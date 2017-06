CARENCIA DE CUADROS

Observador Político

Belisario Romero

Ya a menos de un año de las elecciones del 2018, específicamente en el municipio de Tecomán, de donde me ocuparé en la columna de hoy, se ve un poco flaca la caballada en los dos partidos políticos que han ganado elecciones; tanto en el PRI como el PAN.

Aunque en ambos partidos hay personajes que como servidores públicos están presentando trabajo que los pone en la antesala electoral, además que deben de trabajar a favor de sus representados, y ya en la marcha, será la sociedad a la que sirven la que calificará dicho trabajo ya sea volviéndoles a dar el voto o rechazándolos.

En ese sentido, obviamente hay figuras públicas ganadoras que pueden ser candidatos naturales, como es el caso de las mujeres panistas que ganaron como diputadas locales, Norma Padilla y Adriana Mesina, mientras que por el PRI, está Santiago Chávez Chávez, por cierto es el único priista que ganó en la pasada contienda electoral, siendo su primera participación y la ganó, por lo tanto es un personaje ganador que también está considerado dentro de los aspirantes a la alcaldía tecomense, al igual que las mujeres antes mencionadas.

Sin embargo, pese a que dichas mujeres están consideradas como posibles aspirantes, tiene mucho que ver las condiciones en que ganaron, por ejemplo en el caso de Adriana Mesina, totalmente desconocida en el ambiente político, de profesión odontóloga, se aventó a participar desconociendo a lo que iba, pero al final de cuentas, la gente molesta con el tricolor, lo castigaron y le dieron el voto de confianza a Mesina, y hoy que está en el congreso del estado no deja de estar siendo vigilada por la ciudadanía que, insisto, si desea participar como candidata le podrán dar el respaldo o rechazo, dependiendo de lo que como legisladora haya trabajado a favor de la misma sociedad, pero también depende de la relación y lealtad que le tenga al partido y al grupo que la impulsó.

En el caso de Norma Padilla, la misma gente que la conoce, se sorprendió el que haya ganado, incluso, sin recursos económicos, no le metió dinero a su campaña, muchos dijeron que sólo gastó en playeras y en una lona que colocó afuera de su casa de campaña, además ya ni vive en Tecomán, en la comunidad de Madrid, se fue a Villa de Alvarez, sin embargo, insisto, por castigar al PRI, le dieron el voto a Norma Padilla y hoy también hace equipo con su homóloga Adriana Mesina en el congreso del estado, ambas ganaron en las mismas circunstancias; por castigo merecido al PRI.

En el caso de Santiago Chávez, éste ganó ampliamente, su más cercano contrincante, el panista Sergio “El Chamuco” Anguiano al sentirse ya ganador, descuidó áreas importantes, que los electores notaron, el cual Santiago si supo aprovecharlo, atendió y trabajo en todo ese distrito electoral ( XVI) y el Chamuco que ya se sentía ganador, no se explicaba por qué iba perdiendo, si según él, no querían al PRI, menos a su candidato, pero se equivocó totalmente, porque Santiago Chávez estaba trabajando muy bien en esa zona que al Chamuco no le iban a alcanzar los votos para ganar la elección, se dio cuenta que en política no hay enemigo pequeño. Esa elección de dos contrincantes varones fue de las más interesantes y de mucho aprendizaje.

Pero ahora vamos a otra persona, también ganadora como diputada federal, esto es en la persona de la maestra Eloísa Chavarrias, este fue un caso no sorprendente, porque a ella si le pusieron una candidata en el PRI débil, le pusieron a Norma Galindo, incluso se pensó que dicha elección ya estaba arreglada para que perdiera el PRI, pues al no tener candidatas mujeres en dicho partido, sacaron de la noche a la mañana a Norma Galindo, cuando todo Tecomán- parte del distrito II- sabía que Norma se alejó de los tecomenses por muchos años, incluso se cambió a vivir a otra ciudad y se olvidó por completo de sus amigos tecomenses, no tuvo contacto si quiera como funcionaria federal, cuando fue delegada del INAES.

Si esta elección no estuvo arreglada, por lo menos fue un acierto del PAN en haberse llevado a sus filas a la mujer que le arrebataría esa diputación federal al PRI. Hoy en día la maestra Eloísa está presentando trabajo y no se olvida de su gente, obviamente esto la pone también en la antesala de buscar la alcaldía de Tecomán o reelegirse en caso de que por la cuestión de la equidad de género se tengan que presentar a mujeres en ese distrito electoral y el PAN no tenga otras mujeres rentables.

