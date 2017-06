Una tras otra

VIVENCIAS

*Carlos Alberto Olvera Sánchez.

Estar frente al monitor y dar lectura a la declaración ( Nota Informativa) de la diputada local Martha Sosa, no es motivo para dejar pasar desapercibida la misma, que cabecea. “ Dictámenes del Congreso del Estado, presentan serios problemas de Redacción, sintaxis y ortografía.

Máxime que se trata de uno de los poderes del Estado, vale mencionarlo, más señalado, más devaluado, con poca o nula credibilidad por las acciones de los que ahí se encuentran y dicen “ Representar al pueblo”, salvo honrosas excepciones- hay que aclararlo- Mientras hay Diputados los que brincan como “chapulines” que hacen fiesta por sus torpes iniciativas que salen de esa cocina legislativa, sin la receta completa, como lo es la forma –fondo.

No es un gusto de la legisladora, Sosa, por sus predicciones, ni tiene dotes sobrenaturales al afirmar eso, tampoco tiene puntería de apache para atinar esas fallas legislativas del cuerpo de asesores jurídicos y de los mismos diputados locales que no dan lectura a lo que presentan menos a lo que aprueban( no olvidemos que ganan muy bien $ 200 mil pesos Mensuales para ser exactos) lo cual es injusto, inmoral y antipatriótico, es decir, no pueden argumentar que no hacen su chamba como se debe porque no hay retribución “ justa “ que los motive en el trabajo.

Como nos apasiona escribir y leer, para poder opinar, me di la tarea de visualizar el currículo de los veinticinco diputados locales, de lo cual hay en ese poder desde legisladores sin profesión, técnicos y demás, destacando cuatro con grado de Profesores Normalistas, de los mismos uno con Especialidad en Lengua y Literatura Española. Que se jacta por cierto de que sus pupilos Fueron los mejores a Nivel Estado, aplica la de que el alumno supero al maestro, Merito de ellos no del legislador multicolor.

Como siempre lo he manifestado el profesor Nicolás no resulta idóneo en sus actividades legislativas, junto con su recua, están reprobados, como Maestro igual, aunque cabe mencionar que no se puede evaluar, ni medir sus habilidades y destrezas, por que se encuentra felizmente comisionado, con más de dos décadas,- en esa situación quien no fuese feliz-, ¿o no? Profesores en activo.

Indubitablemente ocupamos evaluar a nuestros legisladores, no falta mucho, nos vemos en el 2018, se requiere un congreso formado por legisladores de vanguardia, equitativo de excelencia, para conseguir el cambio que requiere Colima y México, Tarea hay y mucha…

A MANERA DE COMENTARIO..

*Así como hay legisladores no idóneos, existe la contraparte, el lado opuesto vaya, uno de ellos es precisamente Martha Sosa, que corrige a sus pupilos con esos señalamientos y Luis Humberto Ladino, gestor incansable de beneficios para los más desprotegidos. Quien exige cuentas claras a la administración Peraltista en el asunto del predio la campana.

*El sábado pasado hubo un despliegue de seguridad impresionante, ese que los ciudadanos de a pie pocas veces visualizamos en un predio costoso, el motivo era el festejo del Diputado Local- no idóneo- coordinador del grupo de los diputados del” combo” compras uno y te llevas tres, NCC,” el pueblo aguanta” “no te acabes congreso” “no te acabes Colima” se logró escuchar mientras consumían de esas bebidas espirituosas, de las cuales solo los dioses del Olimpo tienen acceso, whisky Old par, para ser exactos. Estuvieron presentes Zeus, Afrodita, Hermes , Apolo entre otros.

