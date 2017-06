Aprueba el Congreso descuento del 50% en licencias de manejo

*Disposición tendrá vigencia el mes de julio

El Congreso Local aprobó en votación unánime un incentivo fiscal, para que durante el mes de julio el Gobierno del Estado otorgue un subsidio del 50 por ciento en el valor por la renovación y expedición de las licencias para manejar de todo tipo.

La Comisión dictaminadora, la de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso del Estado, que preside Santiago Chávez Chávez, expresó su interés para que quienes transitan en las vialidades de la entidad cuenten con la licencia correspondiente.

El legislador por el municipio de Tecomán dijo que más allá de la regularización de quienes tienen sus licencias vencidas o que carecen de ella, el subsidio puede ser también una estrategia de recaudo para la entidad, pues es de conocimiento general que existe un importante número de personas que conducen por las vialidades sin contar con la licencia correspondiente.

Los iniciadores del incentivo fiscal, Santiago Chávez Chávez y Francisco Javier Ceballos Galindo, sustentaron la petición en diversas solicitudes por parte de la ciudadanía de los distintos municipios, bajo el argumento de la difícil situación económica que atraviesan en su gran mayoría los colimenses.

Expusieron que ello ha provocado que muchas personas no renueven sus licencias o no acudan ante las instancias correspondientes a realizar el trámite para la expedición de las mismas, lo que ocasiona que en los operativos de vialidad se les detenga e incluso se les retire el vehículo por no contar con licencia vigente para poder conducir.

“Como legisladores nos interesa que quienes transitan en las vialidades de nuestra entidad cuenten con la licencia correspondiente, que la población que conduce un vehículo con determinadas características tenga la aptitud necesaria para su operación”, señala la iniciativa.

Ante esa circunstancia, es que los legisladores Chávez y Ceballos plantearon el subsidio del 50 por ciento en la expedición o renovación de licencias de manejar vehículos automotores, iniciativa para que la Secretaría de Planeación y Finanzas el criterio técnico favorable.