Regidora se queda con regalías que pidió para evento de día de las madres

*La regidora coquimatlense, María Negrete, sigue siendo tema en dicho municipio; ahora la acusan de quedarse con regalos que pidió para evento del Día de las Madres

Redacción | El Observatorio

Coquimatlán Col.- A esta casa editora, siguen llegando más y más quejas sobre personas inconformes con el actuar de la regidora aún panista María Negrete, esta vez la acusan de quedarse con los regalos que pidió a compañeros de su partido con la excusa de que festejaría a las madres por parte de su partido el PAN.

A continuación exponemos el texto de dichas quejas que nos hicieron llegar a esta casa editora:

Da la casualidad que el flamante esposo de la inolvidable regidora LADYSUELDAZOS, María Negrete, el reciente jubilado Alfredo Orozco Hernández, HOY PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ DEL PAN, desde que inicio el mes de mayo se enfocó a preparar un evento para el día de la madre en el partido por lo que usó su brillante inteligencia para girar oficios a DIPUTADOS, REGIDORES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, COMERCIANTES ETC. Pues todo parecía que sería un evento con muchos regalos, y pues que bien porque lo merecen las mamás de pueblo Chiguilinero.

Sin embargo, rl evento no fue realizado por cuestión de fiscalización y ahorro económico según, pues ya el flamante PRESIDENTE interino ALFREDO HERNÁNDEZ antes de que le cancelaran el evento ya planeado para el día jueves 25 de mayo, recibió diversos regalos de las tantas peticiones enviadas de varios compañeros, algunos diputados etc.

Pues resulta que a falta de evento en el partido, la gran #LADYSUELDAZO, María Negrete, flamante regidora de Coquimatlán, utilizó los regalos para donarlos de manera personal a las escuelas que le requirieron a ella, es decir, saludó con sombrero ajeno.

QUE MALA ONDA, hasta dónde llega su cinismo, incluso acudió a algunas escuelas muy sonriente donando regalos, parándose el cuello Y A FALTA DE EVENTO EN EL PARTIDO, SE LE HIZO FÁCIL TOMAR ALGUNOS, PARA NO GASTAR LOS LLEVÓ Y COINCIDIÓ QUE DOS DE LOS QUE ELLA TRAÍA, YO LOS DONÉ JUNTO CON OTROS MAS.

QUE COINCIDENCIA TRAÍA MISMA ENVOLTURA Y MOÑO, NO PUEDE SER QUE SE HAYA ATREVIDO A TANTO, ESO SI UNA SúPER ETIQUETA CON SU NOMBRE EN MANUSCRITA CON SU PUÑO Y LETRA ASÍ: Regidora María Negrete Gaytán.

Ahora compruebo que es verdad todo lo que dicen de ella, no puede ser, se para el cuello en eventos, en primera fila junto al director de las escuelas con regalos QUE se ROBÓ DEL PARTIDO DE LA GENTE QUE CON GUSTO LOS DONÓ, la verdad que no se vale, ser mezquino, miserable, tanto ella y su amado esposo ALFREDO OROZCO HERNÁNDEZ, me sumo a manifestar mi inconformidad en este medio por su cinismo y argumento que es verdad todo lo que en otras publicaciones han mencionado a su persona, sólo el que no trabaja en el ayuntamiento realmente no conoce como es este ser tan indeseable.