LAS VERDADES DE LA MONTAÑA

Pedro Castellanos

La gobernadora madre inventó el cuento del rompimiento de las relaciones personales entre José Ignacio Peralta Sánchez y José Manuel Romero Coello, y a fuerza de repetirlo hasta el cansancio en su pasquín ha terminado por creerse sus propias mentiras y elucubraciones. Maduro, centrado, prudente, el Director del Instituto Mexicano de la Juventud ha resistido a pie firme los infundios del tío editor callando los secretos de la montaña, pero este columnista a continuación los devela.

Falso de toda falsedad lo que repite como cotorra parlanchina la gobernadora madre en el sentido de que el desencuentro de José Ignacio Peralta Sánchez con su ex media naranja José Manuel Romero Coello fue porque éste no respetó la jerarquía en el caso del nombramiento a mediados de agosto de 2015 del Delegado en Colima de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Carlos Antonio Cárdenas Roque, “se brincó los protocolos políticos”, gime a la gobernadora madre. Más que sabido es que Nachito no ha tenido vela en el nombramiento de los delegados federales, pero en el caso de Cárdenas Roque estuvo completamente de acuerdo, feliz y contento, de que él fuera quien sustituyera al finado Jaime Vázquez Montes. Como dio su anuencia y beneplácito, todo siguió su curso hasta llegar al nombramiento respectivo.

La puerca empezó a torcer el rabo cuando José Ignacio hizo el cambiazo de opinión a favor de Héctor Raúl Vázquez Montes como si la Delegación de la SEDATU en el estado fuera patrimonio heredable de la familia que lleva ya dos sexenios viviendo del presupuesto y haciendo negocios en grande al amparo del gobierno. Fue el propio titular de la SEDATU quien, palabras más palabras menos, le dijo que no estaban jugando y que procederían más rápido que inmediatamente a darle posesión a Carlos Antonio Cárdenas Roque, lo que finalmente ocurrió.

Ajeno a las intrigas palaciegas, Cárdenas Roque se aplicó en serio y a fondo a sacar adelante los programas y acciones de la Dependencia a su cargo, en coordinación armónica con el Gobierno del Estado y las administraciones municipales. Con hechos y resultados ha acreditado ser merecedor de ocupar el cargo con que fue distinguido por la admiración peñanietista al grado de haberse ganado la confianza y el respaldo del propio gobernador, no así de la gobernadora madre cuyo chile no le embona. No hay problema entre José Ignacio y Carlos Antonio, ambas llevan la música en paz y armonía. El problema es la incidiosa gobernadora madre.

La fricción que terminó en ruptura no fue la que apunta la gobernadora madre sino otra muy distinta a la que le faltó lubricación. “Haiga sido como haiga sido”, lo importante para los electores que sufragarán en 2018 es saber que Juanma, “imprudente e impolítico al presionar a JIPS”, como lo califica su sistemático y despechado decrepito detractor “periodístico”, está libre de los altos negativos, el rechazo generalizado, que los colimenses le profesan a quien les prometió que si lo hacían su gobernador con él vivirían seguros y felices.

Como más que probado está, la gobernadora madre termina por fortalecer a quienes rabiosamente ataca, y el patético caso de la tirria que le tiene a Juanma no es la excepción, lo sigue fortaleciendo al grado de hacerlo crecer como las vejigas. Que se cuiden Mely Romero Celis y la bonitilla Ximena Puente De La Mora, preferidas por ahora de las locales de la jaula, pues al final del día terminará perjudicándolas. A la primera de ellas a la que quiere hacer diputada federal le pasa por alto el haber tirado a la mitad del sexenio la senaduría para que las disfrutara los segundos tres años Hilda Cevallos LLerenas; y a la segunda, que no tiene más méritos que su habilidad para conseguir buenas chambas, ya la ve apoltronada en una curul en el Senado de la Republica.

Quienes no conozcan a la gobernadora madre y cómo se las gasta, que le compren sus “sesudos análisis periodísticos” que sólo mueven a risa y le dan tema a quienes perfectamente saben de qué pata cojea.