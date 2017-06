Observador Político

Belisario Romero*

Buscar culpables de la ineptitud de gobierno y aventar la bolita a otros, ya suena como a esa canción como nombro la columna de este día “Los males de Micaela”, así le pasa al alcalde tecomense Lupillo García Negrete y a otros alcaldes emanados de Acción Nacional a quienes de tantas de tantas acusaciones absurdas que les hacen un día sí y al otro también los NachoVoceros@gmail.com les han hecho lo que el viento a Juárez. Primero fueron llamados a comparecer ante diputados locales, posteriormente el gobernador dijo que en el tema de seguridad no todos los ediles están “echándole ganas” y… párenle de contar. Después de esa declaración oficial ya nadie ha tomado el toro por los cuernos, ahí dejaron el tema (momentáneamente). Les echan la culpa de todos los males de Micaela a estos ediles azules.

Pero los NachoVoceros@gmail.com a través de las redes sociales o en medios oficialistas, siguen haciendo su chamba; seguir culpando de todos los males de Micaela a estos alcaldes, en vez de debilitarlos los hacen más fuertes, por ejemplo, en el caso del tecomense, Lupillo García ya nomás falta que lo culpen de la falta de lluvias, del clima caluroso, de esto, de aquello y de aquello, de todo lo que se mueve o no se mueve. Incluso , como dijeran en mi pueblo, “hasta si alguien sale embarazada”, también él es culpable.

Es más, como tiran por tirar, lo están haciendo mártir, lo están creciendo en sus bonos políticos, porque son golpes estériles que no llevan el fundamento como para acabarlo políticamente, si siguen así, insisto, lo harán más fuerte que no les quedará de otra que tener que ver su nombre en las boletas electorales y apechugar cuando los resultados le sean favorables porque gracias a ustedes que con esa publicidad negativa, lo hicieron y harán cada vez más fuerte.

Aunque también hay que decirlo, como alcalde tiene su responsabilidad, pero casi todas son compartidas; ni al mismo gobierno estatal le conviene seguir nadando de a muertito por ejemplo en el tema de la violencia que sigue en incremento en los municipios de Manzanillo y Tecomán por supuesto.

Hay que recordar que fue precisamente el lema de su campaña del gobernador Nacho Peralta de que todos los colimenses viviríamos “felices y seguros” en su gobierno, no especificó o seleccionó municipios o zonas, dijo que todas, tooodas las familias colimenses, incluyendo las cientos de ellas que viven en el municipio tecomense y manzanillense que ya fueron víctimas de esta violencia porque perdieron ya a algún familiar, como resultado de los daños colaterales de este flagelo.

Sobre las líneas arriba escritas, nos dan una clara muestra sobre de quién es la responsabilidad, y que el estarle recordando ese compromiso que el gobernador hizo con los colimenses no es estar detrás de una computadora aventando golpes a diestra y siniestra, como se dice vulgarmente, “estar chingando”, es algo real, fundamentado en un compromiso que formalmente y ante la sociedad hizo, fue quizás su mejor momento, tomó como bandera política la violencia, ésta fue su carta de presentación de su campaña, aplicó, aprovechó y usó la frase para ganar las elecciones, sacándole raja política a los altos índices de violencia.

“Haiga sido como haiga sido”, los colimenses le dieron el respaldo, confiados y prestos a que durante los próximos seis años por fin vivirían felices y seguros, una vez más les regresó la sonrisota de oreja a oreja, porque iban a ver realizados sus sueños, tantos años un grupo de priistas enquistados en el poder y nadie había logrado hacerlos felices, por eso cuando Nacho Peralta les dio en donde más les gustó, le dieron el respaldo, pero ¡oh cielos!, van ya casi dos años de su gobierno y la sonrisa se les borró, una vez más fueron engañados, les volvieron a tomar el pelo, les volvieron a ver la cara.

