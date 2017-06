¿Volvió al trago (nunca lo ha dejado) Arnoldo Ochoa?

“Soy paciente con la estupidez, pero no con los que la presumen”

Jueves 29 de Junio 2017

Déjenme decirles que: Ya sin la audacia y pérdida la inteligencia que alguna vez tuvo Arnoldo Ochoa González, quizá desesperado por hallar la puerta de salida a su complicada circunstancia va despatarrándose haciendo declaraciones estúpidas como quien deshoja una margarita… más interesado en los pétalos desprendidos que el último restante.

En una declaración sin soporte, incoherente y sin estrategia El Güero Ochoa en una cuantas líneas terminó dejando en claro que éste Gobierno estatal es un verdadero desgarriate.

El secretario General de Gobierno terminó de abrir la inmensa fosa de ejecutados, secuestrados, mujeres desaparecidas y asesinadas, robos y descuartizados porque en Colima se han roto los valores.

¿De qué valores hablará Arnoldo si Nacho Peralta y él mismo van destruyendo hogares y familias dividiéndolas con divorcios y romances con mujeres casadas que en el caso más reciente es una funcionaria del DIF estatal “amiga sentimental” del Gobernador Peralta, ya no se diga del aquelarre famoso del “depa” con “Papichulo”en una grotesca escena de celos que todavía persiste? Por favor Arnold… para hablar se debe tener la lengua larga y la cola corta.

La manifiesta decisión de no aplicar las palabras correctas y correspondientes colocan a éste mal funcionario ausente de la talla de los problemas, colocando al Gobierno Peraltista en la frágil desventura por la que transita. Circunstancia difícil en extremo.

Ante ese porvenir y después de haber quemado infinidad de cartuchos con la pólvora mojada, el Gobernador virtual José Ignacio Peralta Sánchez sigue en la aventura de sus locuras tratando de llegar a buen puerto pero, como la maldita realidad nos dice otra cosa de su Gobierno, Nacho no se ha enterado que ya se le hundió la nave antes de zarpar.

La administración de Nacho Peralta mal encara los cuatro principales problemas que, vulneran la posibilidad de constituirse en Gobierno, no haberse legitimado, la violación de los derechos humanos y, la inseguridad salvaje que padecemos en Colima.

Bueno es prevenir, triste es lamentar y peor es estorbar. Arnoldo Ochoa González como secretario General de Gobierno es una nalga por sus antecedentes de alcoholismo, la falta de confianza que el Ejecutivo estatal le tien imposibilita una sana convivencia no sólo al interior del gabinete sino ante la sociedad de Colima.

Arnoldo Ochoa González no previene el delito, lo fomenta; no alienta la participación ciudadana, la desanima, no garantiza la gobernación, la corrompe.

En innumerables ocasiones el Mandatario Peralta Sánchez ha externado a sus “confidentes” que Arnoldo Ochoa ocupa la secretaría General de Gobierno porque es la exigencia de su tía La Gobernadora madre y del exgobernador Fernando Moreno Peña. (Testigos los tiene éste Zorro interplanetario)

Nacho Peralta atiende no sólo sus emociones sino su debilidad política por encima de la realidad. La designación de Arnoldo responde a la pasada elección y no a la próxima generación. El daño está hecho.

Con la civilidad que suaviza la exigencia o con la dureza que expresa el hartazgo ante la incapacidad de Arnoldo Ochoa González, los colimenses manifiestan su preocupación, su inquietud al saber de la mala fama pública de un funcionario público que enrarece la convivencia pacífica declarando que “La inseguridad se debe a que se han roto los valores de muchas familias colimenses que han dejado de lado su responsabilidad y tratan de transferirla al gobierno estatal” (Sic)

O sea, que para el secretario General de Gobierno los culpables de las ejecuciones, embolsados, descuartizados, niñas y jovencitas secuestradas y brutalmente asesinadas, los robos y el baño de sangre que padecemos es responsabilidad… del pueblo de Colima. Qué poca madre don Arnoldo.

¿Por qué Don Arnoldo Ochoa no nos dice a quién le vendió la plaza el Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez?

La trayectoria confusa de Arnoldo Ochoa su desfase y alcoholismo, así como la opinión válida de los colimenses que buscan reconstruir el tejido social y abatir la violencia lo desbaratan y, hacen, insostenible la permanencia en la secretaría General de Gobierno de éste funcionario con exquisito olor a caros Whiskys.

Quien sabe cuánto tiempo más estará en el cargo, pero sin duda, no ha ejercido el puesto. Quizá quiera pero está perdido, lo vence su afición al alcohol.

P.D. Por cierto “el visionario” Don Arnoldo Ochoa González no ha dicho nada de la millonaria compra de casas y terrenos en la avenida Niños Héroes de Manzanillo donde va a estar la “Rueda de la Fortuna” y un centro de negocios.

Ahí se ven.

