Corrupción Vs. Anti Corrupción

Viñetas

Por Armando García Chávez

El Estado de Colima, además de ostentar el primer lugar en crímenes dolosos en México, es también uno de los estados que tiene pendiente el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Si bien es cierto, las modificaciones a la Constitución ya se hicieron, queda aún mucho por hacer, hay una gran cantidad de Leyes que se deben de aprobar para que todo este sistema empiece a funcionar.

El 18 de Julio próximo se vence uno de los plazos fatales para que en Colima se apruebe la Ley que creará el Sistema Estatal Anticorrupción y es que en esta fecha se cumple un año de que La Ley General fuera emitida a nivel nacional, sin embargo y a pesar de que la Legisladora Martha Sosa ya presentó la iniciativa correspondiente, ésta, junto con otras 60 más que han presentado los diputados del PAN se encuentran en la congeladora de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que preside el Diputado del PRI por el VIII Distrito, Héctor Magaña Lara y es que los diputados priistas tiene por costumbre, así lo han demostrado, mantener las iniciativas, por muy buenas que sean, en pausa, esperando a que les lleguen las similares que envíe el Gobernador del Estado para entonces si ponerse a trabajar, vaya en una palabra que les den luz verde, y claro, siempre anteponiendo la iniciativa que manda el Ejecutivo antes que la de los demás diputados.

La Corrupción en el Estado de Colima es uno de los principales problemas que afecta a todos los ciudadanos, y que también por qué no decirlo, de la que muchos ciudadanos participan, la corrupción es el inicio de todos de los males que hoy se viven en el estado, desde el ministerio público que por medio de una lana deja libre a un delincuente hasta el policía de tránsito que recibe “pa los chescos” para no emitir una multa, es por ello que si como sociedad queremos avanzar y cortar de raíz muchos de los problemas de los que hoy padecemos, debemos tener instituciones y marcos legales que propicien la rendición de cuentas, la transparencia y sobre todo que los corruptos paguen por sus actos y omisiones, porque la omisión también genera corrupción.

Hace ya unas semanas los empresarios de todo el estado adheridos a COPARMEX iniciaron una campaña en la que se pretende generar conciencia para evitar los actos que desde la ciudadanía se puedan dar para fomentar la corrupción, la campaña se denominó “YO NO DOY MORDIDA” en la que se han pegado calcas y firmado convenios con Presidentes Municipales y el Gobernador, quienes, me imagino, se comprometieron a que ellos y sus equipos no pedirán ni recibirán mordida, eso espero.

Aplaudo los esfuerzos del sector empresarial y máxime, y lo voy a decir claro, cuando los empresarios a nivel nacional y también en Colima, no todos aclaro, son los principales corruptores de los políticos, que si les dan lana para sus campañas esperando que al llegar se vean favorecidos con contratos o compra de insumos, u ofreciendo el famosísimo diezmo para que les adjudiquen contratos de obra o adquisiciones o simplemente para que les agilicen las licencias o permisos, vuelvo a aclarar, no todos lo hacen, conozco y me consta, que hay muchos empresarios que han seguido todos y cada uno de los tortuosos trámites que requiere el gobierno para instalar una empresa, es más, algunos de ellos siguen en este viacrucis esperando que la presidenta municipal de Manzanillo les dé el Visto Bueno para instalar una atracción turística.

El combate a la corrupción debe ser la piedra basal para la reconstrucción del Estado y es imperdonable que faltando menos de un mes la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales siga durmiéndose en sus laureles, esperando las órdenes que desde casa de gobierno y en forma de Iniciativa llegarán, espero, en los próximos días, para sacarla a todo vapor, así como saben, al quince para las doce, habremos de ver cómo viene y que tanto retoma esta comisión, liderada por un priista, las propuestas que con antelación hiciera llegar la Diputada Martha Sosa en representación del Grupo Parlamentario del PAN.