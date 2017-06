TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Aparentemente repuesta de la chinga que en la Sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional celebrada el último sábado del mes de abril anterior, le puso Juan José Rodríguez Prats a la ex pareja presidencial conformada por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, hermana del bribón de siete suelas Diego Hildebrando, ha regresado a sus andadas al grado de ponerle al mismísimo presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya Cortés , autoritario ultimátum para que se retire del cargo el próximo mes de julio y le deje así vía libre a la ex primera dama que empecinada está en gobernar a los mexicanos el sexenio 2018-2024 como lo hizo su marido en el 2006-2012.

Hay que recordar que en la memorable Sesión Rodríguez Prats le disparó directo y a la cabeza de la mujer de Calderón Hinojosa: “Margarita, si quieres llegar a la candidatura a la Presidencia, el menos indicado como promotor es Felipe Calderón. ¡Te está haciendo daño! Estoy convencido de eso”, certero escopetazo que la dejó muda al grado de que su marido tuvo que entrar en su defensa amenazando con ahuecar el ala del PAN por el dizque agravio recibido, igual que ahora lo hace Doña Márgara si no le cumplen su capricho de imponerla como candidata a presidente de la República,

“Le exijo a Ricardo Anaya que se comporte a la altura de lo que necesitan el PAN y el país. Le exijo que el PAN defina a su candidato a más tardar en un mes. Exijo un método limpio y justo. El PAN necesita a la candidata (ella) o candidato más competitivo. El PAN tiene que ser la mejor opción para la gente”, soltó envalentonada Doña Márgara al lado del aspirante prianista a lo mismo, ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, amenazando de paso con dejar solo al partido de los principios y convicciones, del servir y no servirse, del bien común, de la brega de eternidad, Acción Nacional, rumbo a las elecciones de 2018, “ si no hay un cambio de rumbo en el partido y se designe de inmediato al candidato o candidata (ella) presidencial.

Ecuánime, el presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya Cortés, le respondió a Doña Márgara que sus enemigos no están en el PAN y que, por ahora, está concentrado en la post elección de Coahuila para gobernador. “Yo no me voy a equivocar. De mi parte sólo hay aprecio y reconocimiento hacia Margarita Zavala y hacia todos mis compañeros del partido. Hago un llamado a que, por el bien de México, preservemos la unidad”, le aseguró al panismo de todo el país.

Pero la soberbia de Doña Márgara que es más que evidente no le permite entender ni aceptar razones. La ambiciosa mujer cree que su marido manda en el PAN y en México cuando ni es su propia casa lo hace. Tan querida de los hombres y apreciada de las mujeres que sufragarán el primer domingo de junio de 2018 se cree, que ya se ve sentada en la grande de Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2018. Tanto brinco de Doña Márgara en suelo tan parejo tiene el claro propósito de dividir al partido que a ella y a su depredadora familia les ha dado riqueza y poder sin límites ni controles, para dejarlo a merced del grupo en el poder liderado por el jefe de jefes de la mafia multicolor, Carlos Salinas de Gortari.

EL ACABO

• Para el Secretario general del PAN, Damián Zepeda, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), “el PAN está imposibilitado para designar candidato presidencial en julio como exige Margarita Zavala. Exige que se defina candidato en julio. Pues se respeta la opinión de todos, pero en este país tenemos leyes que marcan los tiempos y en el Partido Acción Nacional afortunadamente tenemos estatutos y normas y estos están por encima de cualquier persona”.

• “Calderón le debe todo al PAN: Desde que lo hizo líder juvenil hasta presidente de la República, pero no le correspondió estando en el máximo cargo de la República. Calderón proclamó que había que ganar el gobierno sin perder el partido, pero desafortunadamente ganamos el gobierno pero perdimos el partido. Se trasladaron prácticas priistas y empezamos a imitar y a copiar. Cuando fuimos gobierno no hicimos las cosas que debimos haber hecho. Pudiendo haber hecho tanto nos atrevimos a tan poco”: Juan José Rodríguez Prats.