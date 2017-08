PROSPECTOS PRIISTAS

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Trabajo, resultados y juventud son las fortalezas que tiene el Delegado en Colima de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Carlos Antonio Cárdenas Roque, para aspirar, con buenas probabilidades de salir airoso, a un cargo de elección popular en la próxima contienda que se pronostica altamente competida, razón por la cual los partidos participantes en ella, para ganar, deberán echar mano de las mejores damas y los más aguerridos caballeros a su alcance. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, tres de cada diez candidaturas deberán ser ocupadas por jóvenes, cuota que favorece a cuadros como Cárdenas Roque, por ejemplo.

Además de juventud, el funcionario federal que ya cumplió un año en el cargo ha acreditado un gran dinamismo para sacar avante los programas y acciones de la Dependencia a su cargo como el de gran impacto social que es el de “Vivienda Joven”, y una coordinación armónica, constructiva, sin distingos partidistas, tanto con la Administración Estatal como con los gobiernos municipales. Por mucho, Carlos Antonio Cárdenas Roque es el e del gobierno peñanietista en Colima que mejor ha cumplido su encomienda reforzando el trabajo operativo de la Dependencia, y las acciones en materia de vivienda, espacios públicos y asuntos agrarios, y en quien José Ignacio Peralta tiene a un gestor de primera ante la Secretaria Rosario Robles Berlanga.

Según la nueva fórmula de asignación de candidaturas que el PRI aplicará en las elecciones que vienen, cinco de las dieciséis a diputados locales de mayoría relativa serán para jóvenes, la mitad ellas para mujeres por razones de equidad de género. Además de su juventud y buen desempeño institucional, Carlos Antonio Cárdenas Roque tiene a su favor para aspirar a una curul en el Congreso del Estado, presencia personal, identificación de nombre, posicionamiento en el ánimo ciudadano y un equipo de activistas sociales dinámico y efectivo.

Cárdenas Roque pudiera competir en el Primer Distrito Electoral Local que en 2009 ganó su líder político, José Manuel Romero Coello, quien enfocadas tiene sus baterías desde la plataforma del Instituto Mexicano de la Juventud hacia la conquista de una curul en el paraíso en la tierra que es el Senado de la República, muy probablemente en fórmula “Totalmente Dos 8” con la también joven preparada y talentosa Ximena Puente De la Mora, mujer que con un poco de gracia y otras cositas ha sido distinguida con importantes cargos en la administración pública federal como el de Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI) que ocupó hasta hace unos meses.

En el equipo de funcionarios del gobierno peraltista tienen levantadas sus cuidadas manitas puestos y dispuestos a participar como candidatos a cargos de elección popular el próximo año, los todavía considerados jóvenes aunque ya no se cuezan al primer hervor, Carlos Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas; Elizabeth Pérez Anguiano, Secretaria de Desarrollo Social; Carlos Ramírez Vuelvas, Secretario de Cultura; y Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la Juventud. También, Ayizde Polanco Anguiano, Presidente del DIF estatal.

El primer grupo deberá superar los negativos, el rechazo social, asociados al presidente Enrique Peña Nieto; el segundo, además, el malestar de la mayoría de los colimenses hacia su jefe el gobernador José Ignacio Peralta que les incumplió su promesa de que con su gobierno vivirían felices y seguros. No la tienen fácil, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Al tiempo.

EL ACABO

• El sicario sindical ahora peraltista a morir Héctor Arturo León Alam interrumpió con sus huestes el tránsito en la segunda cuadra de la céntrica calle Torres Quintero, Nigromante y Torres Quintero, de la ciudad de Colima, nada más para que el alcalde Héctor Insúa García “les dijera las fechas en que se solucionaría la situación que ha afectado a trabajadores”, cuando desde el día 11 un anterior le había dado respuesta positiva a la petición de incrementar la percepciones a ingresos de trabajadores con retroactividad al mes de enero y pagaderas a partir de la segunda quincena de agosto.

• La conducta gansteril del sempiterno dirigente del el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, igual que los ataques sistemáticos y furibundos de la prensanachoperalta@gmail.com, es parte de la estrategia golpista de José Ignacio Peralta cuyo objetivo es impedir la buena marcha de la administración municipal y la reelección de Insúa García.