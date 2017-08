VIVENCIAS

*Carlos Alberto Olvera Sánchez.

Salir a pasear , con la “palomilla” en la década de los ochentas (mi) infancia era la onda, ir de pesca al río Colima, de paso respirar un aíre limpio –puro, al oído de los cantos de las aves era algo genial, que sucedía en las huertas de lo que con posterioridad fue el parque regional Griselda Álvarez, en pleno corazón de la ciudad y pulmón de la misma, hoy eso es otra historia, algo que narrar en una tarde noche cualquiera, con los descendientes o generaciones anteriores a la nuestra. .

De golpe y porrazo , sin decir “agua va” el gobierno insensible de JIPS busca borrar de un plumazo ( concesionar) historia, patrimonio y libertad( el correr en esas huertas, salteando obstáculos era todo un reto) obvio acompañado de tu resortera de madera, para cualquier animal que pudiese ser cazado.

Desde finales del siglo XVII aparece la ciencia urbanística que da nacimiento a parques y jardines públicos, teniendo como finalidad la sana convivencia entre los semejantes pero sobretodo algo que diese identidad a los Barrios, Colonias , Municipios y estados; hoy poco a poco se va perdiendo esa identidad que era punto de reunión de familias enteras.

Hoy en día los gobiernos “ Moderni$$$tas” le apuestan sin “tino” a los procesos de globalización y privatización con la tendencia a la desaparición de los espacios públicos, y particularmente de los parques urbanos, para estar muy adhoc “ el gobierno “fallido” del “vas a vivir feliz y seguro” se identifica con esa moda destructiva(¿más?) del tejido social. Que vivimos los colimenses; dando paso a los moches, el cochupo y todo lo que implica dicha concesión del parque, ¡ no olvidemos que los ciudadanos pagaremos electricidad, agua y alcantarillado! No solo de nuestros bienes sino también del eco parc, así lo establece el contrato.

Una vez formalizado lo ilegal disfrazado de legal, se da la organización ordenada, participativa de los colimenses en defensa del patrimonio Estatal, haciendo uso de las figura jurídica contemplada en nuestra Carta Magna, como lo es el plebiscito, en la cual participaron diversos actores políticos, pero fuimos más los apartidistas que no apolíticos que firmamos y presentamos nuestra credencial del INE, con la finalidad de rescatar “nuestros espacios públicos” quince mil “rodillones” para ser exactos, que de manera legal le pedimos a nuestro Mandatario, nos pregunte si queremos eco parc ¿ o no? Ante lo cual el IEEC se declara incompetente, dando presunción a que las ordenes las dicta el ejecutivo en ese instituto que debiese dar certeza y legalidad a sus acciones como lo mandata la ley, estaremos al pendiente de dicha resolución por el bien de tod@s , ¿ si no cuidamos nuestra casa quien?

Así como hay gobiernos que se olvidan de sus gobernados , por el contrario existen otros que van al rescate de espacios públicos inyectándoles recursos económicos, para lograr esa tan anhelada tranquilidad social a que tenemos derecho, basta solo mirar al vecino estado de Jalisco en donde practican de manera útil las herramientas que la ley les concede como lo es el plebiscito, la revocación de mandato, entre otros, logrando una gran participación ciudadana que los legitima como gobiernos democráticos, eso en colima al parecer es un sueño o está en pañales.

Preservemos lo que nos da tranquilidad e identidad social, que mucha falta hace en estos difíciles tiempos de inseguridad.

A MANERA DE COMENTARIO..

* A petición de uno de mis lectores, me di la tarea de acudir al IMSS, ISSSTE , SECTOR SALUD, a verificar el desabasto de medicamento en que se encuentran las clínicas- hospitales, caso concreto de la vacuna contra el tétano, enfermedad grave sino es atendida oportunamente, en ese peregrinar me tope con un director de una clínica , que me comento, “mire amigo” ese medicamento no lo encuentra en todo el Estado de Colima del sector salud” atónito con lo escuchado le agradecí y me di media vuelta, confirmado lo que me comento mi asiduo lector, con lo cual se confirma el desfalco , mal uso de recursos públicos en un sector tan importante como lo es la salud a lo cual los forasteros Efraín hendí Zaga, Federico Villaseñor y Humberto Cabrales duermen en el sueño de los injustos, obteniendo ganancias en detrimento de los que menos tienen por medio de la salud.

* ¿por qué será, tanto golpeteo al alcalde Insúa? Le verán posibilidades en el 2018 o le estarán dando fama bien habida

