Pedro Castellanos

Lo único rescatable de la manifestación pacífica denominada “Un grito a tiempo” del lunes anterior en la Glorieta del Rey de Colimán que no llegó ni a un centenar de participantes , fueron los mensajes escritos en sendas mantas mostrados por dos parejas de maduras damas vestidas tres de ellas de negro y una tocada además con sevillana del mismo color. De luto pues por los más de mil muertos que lleva el sangriento gobierno de José Ignacio Peralta.

El farolero traficante de influencias presidente del membrete Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Carlos Maldonado Orozco, tuvo que apechugar ante la nula presencia del pueblo de Colima a su impolítica advertencia de que “Si no vas luego no te quejes”. No fue, no asistió, al evento que terminó siendo como se preveía: Uno de cúpulas, de dirigentes empresariales, de abajo firmantes, de amigosnachoperaltamail.com.

Hay que reconocerle a Maldonado Orozco que al menos aceptó que convoca más gente un perro atropellado que él con sus camisetas del color que lo pida la ocasión. “No tenemos todavía el poder de convocatoria, escuchamos mucho de la sociedad que se queja de la inseguridad, pero a la hora que los convocamos no están aquí, esta es la oportunidad de que la sociedad se manifieste y se haga escuchar, nosotros como organismos empresariales lo vamos a hacer, la convocatoria ha sido muy amplia”, ni lo tendrán porque la sociedad colimense es inteligente y sabe de qué pata cojea tan cercano personaje antes muy cercano a Rafael Gutiérrez Villalobos y ahora a José Ignacio Peralta Sánchez.

En un extremo, los mensajes del pueblo escritos en las mantas: “Nacho los ciudadanos te reiteramos que no vivimos ni seguros ni contentos. Aquí en colima en un año hemos perdido la calma”; y el de: “En colima exigimos un gobernador de tiempo completo. Si Nacho no cumple que se vaya”; en el otro, la tibieza y el comedimiento del convocante de la manifestación que terminó como el campanero cuando llama a misa: “Estamos aquí para hacer un llamado a los tres niveles de Gobierno, a que trabajen coordinadamente a favor de la sociedad, no es otra cosa más que un llamado de todos los organismos empresariales y sociales, invitándoles a que den resultados”.

La cruda y triste realidad es que en Colima no sólo se ha perdido la calma en el gobierno peraltista, sino también el sosiego, la tranquilidad, la felicidad y la vida misma de más de mil personas. Los colimenses ya no viven más seguros ni contentos sino todo lo contrario. Pedir un gobernador de tiempo completo y que si no cumple se vaya es soñar que la luna es queso, pues al sobrino de la gobernadora madre no sólo le pican Palacio de Gobierno, Casa de Gobierno y Complejo Administrativo, sino que le repugna pasar en Colima más de dos o tres días a la semana. Lo suyo es volar a más de doce mil metros de altura, visitar las grandes metrópolis que tanto admira como San Francisco, New York, Paris y Roma, por ejemplo, y codearse con el jet set político nacional y con el financiero nacional e internacional. Él pa’ bajo voltea muy poco.

Para que los lectores tenga una idea del viajero frecuenta que es su gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, solamente en el mes de noviembre anterior voló en jet privado 21 horas a un costo de $3500.00 dólares cada una de ellas, $73, 500 dólares en total, cuando según él mismo explicó el mes de julio de 2016 al anunciar la venta del avión del gobierno del estado, el aparato representaba “ un gasto mensual de 60 mil dólares, incluyendo costos de combustible, insumos, mantenimiento preventivo y correctivo, costo de seguros y derechos de uso del aeropuerto, así como los costos laborales”. ¿En dónde quedó entonces el ahorro que se buscaba? A los colimenses les ha salido más caro el caldo que las albóndigas.

En la venta de garaje, Nacho dijo que cuando tuviera la necesidad de acudir a reuniones de trabajo o realizar gestiones fuera de la entidad en su carácter de gobernador, se desplazaría a través de vuelos comerciales y sólo cuando las circunstancias y horarios así lo exigieran utilizaría taxis aéreos. Por lo visto “las circunstancias y horarios” le han exigido al gobernador volador contratar casi el triple de las horas de aerotaxi que tiene autorizadas.