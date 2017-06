Mejorará COMAPAT servicio de suministro de agua

Tecomán.- Gildardo Álvarez Pulido, director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapat) dio a conocer que se han tenido inversiones importantes para mejorar el servicio de suministro de agua y se tienen más proyectos en puerta.

Dijo que en la administración se busca mejorar en todos los aspectos la función del organismo operador, de tal manera que han estado haciendo algunas acciones que vienen a mejorar la infraestructura como es el caso de las rehabilitaciones de algunos equipos de bombeo que se han estado llevando a cabo con recursos del ayuntamiento, con los recursos de los programas federalizados y con el apoyo del Gobierno del Estado.

Destacó que se mejoró sustancialmente el servicio en la colonia Ladislao Moreno, al sustituir motor, bomba, arrancador, transformador, prácticamente todo el equipo electromecánico de este pozo profundo, “ahí se invirtieron un poco más de 600 mil pesos, para mejorar las condiciones de este pozo”.

Lo mismo sucedió con el equipo de bombeo que se ubica en la colonia Llanos de San José y que tiene influencia en tres colonias de la ciudad, Llanos de San José, San José y Tuxpan y también refuerza lo que es la colonia Villas del Sol.

Así mismo, destacó que este año se han aplicado recursos para mejorar las condiciones de tres equipos de bombeo que son de los más importantes para el abastecimiento de agua en la cabecera municipal. El pozo ubicado en la colonia Elba Cecilia, en la colonia Unión y uno más en la zona centro-norte que está ubicado a un costado de la Cruz Roja, esto con la finalidad de mejorar la calidad, tanto presión como cantidad en el servicio de agua potable para la cabecera municipal.

Aunado a ello, reconoció que tienen detectado desde hace unos años que la zona oriente de Tecomán, prácticamente del sur de la colonia El Chamizal, Floresta, Villa Florida, Pablo Silva, Ponciano Arriaga, Estatuto Jurídico tienen problemas constantes de pérdida de presión, “no hay suficiente volumen de agua y esto lo vamos a resolver con la perforación de una nueva fuente de abastecimiento en esa zona”.

En ese sentido, dijo que se han estado haciendo las acciones para mitigar y para resolver los problemas del suministro del agua potable, “lo mismo ha sucedido con el sistema de drenaje y también se le está invirtiendo al saneamiento de las aguas residuales en algunas comunidades”.

También hemos estado trabajando en fortalecer el área de atención a usuarios, hemos estado también capacitando constantemente a los compañeros de aquí del organismo operador y hemos encontrado una muy buena respuesta y una muy buena disposición.

Por otro lado, destacó que se han presentado algunas iniciativas con el Congreso del Estado para que se autorice la condonación de recargos, “ya tenemos conocimiento de que los Diputados votaron para poder eliminar recargos y algunos otros accesorios en los saldos vencidos que se tienen por los servicios de agua potable y en el caso del Ayuntamiento por el impuesto predial”.

En ese tema, explicó que la Comapat tiene un número importante de usuarios en cartera vencida, “tenemos un monto que supera los 380 millones de pesos de cartera vencida, pero de allí una cantidad muy importante son recargos, en cierta forma estamos hablando de que se aspira a una recuperación de una cifra estimada en 230 millones de pesos”.

A pregunta expresa sobre la mecánica de cobro que se ha dado así como los cortes o reducciones de agua, dijo “la intención de la

Comapat no es ir a reducir el servicio, no es ir a cortar, no es ir a quitarles el suministro, sino establecer un vínculo con la ciudadanía para que se puedan acercar y ya analizando cada caso buscar la forma de resolverlo”.

Aseveró que las acciones que han emprendido tienen su base en la Ley de aguas del Estado y la Ley que establece las cuotas y tarifas, “estas indican que cuando hay un adeudo superior a diez meses en el caso de una casas, vivienda o casa habitación, tenemos ya nosotros la obligación de realizar las acciones de recuperación de ese adeudo y en ese sentido pues también nosotros como servidores públicos tenemos esa obligación y de alguna forma al tenemos que combinar con una alternativa que sea posible para los usuarios”.

Álvarez Pulido detalló que el presidente ha dejado muy en claro de que cada acción sea siempre encaminado a favorecer o a facilitar las cosas para que los adeudos se recuperen pero también analizando y respetando las posibilidades de cada uno de los usuarios.

El funcionario explicó que a pesar de que la Ley establece otras medidas de presión y de apremio, no se aplican porque son más invasivas, “está el embargo que definitivamente no lo consideramos una alternativa viable y que independientemente de lo que se esté haciendo y de las acciones que tengamos, el propósito es que la gente se acerque, tenemos toda la disposición y un equipo de funcionarios y compañeros aquí en la Comapat que tienen la capacitación para poder recibir a las personas y atender la problemática de cada quien en específico”.

De esta forma dejó en claro que después de que se cumplen cinco bimestres con el adeudo, el artículo 77 en la Ley de aguas del Estado en su fracción primera, contempla no solamente irá a visitarlos, sino que está obligado a notificar el adeudo, a requerirlo e iniciar con el procedimiento.

“A las personas que deben más de 10 meses los estamos visitando, los estamos notificando y la primera notificación se dio en los meses de enero y marzo otorgándoles un periodo de 15 días hábiles, para poder acercarse al organismo y poder realizar alguna acción” concluyó.