PORTEÑAS AZULES

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa*

En el municipio de Manzanillo no pintan los monos panistas para disputar la alcaldía porteña en las próximas elecciones, sólo las damas diputadas locales de mayoría relativa, Martha Leticia Sosa Govea y Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; y la diputada federal plurinominal Gretel Culin Jaime. A pesar de ello, Miguel Alejandro “Mono Jojoy” García Rivera sigue con su fijación psicológica-política de querer ser a toda costa el sucesor de Gabriela Benavides Cobos. El muy limitado de entenderás y carente de oficio político muchacho basa sus disparatadas aspiraciones en haber ganado un distrito local en los comicios de 2015 gracias a la gran cosecha de votos liderada por la ahora alcaldesa y todavía formalmente panista, Gabriela Benavides Cobos, y en el padrinazgo político de su ex suegro Jorge Luís Preciado Rodríguez.

Con un cuarto de siglo de carrera pública, Martha Leticia Sosa Govea todavía está en edad de merecer. Es la única carta que el Partido Acción Nacional tiene para enfrentar a quien desde el 2012 es el jefe de la plaza política porteña, Virgilio Mendosa Amezcua, y al joven empresario que por empeño y recursos no parará, Rubén “El cachorro” Álamo Navarro. No hay más. Las probabilidades de que la panista se alce con la victoria pueden ser buenas para ella si la contienda se plantea a tres tercios, escenario en el que la moneda puede caer de cualquier lado.

Como la ex diputada local de mayoría relativa y actual diputada federal plurinominal Gretel Culin Jaime enfilada está a contender por una senaduría, y la dos veces diputada local plurinominal y ex candidata perdedora a presiente municipal de Manzanillo, Gabriela De La Paz Sevilla Blanco, tiene su mira en una curul en la Cámara de Diputados, llegado el momento tendrá que entrarle al baile municipal la ex diputada local plurinominal y de mayoría relativa, ex diputada federal plurinominal y es senadora de la República, Martha Leticia Sosa Govea, al menos que los dueños de la franquicia se decidan por una opción externa, no militante.

Alguien que de verdad le tenga caridad al “Mono Jojoy” debe hacerlo entender que su compañera de partido, Martha Leticia Sosa Govea, lo aventaja de calle en cuanto a experiencia, preparación, oficio político y aceptación ciudadana, cualidades determinantes en los resultados electorales de una contienda que de antemano se espera reñida; también, convencerlo de que diseñado no está para grandes proyectos políticos como el de gobernar el municipio capital económica del estado. Con todo el respeto que se merecen las juntas o delegaciones municipales, no da el ancho ni para estar al frente de una de ellas, no se diga tratándose de la oficina principal del palacio municipal porteño.

“Mono Jojoy” nunca jamás será alcalde de Manzanillo, ni de ningún otro municipio del estado, pero le tira alto para pegarle otra vez a una regiduría que le permita comer con manteca tres años más. Nada personal en contra de las inviables aspiraciones políticas de García Rivera, mucho menos a favor, pero si sus dirigentes partidistas lo estiman deben prepararlo psicológicamente para no ser, ubicarlo en su realidad, pues a pesar de sus notorias carencias políticas no merece el dolor de la frustración que le causará el porrazo que se darán de seguir, como Cornelio Reyna, en la nube donde anda con las porras de quienes esperan beneficiarse de chambas y negocios en su hipotética administración municipal.

EL ACABO

• Son altas las probabilidades de que el dos veces alcalde de Manzanillo y diputado federal plurinominal verde ecologista, Virgilio Mendosa Amezcua; el fugaz presidente del CDE del PRI- Manzanillo, Rubén Álamo Navarro; y la panista que ha sido todo menos gobernadora del estado, Martha Leticia Sosa Govea, se enfrenten a morir por la alcaldía porteña en una contienda en la que las siglas y los colores partidistas que los postulen pasarán a un segundo término.

• Quien garantiza un gran potencial como contendiente en el Distrito Electoral Local Número Once, es el Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), Daniel Cortés García. Esto hasta Miguel Alejandro “El mono jojoy” García Rivera lo sabe.

• Eureka, “El narcomenudeo tiene mucha presencia en Manzanillo y está haciendo que las bandas de delincuentes se enfrenten para hacerse del control del mercado”, ha descubierto el Comandante de la VI Región Naval, Jorge Alberto Burguete Kaller.

• *Columnista #G8 Independiente.