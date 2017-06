Sigue… la Mata dando

Perfiles políticos

Por Luis Antonio Barbosa Zamora

“Si bien es cierto que la historia la escriben los vencedores, de repente también los vencidos pueden hacerlo”. Eduardo H. del Rio García (Rius)

He caído en cuenta de que en Colima no se puede vivir de la mentira, sobre todo de las mentiras que se han dicho respecto a los homicidios dolosos y de la delincuencia organizada, en donde el ejecutivo estatal, presidentes municipales, diputados locales, algunos medios de comunicación como la radio y la prensa escrita han tratado de ocultarlas, de tal manera que el estado no se vea afectado en el aspecto político, económico, social y turístico.

Sin embargo todo lo anterior ha servido para encubrir una bola de crímenes, robos, muertes, funcionarios de primer nivel sinvergüenzas carentes de ética profesional, asociaciones civiles, empresariales y aduanales, el consejo ciudadano, todos ellos llevan su tajada de culpa por prestarse al juego de un gobernador que le interesa más andar en cierre de campaña política ajenas al estado de Colima, que cuidar los intereses de la ciudadanía Colimense que lo llevó al poder.

Si bien es cierto que la ciudadanía le otorgó el sufragio confiando en los compromisos de campaña que Nacho Peralta se echó a cuestas, y que por cierto algunos no se han cumplido en su totalidad, por diferentes razones, siendo la principal la falta de capacidad en el quehacer político, he aquí las más notorias: la seguridad, la transparencia en el manejo de los recursos económicos, tráfico de influencias, la aplicación de la justicia, la secretaria de educación secuestrada por la ineptitud y prepotencia de quien la dirige, el plan estatal de desarrollo sin pies ni cabeza, no existe crecimiento en materia laboral, no hay obra pública de parte del gobierno del estado, los municipios andan al garete por falta de presupuesto, la secretaria de turismo que apuesta más por una rueda fortuna, por aventar cohetitos al mar, traer eventos “deportivos patitos”. Ahora caigo en la razón de lo que dice la ciudadanía en “Colima no pasa nada”.

En una ocasión escuchando una de tantas narraciones de fútbol a cargo de Emilio Fernando Alonso cronista deportivo de TV Azteca y ESPN, debo decir que es un hombre con un acervo cultural envidiable, estudió la carrera de Licenciado en Historia en la UNAM, frecuentemente en sus narraciones da muestra a los televidentes de esa capacidad de retención y conocimientos de la historia universal y por ende la de nuestro país.

Emilio comentaba en una ocasión que en la Selección Azteca (Mexicana) hacía falta un líder o Huey Tlatoani que fuera el responsable de conducir al equipo mexicano como grandes guerreros con mentalidad ganadora en donde estuviera de por medio la responsabilidad y sacrificio para portar y defender con orgullo la camiseta Nacional.

Colima está a punto de ser un estado fallido y débil gracias a Moctezuma Xocoyotzin (estadista- estratega) rencarnado en el pellejo de JIPS. El pueblo de Colima se ha encargado de etiquetarlo como un funcionario carente de capacidad y liderazgo, un guerrero que no ha sabido defender a su pueblo y sus leyes, la soberbia lo ha conducido al vértigo en donde el poder lo tiene mareado.

Señor Moctezuma Xocoyotzin, en los corrillos del palacio de gobierno y presidencias municipales se escuchan rumores que el estado de Colima está hundido en un torbellino oscuro, y putrefacto, vaya pues se comenta en el ámbito político que existe una descomposición terrible dentro de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) inclusive señalan algunos ciudadanos de a pie, que la delincuencia organizada está ligada al poder político.

Los constantes resbalones de José Ignacio Peralta Sánchez (en política) se ha convertido en un patrón de conducta, en donde el adjetivo calificativo llámese explicativos o específicos ha sido una constante tales como: los dislates, las distracciones, equivocaciones, desvaríos, falta de iniciativa, irresponsable, sofista y el poco interés mostrado hacia los gobernados, lo han convertido en “victimismo Crónico” que llega a desembocar en una conducta patológica conocida como “trastorno paranoide de la personalidad”, en política no hay nada escrito los adjetivos se pueden revertir tarde que temprano, la historia no perdona.

PERFILAZOS

• Algunos depredadores de la política colimense comentan que José Ignacio Peralta Sánchez de oficio Gobernador está en tiempo y forma para dejar una CARTA PODER en el congreso del estado de Colima especificando los motivos y causas que lo orillan ausentarse del poder por tiempo indeterminado.

esto con la finalidad de dedicarle el tiempo suficiente para armar las estrategias que empleará el gobierno de Peña Nieto para la Campaña política del 2018, como pintan las cosas todo apunta que el próximo candidato de PRI será el actual Secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray Caso amigo personal de JIPS.

Ahora entiendo el por qué de las constantes ausencias de Colima de Nacho Peralta fue a tomar cursos intensivos en la especialidad de marrullería, mapachería, la entrega de tarjetas para despensa, la sede oficial fue en el Estado de México.

• Los presidentes municipales de Manzanillo, Tecomán, y Colima tendrán que poner sus barbas a remojar, sus aspiraciones políticas para ocupar otro cargo de elección popular están en tela de juicio con decirles que ya no se sabe quién ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en el estado de Colima, unos dicen que Manzanillo otros que Tecomán, el caso es que en tan solo en lo que va del mes de junio, Tecomán tiene el primer lugar con 193 difuntos, segundo Manzanillo con 177 y tercero Armería con 36. Y el gobernador bien gracias a Dios dando cátedra a la Milicia en materia de delincuencia organizada.