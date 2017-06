Observador Político

Belisario Romero

Algo está pasando en la mayoría de servidores públicos, sobre todo de aquellos que se les asignó la responsabilidad de desarrollo económico y social, en esos rubros hay un notorio estancamiento en la entidad. Son pésimos gestores, o simplemente no logran bajar proyectos o recursos para tal obra o programa social que venga a cubrir las expectativas y exigencias ciudadanas.

En la mayoría de los casos estos fracasos se deben al celo político, cuando el gobierno federal es de un partido político diferente al estatal o municipal, con tal de que no trascienda su partido y mucho menos su administración, lo castiga hasta que se harta, castigando obviamente no a la administración, si no a las y los ciudadanos que no tienen vela en ese entierro.

Aquí un ejemplo de ello: en el año 2003, se le ocurre al hoy alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez irse del PRI y participar como candidato del PAN a la alcaldía de ese municipio y ganó por primera ocasión(ya es alcalde por tercera vez); el alcalde saliente proveniente del PRI, ya sabiendo que no ganaría su partido, a propósito le dejó una deuda millonaria y una serie de problemas que sin excusas ni pretextos tendría que resolver urgentemente el alcalde entrante, problemas que en todo el trienio el saliente no pudo siquiera reducir, mucho menos resolver.

Y como fue en la época en que el PRI ganaba todo, no había partido o candidato que los pusiera a temblar y reflexionar, si acaso había, pero eran contados y algunos terminaban negociando con el PRI-gobierno por el temor de perder todo lo ganado. Uno de ellos, de los que se asustó fue precisamente el agro productor melonero, Crispín Gutiérrez, que uno de los problemas urgentes que tenía que resolver era el pago de la energía eléctrica.

La CFE le había dado un ultimátum al saliente que no logró cumplir y al llegar Crispín, a casi una semana en el cargo le cortaron la energía eléctrica y no podía prestar los servicios, mucho menos brindar los más elementales como el servicio de agua potable, alumbrado público en jardines y espacios públicos

Al verse en aprietos, éste corrió a pedirle chiche al gobernador del estado, en ese entonces era Gustavo Vázquez Montes (q.e.p.d), quien asesorado por Silverio Cavazos como diputado local y coordinador de la fracción priista en el congreso local le negaron la ayuda, sólo le ayudaban si renunciaba al PAN ya como alcalde y que se regresara nuevamente al PRI, y éste con tal de salir del apuro siguió las instrucciones. Fue así como le prestaron- no le ayudaron- para pagar y salir de sus apuros en ese momento.

Y como Crispín había enseñado su debilidad, falta de carácter le perdieron el respeto, éste se la pasó nadando de a muertito todo su periodo, no hubo desarrollo, ni obras, ni nada de que presumir, incluso hasta la fecha ese municipio no ha salido de sus problemas, ni lo atienden y ni les interesa y más porque aún lo siguen sosteniendo como alcalde, es apocado y a él la administración ni le va ni le viene, si llegan recursos bien, si no también, ya con que no lo molesten para hacer y deshacer en su municipio se da por bien servido.

Quizás se pregunten que cómo es que ha ganado tres veces la alcaldía, basta decir pues, que de los candidatos peores es el mejor, ha corrido con esa suerte, no es porque realmente sea bueno como gobierno, es porque el resto están peor que él. Pobres ixtlahuaquenses.

Y así podemos seguir enumerando una lista de fracasos que se han dado en la entidad, que debido al celo político no hay desarrollo económico y social, no hay seguridad, no hay nada, más que puras lamentaciones y culpas.

Pasan y pasan los años, pasan los periodos, los trienios y sexenios y las cosas no se componen, al contrario hay una gran descomposición social por esa causa. No sirven o no están gestionando. Hay un gran estancamiento en varios rubros, es mentira todo lo que se anuncia en los medios oficiales de que si hay avances, obviamente lo hacen para echarle la mano al gobierno, a su jefe. Tienen todo para hacer de Colima un gran desarrollo, tienen gobierno federal, estatal y congreso local, tienen los poderes más importantes, no se pueden quejar ni mucho menos echar culpas.

