo yo nada y constantemente me tropiezo y ahora gracias a este programa podre ver bien por donde voy sin necesitar la ayuda de nadie”.

Así mismo Estela Casillas quien pertenece al club de la tercera edad del DIF municipal Colima comentó que ha sentido que su vista poco a poco se ha estado nublando y eso le afecta en el desarrollo de sus actividades cotidianas, “de pronto comencé a perder la visión y les digo a todas esas personas que están en una situación similar, que acudan y que no hagan desidia por que no sabe uno si está en riesgo de perder la vista o no, y a las autoridades pedirles que continúen acercando beneficios como este a los ciudadanos”.

Por otra parte María Rojas Cárdenas compartió su felicidad cuando los médicos le explicaron que es una candidata para la operación “siento mucha felicidad al saber que podre volver a ver, si dios así lo quiere”.

Esta actividad permitirá que los especialistas definan si los pacientes realmente padecen de este mal y si con la técnica que ellos utilizan es posible realizarles la intervención. Es importante mencionar que de esta revisión saldrán 200 pacientes que serán intervenidos el 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

Los materiales que serán utilizados para las cirugías son los mismos que se utilizan en los mejores hospitales, incluso algunos de ellos son importados de Alemania.

Se les recomienda estar tranquilos pues están en las mejores manos, con los mejores equipos así que hay que asumir el compromiso de que quienes resulten candidatos para la cirugía acudan para concluir con su proceso.