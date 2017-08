CON TAL DE FIGURAR

Observador Político

Belisario Romero*

A pasos agigantados se acerca el momento de la decisión electoral que habrá de emitirse en las urnas el 1 de julio del 2018, también a pasos agigantados andan haciendo su luchita varios personajes que buscan estrategias para aparecer en el ánimo del electorado. La mayoría que actualmente ocupa un cargo de elección popular, lo hace a través de venta de productos de la canasta básica, mejoramientos de vivienda, servicios dentales, brigadas asistenciales, etc,etc, en donde disfrazan el apoyo como “un bajo precio”, mucho más barato que en una tienda tradicional.

Por ejemplo, una lámina de asbesto, la ofrecen hasta en 270 pesos, cuando por ejemplo, en Surtidora Ferretera en Tecomán(los goles son míos) no pasa de 250 pesos. Hace unos meses requería de unas láminas de asbesto y acudí a dicho negocio, conseguí a un mejor precio y de fabricación especial, antes de hacerlo investigué precios con quienes ofrecen este producto a bajo costo y me di cuenta que no es así como lo anuncian, dan un poco más caro.

Lo anterior lo comento porque actualmente todos los legisladores ingresaron a comercializar diversos productos que, según ellos, vienen a ayudar en gran parte a las familias más vulnerables, le han quitado en gran medida la chamba a la ya desaparecida Atención Ciudadana en el estado y municipios, incluso estos nada han dicho de estas brigadas de comercialización legislativa, pues ya sólo falta que vendan medicamentos a bajo costo y ahora si cerrar las cortinas de estas dependencias que servían en mucho a la gente más necesitada.

Pero también están aquellos aspirantes que no tienen ningún cargo, que algunos tienen la suerte de tener contactos en el gobierno y aparecen en las colonias sirviendo de enlaces y gestores, hasta aprovechando cualquier programa de apoyo para abanderarlo políticamente, bajar los recursos (aunque se queden con un porcentaje) y así tratar de quedar bien y figurar políticamente ante la sociedad.

Están también aquellos que se la pasan monitoreando las 24 horas a través de las redes sociales los yerros de quienes ocupan un cargo público, para colgarse y hacer política a través de las mismas redes sociales, despotricando en contra de tal funcionario. No sale a las calles, no invierte, no propone, su caldo de cultivo son los errores políticos. Se la pasa atacando en redes sociales día y noche, no duerme, está al pendiente para que no se le pase ningún detalle.

Están aquellos que tienen algún cargo pero que no le quiere invertir hasta que el gober, el alcalde o un buen padrino político le diga que, si va, hasta entonces sacará recursos y le meterá todo el power para asegurar su espacio, mientras, se la pasa saludando con sombrero ajeno, va a todos los eventos públicos a hacer acto de presencia y a darse su bañito de pueblo, aunque cuando se le acerque la gente los mande a freír espárragos porque no le quiere meter ni para su propio boleto.

También están aquellos que no tienen cargo y que tampoco pueden moverse o pronunciarse políticamente de manera pública por los candados que les pusieron en el INE y no realizar actos anticipados de campaña, pero de manera callada va tejiendo en fino, está haciendo alianzas, formando su estructura, incluso metiéndole recursos al proyecto, pues sabe que tiene que moverse porque los tiempos electorales están a la vuelta de la esquina y si no se organizan, los agarrarán desprevenidos y durmiendo en el sueño de los justos, pero estos son los que al final llevan cifras reales, si sus proyectos serán o no viables y qué tanto les puede alcanzar los votos para llegar a un cargo público.

En fin, como vemos todos los aspirantes andan moviéndose, unos de una u otra forma, pero quieren figurar, ya vieron que la función pública antes que nada es para que salgan de sus problemas económicos, que el pastel aún sigue estando grande y que el reparte y comparte se queda con la mejor parte. Al fin y al cabo, ya vieron (caso MAM) que si saquean las deplorables finanzas públicas aquí en Colima no pasa nada. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***COQUIMATLÁN: Acertó el alcalde Orlando Lino en que, a través de su director de Turismo, implementará un programa que le dará identidad turística al municipio, como es el caso de la organización del primer Festival Gastronómico del Chacal y el Chigüilín , que se llevará a cabo el 14 y 15 de octubre en el jardín principal. Sin lugar a duda que este evento se realizará cada año y permitirá a propios y extraños conocer y disfrutar de la gastronomía coquimatlense en su aspecto natural y regional. Enhorabuena a los organizadores, incluido el titular del área, Armando Polanco, a quien se le reconoce dicha iniciativa.

***MANZANILLO: (Denuncia ciudadana) Conociendo más a fondo el municipio porteño, nos percatamos de viva voz de mujeres, vecinas del sector 6, en el Tajo, que dicha colonia es de las más peligrosas, asaltos, venta de droga de manera descarada (tienditas están plenamente identificadas), incluso se han registrado hasta asesinatos con tal de robarles. Los maleantes se pasean cerca de una tienda de conveniencia y ya entrada la noche, hacen sus fechorías, es poca la presencia policiaca, por eso los maleantes han aprovechado la falta de vigilancia para hacer de esta zona su territorio. Esperamos que ahora que las fuerzas federales han tomado la vigilancia de las calles, reduzcan en ese lugar los índices delictivos, porque ahorita es tierra de nadie.

***TECOMÁN: Esta mañana a través de una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la CEDH, el alcalde Lupillo García Negrete pidió disculpas públicas a la diputada federal priista Erika Rodríguez que andaba de mapache electoral en las pasadas elecciones en el municipio de Tecomán, por esa razón fue detenida, saliendo de la cárcel preventiva minutos más tarde. Ésta interpuso una queja ante la CEDH y fue rápida la respuesta de la Comisión en este caso, pero no así cuando la entonces Presidenta del IEE, Felicitas Valladares se le emitió una recomendación por parte de la comisión por haber corrido de las oficinas del IEE a un grupo de reporteros que cubrían la fuente.

A la ex presidenta déspota se le envió una recomendación similar, y hasta la fecha jamás llegó esa disculpa pública, se la pasó por el arco del triunfo. Las buenas noticias es que ya no está en el IEE. Es cuanto.

***El ex alcalde de Tecomán, Saúl Magaña Madrigal se comunicó con este columnista para aclarar algunos datos que plasmé en mi cuenta personal de Facebook hace unos días.

Señalé que como ex alcalde panista y priista aparecerá en las boletas electorales del 2018, Saúl Magaña comentó que hay posibilidades de aparecer, pero sería por otro partido, con los del PRI ni a la esquina. Esta posibilidad no es un capricho personal, es a invitación de personas que ven en él una posibilidad de abanderar ese proyecto político, pero por lo pronto no son los tiempos de hablar de algo formal. Listo

* El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente