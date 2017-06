EL Corrupto “Alushe” Noriega García

“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”

Déjenme decirles que: Graco Ramírez Gobernador del Estado de Morelos ha dicho una gran verdad: “Si quieres robar en el Gobierno contrata un despacho contable, ellos te arreglan el hurto y no pasa nada”. Sentencia lapidaría.

¡Es la corrupción, estúpido! Colima se muestra cada vez más decepcionada y escéptica, la corrupción en la que se encuentra inmerso el secretario de Planeación y Finanzas Carlos “Alushe” Noriega García se ha convertido en uno de los temas más criticados a éste Gobierno estatal priista.

La pregunta obligada es: ¿La corrupción ha aumentado o simplemente estos funcionarios del gabinete del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez salieron más Rateros que los anteriores? La verdad, los actuales rateros, perdón, funcionarios, no tienen comparación.

Los indicadores que tenemos son una buena medida de lo perniciosa que es la corrupción en el Gobierno de Colima. La compra de una casa a un narcotraficante, las chuecuras del predio “La Campana”, lo de Eco Park, los 27 mil dólares del ceviche de atún, los viajes onerosos en avión particular, el 15 o el 30 % de entre para los constructores de obra pública, Los viajes a París, Francia con cargo al erario, la compra del departamento en Nueva York, el millón y medio de dólares para jugar a “Las Lanchitas” con sus amigos y, de pasadita, la cercanía del Gobernador Peralta con el crimen organizado etc.

Desde que “Alushe” llegó al Gobierno de Nacha Ceviches los dos (junto con Kristian Meiners Tovar) tuvieron un especial cariño por…lo ajeno, los tres han transitado en los linderos de la ratería, la ilegalidad, el escándalo, la frivolidad, la corrupción y la prepotencia, como signos distintivos de su conducta pública.

¿Quién agarra la pata? Todos o casi todos en el Gabinete de Nacho de Día están invitados a robar, unos más, otros menos. En el caso del secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno de Colima las cosas apestan, huele a podrido y, a donde le piques, salta el pus.

Muchos colimenses saben de las truculencias, abusos, excesos, corrupciones y, de las presumibles conductas delictivas de Carlos “Alushe” Noriega García.

¿Por qué “Alushe” no ha aclarado el cese “fulminante” del director de Auditoría Fiscal Carlos Hugo Gutiérrez Velázquez? ¿Qué esconde, acaso su complicidad con el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano Jesús Sánchez Romo, por qué no esclarecer que los tres funcionarios estatales se dedicaban a agarrar obras por miles de millones de pesos para su constructora “K y B”, cuyo representante legal es hermano del exdirector de Auditoría Fiscal de nombre: Fidel Alejandro Gutiérrez Velázquez?

¿Es o no un conflicto de interés y manipulación de información privilegiada para beneficiarse a manos llenas?

El desenlace de la renuncia Fax track del hampón ex director de Auditoria Fiscal tiene un final no muy agradable ya que aparece en el radar el crimen organizado. A esos niveles anda Ignacia de Noche. De ello hablaremos en fecha próxima.

Una noche platicando con “Alushe” Carlos Noriega García en el restaurant de un hotel de la zona turística de Manzanillo le decía que él cometía una grave irregularidad a la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos ya que “Alushe” es familiar cercano a

José Ignacio Peralta Sánchez (Son concuños), lo admitió con un cinismo estoico. Pero esa es otra historia.

Carlos “Alushe” Noriega García secretario de Planeación y Finanzas es un funcionario Bajo sospecha, un tipo desvergonzado que va poniendo al despacho contable de su señor padre en terrenos muy alejados de la honestidad y la decencia, él, cavando el hoyo del desprecio de una sociedad que hoy lo mira como un funcionario ladrón y corrupto.

Que “Alushe” no se espante cuando los indignados colimenses resuelvan plantarse en las plazas a gritarle: ¡ratero, ratero, ratero!

