MANZANILLO EN STAND BY

PERFILES POLÍTICOS

Por Luis Antonio Barbosa Zamora

“Prefiero defender lo que creo que es bueno a dar mi aprobación a lo que es malo”.

Bastante hermetismo y tibieza ha mostrado la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, cuando se trata el tema de seguridad pública, su obligación como primera autoridad municipal es la de informar a la sociedad que fue quien la llevó al poder y a postrarse en la casona de Juárez 100, la ciudadanía quiere saber el comportamiento del municipio en cuestión delictiva, cuál es el diagnóstico, los objetivos, las estrategias y los elementos básicos para combatir la delincuencia organizada en el municipio de Manzanillo.

Además es de interés social dar a conocer a la sociedad las estadísticas reales en materia delictiva especialmente en los homicidios dolosos ocurridos en Manzanillo, en lo que va en el mes de junio está ya catalogado como el mes más sangriento que se tenga registrado en la historia del puerto, según algunos medios informativos (sin maquillaje) los números ascienden cerca de los 180 homicidios(enero a junio/17) de todos colores y sabores, sin que hasta la fecha la primera autoridad municipal y la inteligencia militar, aclare cuántos delincuentes han sido detenidos por haber cometido estos crímenes y otros tipos de delitos que ponen en riesgo la vida de la población.

Manzanillo está en el escenario nacional como un pueblo sin ley y una autoridad municipal truncada, sin poder abrir la boca por el temor de perder su carrera política, este es el momento para que la edil porteña señale de una vez por todas quiénes son los culpables de que la seguridad pública esté raquítica y carente de las herramientas necesarias para enfrentar a la delincuencia organizada.

Los Manzanillenses actualmente estamos pasando por una psicosis permanente, ya que actualmente no existe un director de seguridad pública que conozca hasta el último recoveco de los barrios y colonias, en donde verdaderamente aflora el vandalismo y la delincuencia organizada.

Manzanillo no necesita de un militar como el vicealmirante Miguel Ángel García Ramírez, condecorado en las altas esferas de la milicia, con una trayectoria incomparable, experto en inteligencia militar con un sinfín de estrategias para combatir a los malhechores, desgraciadamente en el puerto no ha funcionado, vale la pena hacer hincapié que las grandes batallas no se ganan atrás del escritorio, se ganan mostrando capacidad para solucionar los problemas que aquejan a la sociedad y también para meter en cintura a todo aquel que delincuente que violente las leyes y haga daño a la sociedad.

Desgraciadamente Miguelito anda extraviado en la torpeza operacional, vulnerado por la incompetencia para dirigir el mando único policiaco, al director de seguridad pública se le olvidó por completo que fue contratado por la primera autoridad municipal para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, hasta la fecha ha sucedido todo lo contrario, más asesinatos, robos a casa habitación, tiendas de conveniencia y transeúntes, más lo que se acumule esta semana.

Vale la pena señalar que la suerte no las trae de todas consigo Gaby Benavides, pues la edil porteña se ha aferrado apostando una vez más todas las churumbelas por el “miércoles ciudadano” ya que fue estratégicamente la antesala para ocupar la casona de Juárez 100, desafortunadamente algunos elementos de su equipo de trabajo no han querido seguir la directriz marcada por la alcaldesa.

Ante esta situación algunos depredadores políticos se han encargado de señalarla como una presidenta municipal autoritaria, prepotente y arrogante, sin dejar atrás los comentarios de sus enemigos de su propio partido político quienes la tildan de ser una funcionaria pública carente de conocimientos en el manejo de la administración pública, prueba de ello señalan (los Azules) que es un verdadero desorden, que algunas oficinas municipales a tal grado se comenta que ya andan a tambor batiente en campaña (discrecional…. si chuy) a favor del partido del Tucán.

Pero lo más triste del asunto es que GBC no ha podido o no ha querido mostrar carácter para toparle de una vez por todas a algunos servidores públicos de primer nivel que siguen despachándose con la cuchara grande, a ojos vistos del responsable de la comisión de hacienda en el cabildo municipal y de la primera autoridad municipal.

He aquí algunas direcciones que están en el ojo del Huracán: obras públicas, servicios públicos, Instituto municipal del deporte, instituto de la Cultura, instituto de ferias y eventos especiales, licencias y apremios, tesorería, oficialía mayor, DIF, seguridad pública y tránsito y vialidad.

De ser así lo que dicen algunos “Panuchos” de cepa tomando como referente un indicativo perverso, haciendo un balance de medición con números negativos, la administración 2015-2018 que no favorecen en nada a GBC, el argumento está basado , según ellos en que el cincuenta por ciento de las direcciones deben de auditarse antes de que Gaby busque brincar a otro peldaño en su carrera política y por ende una nueva candidatura por otro partido con siglas ajenas al partido Acción Nacional, el cual la postuló en varias ocasiones en el escenario del poder político.

Pero no todo lo que sucede en la presente administración pública es culpa de la alcaldesa GBC, también tienen corresponsabilidad compartida de los errores administrativos, el síndico y los regidores quienes les ha valido Madre (perdonen el término usado) los sucesos o acontecimientos delictivos, la fragilidad y fallas garrafales en las garantías individuales y colectivas por las que está pasando la sociedad Manzanillense.

Déjenme comentarles que el cabildo municipal en sesión plenaria les interesa más debatir un mendigo uso de suelo de un terreno en donde se piensa construir una unidad deportiva privada, que ciento ochenta familias que siguen sufriendo la pena por la pérdida irreparable de un ser querido, de ese tamaño debaten los problemas sociales los partidos políticos incrustados (en las Regidurías) de la administración municipal, por cierto corre el rumor por algunos conocedores de la política, que algunos regidores del ayuntamiento de Manzanillo están maiceados y manipulados por la propia alcaldesa de acuerdo a los intereses políticos que se avecinan para el 2018. Esperemos y el tiempo me desmienta.

PERFILAZOS

Sigue dando de qué hablar la consentida del ejecutivo del estado José Ignacio Peralta y del titular de Educación Oscar Javier el ”pelón” Hernández Rosas, la Maistrita de español, que en dos ocasiones ha vociferado a los cuatros vientos en sus artículos periodísticos señalando en primer término que la violencia de género (1 de Mayo/17) y Feminicidio u Homicidio (22 de junio/17) no es el camino correcto para contrarrestar la violencia sobre el sexo femenino; ahora resulta que la maistrita de español le dio por impartir catedra de ética y valores, ¡ah que caray! De plano no existe moral ni respeto por el prójimo, bien dice el refrán de Don Quijote ”no se puede nombrar la soga en la casa del ahorcado”. No cabe la menor duda que la “esquizofrenia paranoide” le sigue ganado terreno a la diosa del pulque y el maguey. Ya que le baje un poco a su borrachera, porque parece que escribe con algunos pulques encima.