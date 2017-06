Encuestas no debe distraer a actuales funcionarios públicos

*Halaga estar calificado como el mejor alcalde en el estado pero no estoy obsesionado en el 2018: Rafael Mendoza

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Cuauhtémoc, Col.- Encuestas no debe distraer a ningún funcionarios público, el presente es lo que importante, será el electorado quien decida el destino que les depara para el 2018, la gente quiere representantes comprometidos con su trabajo y no pensando en aspiraciones para otro cargo, atender sus demandas debe ser prioritario.

En esos términos se expresó el alcalde Rafael Mendoza Godínez quien agregó que, le satisface que recientes encuestas, lo tengan calificado como el mejor alcalde en la entidad pero eso “no me distrae en lo absoluto sino al contrario, me comprometo a seguir trabajando y desquitar el sueldo que la población me paga con sus impuestos”, precisó.

Aseveró que no está obsesionado por la reelección ni buscar otro puesto de representación popular, si le dan las condiciones contenderá para el 2018 y si no, hará el mejor trabajo posible, para sentar bases sólidas en el municipio y dejar huella imborrable en la administración.

Consideró esencial seguir trabajando en beneficio de sus representados, mediante de programas de apoyos sociales, otorgar eficiente servicios y atender cada una de las demandas expuestas de los pobladores, “reconozco que tenemos fallas y errores, pero hay que corregirlos de inmediato para no afectar el buen desarrollo del municipio y a la población”, enfatizó.

Finalmente, el edil cuauhtemense Rafael Mendoza señaló que es respetuoso de las encuestas y las declaraciones de sus detractores, “lo mejor que se puede hacer es, plasmar en los medios de comunicación, el trabajo que se hace en beneficio de la ciudadanía y no generar enconos”, concluyó.