Con Ignacio Peralta han pasado 400 adultos mayores de la pobreza a la miseria

*Advierte que se le vendrá un problema al haber modificado la ley para reducir el número de años para ser considerado adulto mayor, ya que al llegar a los 65 años, nadie querrá irse a “65 Y Más” porque se les apoya con menos dinero.

Belisario Romero | El Observatorio

Desde abril del 2016 que el actual gobernador Ignacio Peralta Sánchez, decidió cancelarles la pensión económica a cerca de 3 mil adultos mayores que venían recibiendo ese beneficio, la cifra de afectados que ha pasado de pobreza extrema a vivir en la miseria asciende a 400.

Lo anterior lo manifestó Antonio Suastegui Rentería, representante de la asociación de Adultos Mayores y con discapacidad, quien agregó que cuando el gobernador tomó esa decisión de quitarles su pensión, como organización en defensa de sus derechos se emitió una convocatoria invitándolos a luchar por sus derechos y tras una serie de movilizaciones, además del razonamiento moral, jurídica, razonables y justos, se logró que el gobernador finalmente tomara la decisión de restituirle ese apoyo a 250 adultos mayores.

“Aunque no son este número los que necesitan de la restitución de ese apoyo, hay aproximadamente 300 más en la misma sintonía”.

Dijo entender que ni con todo el dinero del mundo el gobierno podrá otorgar pensión a cada uno de los adultos mayores, sin embargo, no es justo que el gobierno de Ignacio Peralta les haya quitado a los de 70- 100, para darles a los de 60-64 años, eso no es justo.

“Podrán tener derechos pero hay unos que viven en situación de pobreza y otros en la miseria, y los adultos que fueron objetos de cancelación de ese derecho, hoy viven en la miseria, son aproximadamente 300 a 400 adultos mayores”, reiteró.

Asimismo señaló que como organización ya se están reuniendo con los alcaldes ya que la ley para los adultos en plenitud en el estado, establece que es obligación de los ayuntamientos o gobiernos municipales también cumplir con lo dispuesto por ese marco jurídico, siendo el artículo 9, fracción 9 que refiere que los ayuntamiento deberán considerar a los adultos mayores sujetos a recibir un apoyo económico.

“Quisiera entenderlo, pero no, en otros estados, también los anteriores gobernadores dejaron quebradas las finanzas estatales, en Veracruz por ejemplo están confiscando bienes de Javier Duarte, por qué en Colima la hebra tenía que romperse del lado de los adultos mayores y no atreverse a confiscar bienes mal habidos del ex gobernador Mario Anguiano”.

En ese sentido, Suastegui Rentería comentó que entiende el trasfondo, que es no afectar al gobernador porque en ello va el descredito del PRI y obviamente la pérdida de votos, y le apostaron a la edad de los abuelitos, a lo cansado y que se vayan muriendo, pero no dimensionaron que dentro de esos 3 mil que fueron afectados, al menos 600 se iban a poner a luchar por hacer cumplir sus derechos.

En ese orden de ideas, el representante social, mencionó que con esa lucha se hizo un precedente que se deja a las nuevas generaciones de adultos mayores, de que no están dispuestos a que ser tratados como menores de edad, son personas que razonamos, que pensamos que tomamos decisión por uno mismo

Abundó que en ese toque de puertas que se le ha hecho a los ayuntamientos, el gobierno de Héctor Insúa se ofreció darles pensión económica a 60 adultos mayores, mientras que en Comala al menos gestionar, mientras que en Tecomán ofrecen hacer gestiones ante instancias federales para bajar e implementar programas orientados a apoyar a los adultos mayores.

“eso habla bien de Lupillo García porque se siente y le consideramos aliado de los adultos mayores aquí en Tecomán estaremos atentos para que en periodo no mayor a 20 días, nos volvamos a reunir para que nos informe que consiguió en la Cd de México”.

Por ultimo advirtió de un problema económico fuerte en ese rubro, pues cuando él gobernador tomó la decisión de dar pensión a los de 60 y más debió de modificar la constitución la cual clasifica a un adulto mayor a partir de los 65 años.

“ el gobernador primero les da pensión a costa de quitarles a los más ancianos para los más jóvenes y ya después manda la iniciativa de reformar la constitución en el apartado de la clasificación de adultos mayores y ya se bajó la edad, era de 65, ahora queda en 60, ya tiene todos los elementos legales para cacarear que es justo lo que está haciendo”.

“Claro que dinero hay, lo que pasa es que no quiere invertir en los más ancianos porque para él y para su partido del PRI muchos ya no votan, como si lo hacen de 60-64, pero igual se le va a revertir, porque les dicen que a partir de que cumplan 65 se van a SEDESOL, muchos no se querrán ir porque gobierno del estado les da poquito más que el programa 65 y más, allá son 550 pesos, acá les dan mil pesos al mes, entonces nadie se querrá ir para allá cuando cumplan 65 años”.