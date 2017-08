Muerte de “La Pelucina”, fue de odio, no pasional: Comunidad LGTB

Tecomán Col.- Ángel Chávez Novela, activista y presidente de la Asociación unidos por la Diversidad en el Valle de Tecomán A. C, calificó de lamentable el hecho sucedido el pasado 23 de agosto del presente año cometido en agravio de quien llevara el seudónimo de “La pelucina”, es inaceptable e inadmisible el acto homofóbico hacia su persona, la cual fue integrante de la comunidad transgénero LGBT del municipio de Armería, hecho cometido en la ciudad de Tecomán

Dijo que este hecho tiene muy consternada a la comunidad LGBT, pues nadie merece una muerte así, porque lo hicieron con odio, con un arma blanca, le cortaron la garganta; esto no es un crimen pasional como luego sale a decir el gobierno, ahí hay odio, se provoca mucho sufrimiento, señaló.

“Solicitamos al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez que gire instrucciones al procurador de justicia, para que se ordene al ministerio público de Tecomán para que realicen las investigaciones con respecto a este homicidio de Luis Ángel, así como también solicitamos al presidente municipal J. Guadalupe García Negrete, para que instruya al director de seguridad municipal implementar la vigilancia, concretamente en dicha área donde ejercen la prostitución, que es a la orilla de la autopista Tecomán – Manzanillo, a la altura de la colonia Bayardo, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de quienes ejercen este trabajo que no es nada fácil”.

Chávez Novela mencionó que a la vez tienen derecho a conocer el avance de las investigaciones, sobretodo a la familia de la hoy occisa, ya que por ley, lo establece el artículo 1 constitucional, por la cual de manera personal y como presidente de dicha asociación pido se informe a los familiares y a un servidor para también informar a la comunidad LGBT qué se está haciendo en torno a este hecho y de otros similares que aun no han sido esclarecidos.

En otro orden de ideas, el presidente de la asociación justificó el porqué integrantes de la comunidad ejercen la prostitución de manera clandestina, dijo que, éstos la mayoría de las mujeres transexuales al no tener una identidad de mujer son rechazadas cuando van a solicitar algún empleo, pues su imagen no concuerda con su identificación.

“no les queda de otra porque no tienen el respaldo y los derechos que las leyes reconocen a los ciudadanos, pero eso las que se metan al consumo de drogas, porque la prostitución no es un trabajo fácil como dicen algunos, entonces tienen que drogarse para aguantar, lo que algunas veces las lleva a cometer robos. Yo les he dejado muy en claro que tenemos que respetar para que nos respeten: si te vas a dedicar a la prostitución haz tu trabajo y no robes”.

Ya es hora que los diputados federales volteen a ver a este sector de la población y hagan leyes que favorezcan la dignidad de las chicas trans y que no solo nos volteen a ver en tiempos de elecciones

Yo entiendo que la justicia debe de ser para todos, pero en este caso no hay leyes que nos amparen a nosotros, al gobierno no le interesa la muerte de una chica trans o de una persona gay, lo toman más como en segundo plano y los etiquetan como crímenes pasionales o simplemente por ser asesinatos de personas gays no le dan la importancia, en el único caso que han dado pronta respuesta e investigación fue el caso de “Tavito”, pero se tuvieron que hacer tres manifestaciones, “no debemos llegar a ese grado para que se nos haga justicia, que nos volteen a ver por que al final de cuentas todos somos iguales.Concluyó