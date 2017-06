Ese cadáver llamado PRI

“No puedes poner a cinco lobos y a una oveja a votar qué van a cenar”

Larry Flynt.

www.enlacemanzanillo.com G-8 Independiente

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Lunes 19 de Junio 2017

Déjenme decirles que: Está claro que en lo que queda del cadáver del PRI de Manzanillo se ha decidido, de una vez y por todas, incinerarlo políticamente por sus aberrantes y estúpidas decisiones, dejándonos ver, con mucha anticipación, que asistiremos a la entrega deliberada de sus cenizas.

Sabor a derrota. La amarga experiencia política de soltarle el partido al soberbio, majadero e infumable caricatura de político Perro Callejero (Rubén Álamo Navarro) llevó a los priistas de la dirigencia estatal al caos político de un partido que NO existe para los porteños.

Hay un mundo que se derrumba y que empieza a despedirse de la muy singular, extraña, pervertida y corrupta normalidad político-electoral tricolor de cara a los comicios del domingo 1 de Julio del 2018.

Una de las mayores mermas dejadas por el experimento “canino-político” no es la renuncia al PRI de Perro Callejero sino la degradación de éste instituto político a cada movimiento político en falso que da y, es que, al priismo del puerto no lo ha hundido su divisionismo, lo ha sepultado su total falta de oficio político, su soberbia, su corrupción, su canibalismo y, el No saber hacer política.

El PRI de Manzanillo no tiene que obviar enseñanzas: la sociedad ha cambiado y es menos manipulable de lo que era hace algunos años, eso, no lo entienden los dirigentes estatales y mucho menos, su jefe político de facto el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al que los tricolores del puerto lo llaman: Marica, puñal, le mientan la madre en público, lo corren con el “Comes y te vas”, lo desconocen como jefe político priista, le gritan “Nacho Vete” y… párele de contar.

En la política de aldea del tricolor porteño hay metamorfosis inversa: Transitar de mariposa a gusano. Es el caso con aquellos y aquellas priistas que brincan de la “brega de eternidad” a la opción preferencial de dirigentes políticos sin conocer el ABC de la política.

Y es que el PRI de Manzanillo es un cadáver político, apesta, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista (PVEM) le han robado el discurso, la preferencia, la clientela electoral, para acabar pronto, están en la jugada política de 2018.

Por eso la pregunta ¿El PRI tendrá algo mejor a que aspirar en el 2018 que no sea la derrota que lo alejaría, nuevamente de la alcaldía porteña por 21 años seguidos?

Son muchas las dudas ¿Quién es Andrea Naranjo Alcaraz? ¿Conocerá el oficio político? ¿Sabrá que son hoy la CTM, la CNC y la CNOP? ¿Qué son los seccionales, conocerá a los cuadros de base y la escuela de cuadros, la vieja estructura de Los Ponchos Miados y operadores electorales? Creo que NO.

La idea descabellada de tenerla como presidenta del comité municipal tricolor es impresentable para muchos por su cercanía con Cerdo-ta-do rogelio rueda sánchez, un político corrupto como el que más, sinvergüenza confeso, huevón y, de paso, el peor dirigente priista de los últimos años.

En fin, la renuncia a la dirigencia del PRI porteño de Perro Callejero (Rubén Álamo Navarro) ha colocado al tricolor ante el reto de trazar una ruta para darle oxígeno a un cadáver ya incinerado por la acumulación de malos dirigentes y pésimos resultados electorales.

Con Andrea Naranjo Alcaraz no será diferente, ella, sólo alargará las misas de difuntos con los pocas tribus que le quedan al PRI y la marca que lo patrocina.

Ahí se ven.

ENLACITOS

EL PROXENETA DE LA JAULA: Atrapado en su propia basura el proxeneta del Diario de Colima Pedro Castillo Valdez (“La pedrada” así le dicen entre el selecto grupo de Prostis y sexoservidores(as) yo no ando de llevado) sólo alcanzó a decir que él es una Águila puñal que no caza moscas pero sí, Mayates y Prostis.

No aclaró de sus desenfrenados desvaríos al servir de proxeneta en la casa sodomita del exdelegado del ISSSTE donde regularmente asisten el Gobernador Nacho Peralta, su tía La Gobernadora madre y propietaria de La Jaula de las Locas y, el presidente del PRI estatal rogelio rueda sánchez a los cuales les ofrece varón o fémina según sea el placer del momento de estos desviados.

¿Por qué Pedrito Castillo no nos relata en el pasquín Diario de Colima esas orgías? ¿Por qué no desmiente a los trabajadores del ISSSTE que lo señalan de “Aviador”?

No hace falta, todo Colima sabe de qué pie cojean (dije cojean) él y sus invitados en territorio sodomita dónde “La pedrada” es el proxeneta afamado.

CRUCITO: La larga cadena de hamponerías y raterías de Héctor Crucito Pineda Lugo llegan hasta los seis terrenos de áreas verdes que se cogió (robó) en la colonia Burócrata vendiéndolos al mejor postor, de las casas y terrenos que se agenció después del terremoto del 95 después hablamos.

Testigos: todos los habitantes de la colonia Burócrata…..Y aún hay más.

Me puedes leer en: www.colimaxxi.com – ipuntocom.mx = noticiasmv.org lineasdelgadas.com – portalzlo.com noticiastecoman.com www.digitalnoticias.com