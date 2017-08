¡Qué poca madre Nacho!

“¡Y salió el coro a lapidarlo!”

Déjenme decirles que: La comunicación social y política de esto que llaman Gobierno de Colima está hecha bolas.

Decirlo parece lugar común, pero la frase encierra muchos de los desencuentros y fallas por las cuales el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no encuentra, ni encontrará, la forma de comunicarse y persuadir a los colimenses, que por cierto, lo tienen muy mal evaluado, por no decir aborrecido.

Todos lo ven, Nacho Peralta nunca fija posiciones porque de vez en cuando viene de visita a Colima y su estúpido director de comunicación social Fernando Pollo Cruz ni siquiera sale a dar la cara ante sus desbarres.

Es el Pollo Cruz quien ordena las líneas generales a los medios radiofónicos e impresos así, como a periodistas y comunicadores cooptado$ por la administración nachista sobre cómo deben presentar y vender a un producto (léase Nacho Peralta) que tiene la aprobación de un 26 por ciento en el mercado colimense por un escandaloso 74 por ciento de rechazo de la sociedad.

A casi ya 20 meses de NO poder en el poder, cuando menos, el Gobernador Peralta Sánchez todavía no percibe la desastrosa gestión del descerebrado Fernando Pollo Cruz como un fracaso y mucho menos, está convencido de que la ineficiencia, tropiezos y mala aprobación de su Gobierno tuvieran que ver con las pendejadas en comunicación social o, con el mensaje, que confunde e identifica como una misma cosa.

Lo que viene ocurriendo en materia de comunicación social en los últimos 20 meses ha subrayado que, a diferencia de las ausencias de Nacho de Día, sí se tiene un problema de mensaje que es la narrativa, y de comunicación, que es como se presenta la ausencia en Colima de Ignacia de Noche.

Con Nacho no hay de otra. El despacha en la ciudad de México, en los aviones o en el extranjero, las oficinas de Calzada Galván o Palacio de Gobierno no lo han contenido, y los contrapesos en el estado no se ven capaces de frenarlo a corto plazo. Él en lo suyo, la fiesta interminable, las relaciones públicas y… los muchachos de 15.

Crisis, corrupción, momentos difíciles para colima por la inseguridad, impunidad, decisiones equivocadas, falta de estrategia política que llevan a caminos accidentados en donde en mayor o menor medida siempre hay consecuencias que pagar y, que muchas de las veces, llevan a los colimenses a decir…“Que poca madre Nacho”.

La incompetencia del grupo de comunicación social va hundiendo a José Ignacio Peralta Sánchez. La suma de la mala comunicación en su última incursión nos dejó ver sus primitivos conocimientos de la comunicación y de paso, su perversidad.

El Imbécil Fernando Pollo Cruz y “sus” comunicadores promovieron odio y mentiras al tratar de descalificar a la diputada federal Gretel Culin Jaime quien organizó en Manzanillo el pasado lunes 28 el importante foro “Impulso Turístico”, donde se dieron a conocer programas de financiamiento para los prestadores de servicios del Estado.

La orden vino del Gobernador Peralta Sánchez: descalificar el foro, al subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de turismo Rubén Gerardo Corona González y de paso, ignorar la gestión de la diputada federal Culin Jaime, claro, poniendo inmerecidamente al mugroso “Babalucas” César Castañeda secretario de Turismo estatal como el organizador del evento, falacia que se derrumbó rápidamente.

¡Qué poca madre! Y más, cuando es en contra de una mujer.

Una vez más, queda constancia de cómo opera la ignorancia de la (in)comunicación social del Gobierno ladrón y corrupto de Colima que hoy padecemos.

Ahí se ven.

ENLACITOS

Yunta de diputados: Ayuntados andan los legisladores Nicolás Contreras y Federico Rangel en busca de que alguien los impulse a una candidatura para lo que viene en el cercano 2018. Los ayuntados apestan, lo cierto es que el tal Nicolás se va a reelegir y Fededico…puede que también, vaya lacaras de la política.

Mentirosa: En el pasquín de la Jaula de las locas (léase Diario de Colima) donde habita La Gobernadora madre abunda la maledicencia y las notas falsas (Fake News), tan sólo basta remitirnos a la falacia del secretario de Turismo César Castañeda quien en su agenda dijo que él presidiría “El Foro del Impulso al Turismo” cuando fue un simple invitado de piedra.

