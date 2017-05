FRANQUICIAS PANISTAS

Observador Político

Belisario Romero

Busqué la forma de nombrar esta columna de opinión y después de varios análisis decidí titularla o encabezarla de esa forma, y es que el panismo en cada proceso electoral se enfrenta a la ambición de varios grupos y familias que poseen cierto número de militantes con voz y voto y que deciden por la mayoría quién los representará en las urnas o en procesos electorales internos y externos.

Es algo así como poseer una franquicia del PAN, con la que pueden obtener espacios en los cabildos, diputaciones u otro cargo de elección popular, estás familias o grupos por así decirlo, están bien maiceados, se van con el mejor postor, en la mayoría de los casos venden muy bien su voto.

Desde que vieron la forma de hacer negocio con su grupito de votos, han hecho de ello su modus vivendis, han negociado espacios, se vuelven plurinominaleros, casos hay varios, por ejemplo en Tecomán están los Venegas, estos cuates, sólo ellos tienen más número de militantes que todos juntos, por eso los ves en cada elección negociando espacios en los cabildos, todos han sido candidatos (perdedores) y regidores, no hay aspirante que por más que no los ocupe, que termine negociando con ellos.

Por eso es de alegrarse de que estas malas prácticas en las siguientes elecciones ya desaparecerán, esto luego de que mucha militancia no fue a re afiliarse en la pasada campaña que acaba de concluir, quedaron fuera muchos de estos panistas o militantes activos maiceados, aunque otro factor que también coadyuvó es que en las pasados procesos internos que se dieron antes de las elecciones para la dirigencia estatal, también quedaron fuera muchos de éstos que ya hasta se habían colado como consejeros municipales, estatales y nacionales y ya andaban dando guerra en otras esferas, echando a perder los sanos proyectos del PAN.

Qué bien que hayan quedado fuera muchos panistas vividores, ya no se verán- o al menos ya menos- panistas que con sus hechos demuestran no serlo, no se aplican a los estatutos y principios del PAN, que parece ser los propios enemigos de los verdaderos panistas.

Por eso en Tecomán, en cada elección la gente que desconocía de tal situación veía a familias como los Venegas de regidores en cada cabildo, otros en direcciones, pero no porque fueran buenos elementos y buenos panistas, sino porque no se los pudieron sacudir, tenían que negociar espacios para poder tener el apoyo de todo su grupito de militantes activos, de lo contrario se encaprichaban y le jugaban en contra al o los candidatos.

Si fueran buenos panistas viéramos a los Venegas regresándole a la gente poquito de lo mucho que le han dado al PAN para que ellos puedan llegar y despacharse con la cuchara grande, no se ven apoyando a la gente en las necesidades o peticiones que quiero pensar que le llegan a su cubículo. Y así como ellos, hay muchos en el PAN que se manejan de esa forma, que nada más llegaron a mamar de la ubre presupuestal y no regresan al pueblo ni las gracias.

Pero que bien que ya a estos panistas vividores se les acabará su juego, ya basta de tener hasta en el partido que dice ser diferente al PRI, gente de esa calaña, la verdad están peor que los priistas, éstos aunque sea en su mayoría como servidores públicos son agradecidos con la gente, tengan o no aspiraciones políticas, porque saben que gracias a los que estuvieron ayer, hoy ellos están como representantes populares, representando muy bien a su partido y por lo menos tienen que dejarlo bien parado, dejar trabajo y hacer buen papel por los que vienen atrás.

En el PAN ya es hora de mandar a descansar a los mismos, a los plurinominaleros que tienen la suerte de acomodarse y lograr el espacio, en donde, una vez “pegándola” van a mamar de la ubre sin tener el compromiso con su partido, mucho menos con la sociedad, con el sólo hecho de contar con su grupito de militantes maiceados que con unos centavos lo pusieron en donde están. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***Hablando de panistas vividores, sinvergüenzas, hambreados, también hay uno que otro que gracias a su comportamiento el panismo no va a la baja, pero son contados, por ejemplo en Tecomán si Lupillo García no llega al PAN, se verían en aprietos para las siguientes elecciones por carecer de cuadros y de liderazgos, los está formando actualmente, hay trabajo y presencia a favor del partido.

Lupillo se cuece aparte, su estilo “dicharachero”, atento y aunado al carisma político que tiene, trae arrastre, lo sigue la gente, pero esto no se lo debe al PAN, porque no es panista, sino porque trae escuela del PRI de donde salió para irse como candidato del PAN a la alcaldía. Si hubiera salido con formación panista, no sólo no hubiera ganado la alcaldía, sino que ni siquiera hubiera sido candidato. Es cuanto.

***Hablando de partidos, por cierto, personajes que tienen alguna aspiración política para el 2018, pero que llegaron por algún partido político, no la ven fácil lograr su objetivo si se empecinan a llegar con el logotipo de su partido, por eso cada que pueden aprovechan para impulsar su nombre, sin mencionar el partido al que pertenecen.

Quieren jugársela ya sea como independientes o en su caso, si en su partido no le dan la oportunidad, jugársela en otro. De estos casos se darán varios en las próximas elecciones, lo que vemos en el PRI podemos verlos en el PAN o viceversa, pero más por la vía independiente debido a la crisis de credibilidad y el desprestigio que están atravesando los partidos actualmente.

***Respecto a la cercanía con los liderazgos, partidos como el PRI por ejemplo, no podrá alcanzar al diputado federal verde ecologista Virgilio Mendoza Amezcua, éste no se ha olvidado de su gente, de sus liderazgos, aprovecha alguna oportunidad para visitarlos y continuar con el contacto. Por eso en Manzanillo están contentos con el diputado federal ya que también con todos cumplió o ha cumplido compromisos. Caso contrario al PRI, que ni teniendo gobernador priista, verde ecologista, panalista, petista, ninguno, de todos los partidos mencionados ha cumplido las expectativas y compromisos con su gente, con sus liderazgos, todos están cortados con la misma tijera, durmiendo en sus laureles, esperando que lleguen las elecciones para según, aceitar la maquinaria. De aquí a que se muevan, Virgilio les lleva gran ventaja y no pueden ni podrán pararlo, un solo personaje contra todos porque éste si tiene trabajo. Al tiempo.

***Si es pasión que se les borre, al gobernador Ignacio Peralta no le interesa impulsar ni mucho menos está interesado en buscar otro cargo de elección popular, lo suyo son los negocios que como gobernador alcance a hacer, el último gobernador que si a diario hacia política era Silverio, de ahí en adelante se acabaron.

Las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina y no se le ve interesado en hacer política, no se atengan, tomen la iniciativa sin su consentimiento, en el caso del PRI en donde aún no se han dado nombramientos en algunos sectores, pónganse de acuerdo. Ni Rueda ni el gobernador tienen el más mínimo interés en hacerlo. Prácticamente están solos, por eso manos a la obra, Rubén Álamo, dirigente del PRI en Manzanillo ha sido el primero en dar el primer paso y abrir brecha por sí solo, trabajando con o sin el consentimiento del gobernador. Y no estoy equivocado, aunque me gustaría estarlo, pero lo que se ve se juzga. Pónganse a hacer política si no el mismo gobernador los va a hundir. Es cuanto.

El autor de esta columna es integrante del #G8- Independiente