También el PAN tiene a otro personaje que lo está representando muy bien como funcionario, es el caso de Lupillo García Negrete, a quien los NachoVoceros@gmail.com han hecho fuerte en las redes sociales, le han echado la culpa de todo lo que se mueve, pero no ha habido tan sólo un hecho real y documentado que le baje sus bonos y lo despida políticamente. Aunque según algunos dicen que no es el momento, que ya acercados los tiempos le sacarán información para que no busque otro cargo político.

En ese sentido, si ya están aventando en las redes información, pero ésta no ha surtido el efecto que esperan sus detractores, es porque se adelantaron, aún no son los tiempos, y si ya aventaron antes de tiempo, esto indica que llegado el momento carecerán de elementos para evitar que Lupillo busque otro cargo de elección popular o incluso la reelección como alcalde.

Sus detractores están equivocados, para que les surta algún efecto el golpeteo tienen que dar la cara, si no entonces, a quienes de alguna forma les llega la información, no le darán la seriedad y no tendrá certeza por no venir de alguna fuente fidedigna.

En contraparte, Lupillo García aparte de tener el respaldo del PAN y de tener en él a un personaje panista ganador, también cuenta con el respaldo de muchos amigos tanto en el PRI como gente cercana a ex gobernadores, gente clave que tienen en Lupillo a un aliado y amigo, tanto que todo movimiento que se hace en su administración está consensuado con gente experta en el tema de política y administración. No se les olvidé, Lupillo viene del PRI, trae escuela de priistas como Silverio Cavazos(q.e.p.d) y de esa generación de políticos que actualmente varios ocupan puestos claves y que saben cómo ganar elecciones. Aguas, viene de sus misma cuna política a excepción de que tuvo el valor de brincar al PAN y luchó por lograr su proyecto político.

Como vemos en el PRI es en donde está más flaca la caballada, mientras que en el PAN hay más tela de donde cortar, aunque a excepción del priista Noé Pinto de los Santos, de ahí en adelante no hay más personajes que hayan manifestado el interés en participar en las próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina.

Y al no haber más gente interesada y con bonos políticos que lo hagan un candidato o candidata fuerte, no quedará más que echar mano de los antes mencionados.

Aunque posiblemente si haya mucha gente que aspira la presidencia municipal, pero quizás sea un desconocido que a estas alturas, ya los tecomenses y la sociedad no está para perder el tiempo con dichos personajes, no aplica el dicho de echando a perder se aprende, por eso más vale malo por conocido que bueno por conocer.

Por el momento omito publicar y mencionar algunos nombres de personas reconocidas que tienen algún contacto con la clase política y la función pública y que también desean participar en el 2018, pero de eso hablaremos después. Es cuanto

***Hablando de partidos, quienes tienen memoria y además conocen del tema, se dieron cuenta que gran parte de la derrota tricolor en el municipio se debió a la imposición de candidatos, pero también al olvido que el gobernador en turno Mario Anguiano le hizo a los tecomenses, venía muy pocas veces, y cuando lo hacía, atendía pero no daba respuesta a la población sobre algunas necesidades que tenía y que le planteaban en su momento. Todo eso la gente se lo fue guardando para cobrárselas en las urnas y lo hicieron, fue gente que en campaña les dio el respaldo, pero ya como gobierno fueron olvidados. Tomen nota, si es que tienen un poco de interés en ayudar a su partido, apoyen a Tecomán y sin tintes políticos, y si no, sigan nadando de a muertito. Al tiempo. Es cuanto

***Hace unas semanas atrás, publiqué en esta columna Observador Político sobre el desinterés que tiene el gobierno del estado, en revisar y coadyuvar para que la obra del Parque Metropolitano que se construye en Tecomán, sea entregada lo más pronto posible. Señalé que dicha obra debido a la mochadota que hubo de parte de la constructora para que se le asignara la obra, que abarca una inversión nada despreciables de 200 millones de pesos que será construida en dos etapas. Debido a esa corrupción, a esa mochada-(más del 10 % para la cuenta personal de funcionarios estatales), la constructora retrasó la obra y le vale, pues ya soltó lana para que no la presionen y la entregue hasta que se le dé su gana. Posiblemente hubo alguien- a quien reconozco la voluntad- que le pidió al gobernador realizar una visita y acudió la semana pasada a supervisar los avances.

Esperamos que le hayan hablado con la verdad y que a raíz de ello tome cartas en el asunto, ya los tecomenses ocupan urgentemente esa obra que tienen entregándola desde hace dos años y nomás no se hace realidad. Es cuanto.

El integrante de esta columna de análisis es integrante del #G8- Independiente