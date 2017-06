Promueven en primarias el uso responsable del 089 y 911

Tecomán.- Como parte de los trabajos de prevención del delito se está promoviendo en los planteles educativos del municipio de Tecomán el buen uso de los números 089 y 911, informó el director de prevención de la comuna, Francisco Madrigal Delgado.

El funcionario informó que en coordinación con la Secretaría de Educación, C4, se han estado visitando los planteles “resulta una charla muy fructífera y nos encontramos con que niños de algunos de estos grupos han hecho llamadas de emergencia de broma, se les demuestra lo perjudicial que puede ser para ellos mismos hacer llamadas de juego a estos números”.

Dijo que es importante dar a conocer a dónde pueden acudir en caso de una emergencia, pero más allá de eso la seriedad de las llamadas “los números de donde llaman para broma quedan registrados y no tienen prioridad para siguientes llamadas, eso perjudica porque se puede dar el caso de que llamen de ese mismo número para un caso real y por ser de origen ya conocido, pierde puntos en cuanto la atención inmediata”.

Madrigal Delgado señaló que los mismos niños pueden contribuir a evitar que otros compañeros hagan llamadas falsas “luego de la charla creemos que hay más conciencia y conocimiento sobre la importancia de no jugar con las emergencias”.

Advirtió que estará trabajando de manera coordinada para ampliar este tipo de pláticas que los niños reciben con entusiasmo “En esta primera etapa, ya se visitaron dos planteles educativos en ambos turnos, esperamos estar el día 14 de junio en la escuela Cuauhtémoc acompañando a las autoridades estatales para complementar y apoyar la campaña”.

Sobre el tema, Adolfo Núñez González profesor primaria María Concepción Farías Pérez de León, consideró importante que estos temas se manejen entre los niños “todo mundo sabemos lo que es el 911, a veces lo vemos como algo lejano, a los niños les quedó claro lo que es una emergencia, cuando se debe hablar a estos números”.

Lo más importante, enfatizó, es hacer que el niño tenga conciencia de que el uso adecuado de este número tiene que ver con la calidad del servicio. “Se comprobó con la estadística que mostraron que es exagerado el número de llamadas bromas hacía este número. El niño es un buen difusor para que en casa llegue y diga que no deben hacerse bromas a estos números para que no se distraigan los elementos en otras cosas que no son de emergencia”.

Núñez González destacó que es un trabajo del C4 adecuado “y bien hecho para los niños de esta edad, el que yo creo que les quedó claro la importancia de los dos números tanto 911 como el de denuncia anónima y que hagan un uso adecuado”.