Pero no se apuren, en el 2018 como la violencia parece que no cesará, nuevamente les prometerán que “ahora sí”, “esta vez ya”, “que ya no habrá fallas”, que “ya es hora”, que por fin y ahora si vivirán felices y seguros, pero como la frase ya está trillada, nada más le cambiarán a ahora si vivirán “Seguros y Felices” y así se la van a ir llevando toda una eternidad. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***En esta columna también reconocemos el buen trabajo que nuestros representantes populares estén realizado a favor de las familias colimenses. Tienen que saber que desde acá afuera el pueblo los vigila, los califica, critica o reconoce sus acciones, todo lo que sea en perjuicio de la sociedad tengan por seguro que recibirán su castigo y si es en su beneficio, recibirán el reconocimiento.

Quiero por ejemplo hablar en el caso de los legisladores, pocos son los rescatables, pocos son los que están demostrando que se cuecen aparte, que han demostrado trabajo ético y profesional, dejan por el momento a un lado los sentimientos partidistas por el de la sociedad, se ponen en los zapatos del pueblo, del ciudadano de a pie, de esa gran mayoría que los eligió para que estuvieran de su lado. Desde luego que los hay, no todo está echado a perder, no nos hemos portado tan mal como para que hasta en eso nos lleve la fregada.

Merecemos mejores políticos y parece ser que si los hay y desde luego, tienen todo el derecho de seguirnos representando en futuros procesos electorales, si los hay, lo malo es que hay que buscarlos porque ante tantos buitres y carroñeros políticos se esconden para no mezclarse y no sean tragados por estos.

-Algo de legisladores

***Hablando de legisladores, el diputado local Riult Rivera ha destacado por presentar varias iniciativas que han sido aprobadas por unanimidad por ser de gran importancia, una de ellas ya está dando los primeros resultados pese a que se acaba de publicar en el Diario Oficial tras ser aprobada, esta ley contempla una aportación económica por parte de los organismos operadores del agua de los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Comala por la explotación de sus manantiales como en el caso de la comunidad de El Terrero, toda vez el beneficio del abasto de agua potable, proviene de su riqueza natural, ya que es un importante generador del vital líquido, fundamental para los mencionados municipios.

La semana pasada estuvo ya en dicha comunidad acompañado del alcalde de Minatitlán, Horacio Mancilla, en donde brindaron información a los pobladores sobre los beneficios de esta nueva ley. ¡! Enhorabuena!! .

Y así seguiremos enumerando resultados de las varias iniciativas que el diputado Riult Rivera ha presentado en tribuna y que se han aprobado por mayoría.

*** El diputado local, el tecomense Santiago Chávez Chávez, también no ha bajado la guardia en el trabajo social y legislativo, en toda la semana se ha visto ocupado atendiendo a la gente en su oficina, en su programa cultural “un diez de café”, entregando apoyos del programa de material de construcción a bajo costo, en donde vende cemento y láminas de asbesto a bajo costo, en reuniones con integrantes de la CNOP en donde es el secretario general y en más eventos que por el momento se me escapan.

El legislador tiene presencia y trabajo social y legislativo, no baja la guardia y más en estos tiempos en que se ve cerca el proceso electoral del 2018, tiene que dejar bien representado a su partido el tricolor. Es cuanto.

***La llegada del empresario Efraín Gudiño Infante al PRI municipal de Tecomán viene a darle una bocarada de oxígeno a ese partido que atraviesa por una crisis de presencia y de credibilidad. El respaldo del sector empresarial es muy importante para el tricolor porque legitiman las acciones políticas que emprendan a favor del priismo con rumbo al próximo proceso electoral. Efraín Gudiño levanta los ánimos de la militancia que sale a las calles a dar la cara por el partido, pues es un joven nuevo que a partir de su llegada al partido, las cosas serán diferentes si es que así lo desean los viejos priistas; tienen que dejarse ayudar si desean ganar. Si no, pues una derrota más será una raya más al tigre, a seguir fingiendo trabajo como siempre. Efraín trae conocimiento de como ganar elecciones, en el PAN era suyo y lo dejaron ir. Es cuanto.

*El autor de esta columna es integrante del #G8- Independiente