Actualmente son los NachoColumnistas@gmail.com los que en sus espacios a diario buscan la forma de según informar los grandes logros de este gobierno, logros que desde luego no existen, no hay inversión, informan de que Colima ya cambió o está en proceso.

La entidad lleva años estancada, no hay desarrollo, incluso, el último crecimiento que hubo en materia económica e infraestructura urbana fue en el periodo de Fernando Moreno Peña, que hasta a la Máxima Casa de Estudios le fue muy bien, se construyeron varios edificios que hoy en día albergan a miles de estudiantes a través de las diferentes facultades. Es más, ya requieren si quiera de alguna remodelación y ni eso les han dado, ni eso se merecen.

Lamentable que quienes sean responsables del desarrollo en Colima, se estén dedicado a crecer pero sus bienes y cuentas bancarias personales, pero para un verdadero desarrollo para los colimenses nada. El poco que hay se da a cuenta gotas y sólo para unos cuantos, que se conforman con las boronas del pastel. Deben estar tocando puertas, defendiendo los intereses de las mayorías y no lo están haciendo. En su salud lo hallarán. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***Hablando de gestiones: el año pasado, el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, vino a Tecomán a entregar el Libramiento Arco Sur, lo que hoy se conoce como Rubén Tello González. Y en la intervención del alcalde Lupillo García Negrete, públicamente, ante cientos de asistentes de todos colores, ideologías y estratos sociales, solicitó al funcionario federal dos gestiones, entre lo que destaca el apoyo para la remodelación total del Libramiento Fernando Moreno Peña, que se construyó en el periodo del alcalde Oscar Avalos Verdugo y que por años presentaba serios daños en su infraestructura.

Todos los gobiernos llámese estatales y municipales, en periodo de lluvias cuando se ponía intransitable dicha vialidad sólo le echaban grava y tierra y así se la iban llevando. Pero en dicha visita, Lupillo García gestionó la remodelación total y hoy en día es una realidad.

Esa obra está quedando de calidad, su voz tuvo eco, porque además de solicitárselo ahí, también tuvo que asistir a la Cd. de México para darle seguimiento y recordarle de dicha petición. Hoy es una realidad, en breve propios y extraños podrán disfrutarla.

Respuesta breve a la columna de las “franquicias panistas”.

Hace dos semanas toqué el tema de las franquicias panistas y señalé unos puntos así como a algunas personas que han hecho de ello su modus vivendis.

Inmediatamente recibí varias llamadas, aclaro que no contesto llamadas de números que no tengo registrados por cuestión de seguridad, así como también no contesto llamadas de personas que nunca me llaman, y que de pronto lo hacen, pues rápidamente demuestran el interés de la misma.

Y fue así como recibí llamadas en este caso de personas conocidas y amigos, llamadas que desde luego no eran de reclamo-además no lo permito-, sino para debatir y enriquecer el tema, sobretodo porque son personas que traen un proyecto político y se preparan para lo que sigue, cosa que me parece estupendo porque no están esperando el momento para empezar a trabajar, se puede decir que ya llevan ventaja.

Una de las llamadas, dijo que Los Venegas– a quienes hice alusión- son personas que han trabajado, que son un factor importante para que ciertos proyectos políticos se hagan ganadores y se refirió así:

“En las pasadas elecciones gracias a que Los Venegas, pusieron un granito de arena y no se permitió que Cesar Villa– ex aspirante a la alcaldía por el PAN- se ungiera candidato porque no traía el arrastre que si traía Lupillo, el hoy alcalde de Tecomán y desde luego el PAN iba a perder, porque la gente no lo invertiría ni un peso a Villa como si apostó por Lupillo y eso los empresarios, comerciantes, panistas, priistas y no priistas lo saben”.

Hubo otras llamadas, pero la mayoría iba en ese sentido. El tema sobre las franquicias panistas da para más, por el momento sólo hablo brevemente para no alargar más esta columna de análisis.

Aunque hay otros panistas que si están aprovechando de esa situación, que no deberían ocupar espacios públicos, hay un caso muy sonado en el municipio de Coquimatlán, pero es un tema que después hablaremos. Es cuanto.

El autor de esta columna es integrante del #G8 Independiente