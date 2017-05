TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Las experiencias negativas que el Partido Acción Nacional ha tenido en Colima con algunos candidatos externos que tras lograr los cargos de elección popular para los que fueron postulados se le han ido con todo y soga, no justifican la cerrazón de los panistas de pura sangre azul pura a que en las elecciones de 2018 su partido vuelva a invitar a gente de fuera “políticamente muy rentable”, como reconoce que la hay el senador Jorge Luís Preciado Rodríguez, así “luego salgan con sus cosas”, a pesar de lo cual se declara convencido de que “el partido debe abrirse a la sociedad”. Abrir o abrir, es la cuestión, no hay de otra.

Entrevistado por Radio Levy, Preciado Rodríguez les dice a sus compañeros de partido que aspiren a una candidatura de elección popular que “deberían estar trabajando ya con la ciudadanía y con este instituto político. Que se pongan a trabajar, es el único secreto que existe, es irte a la calle, trabajar con la gente, de pronto cuando llegamos a cargos nos ponemos a echar la hueva y disfrutar el cargo y lo verdaderamente importante es regresar con la gente, participar con ellos”, verdad de a kilo de fácil comprobación sobre todo tratándose de varios diputados locales y regidores panistas que lo único que han elevado es su capacidad de compra.

A pesar de que la burra azul esté ya arisca como lo deja entrever Jorge Luís cuando afirma que “de pronto ves a alguien muy rentable y piensas que va a ganar, y efectivamente gana, salió rentable, pero luego se van a otro partido, hay que elegir a quien tenga las convicciones claras porque la gente se confunde, la gente confió en la marca PAN y eligen a tres diputados, y de pronto cuando algo no les simpatiza dicen, ahí nos vemos”, en clara alusión al ahora trio de diputados locales pri-dependientes Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luís Ayala Campos, el PAN de abrirse aún más a la participación ciudadana en sus candidaturas. Tres golondrinas aventureras no hacen verano.

También le han jugado contras al PAN supuestos militantes de pura cepa como los peraltistas Riult Rivera Gutiérrez, Crispín Guerra Cárdenas y Julia Licet Jiménez Angulo, desde las propias entrañas azules, a pesar de lo cual siguen presumiendo disciplina y lealtad partidistas. El trio pri-dependiente al que no pudieron mantener en el redil los incompetentes pastores preciadistas al menos se abrió de capa para irse con el mejor postor como vulgares mercenarios, pero los del trío peraltista siguen actuando como quintacolumnistas al servicio de la causa perdida nachista con, hasta ahora, todos sus derechos partidistas a salvo. Maman y dan de topes.

El hecho de que unos, los externos Nicolás, Francisco Javier y Luís hayan resultados hijos ingratos, malagradecidos; y otros, los internos Riult, Crispín y Julia Lizet, traicioneros y colaboracionistas con el enemigo tricolor, no debe llevar al PAN-Colima a cerrarle el paso a no militantes ni abrírselo en automático a quienes presumen su militancia azul, sino ser más cuidadoso con las invitaciones que en su momento le hagan a los ciudadanos no panistas o a sus propios militantes.

Es razonable que el senador establezca con meridiana claridad que “los factores a considerar para definir a los candidatos en Acción Nacional deberán ser el posicionamiento de los aspirantes en la opinión pública, su trabajo con la ciudadanía y con el partido y su lealtad con el panismo”. Ahora falta que defina los requisitos a cubrir por los ciudadanos no panistas que eventualmente aspiren a ese abanderamiento en las próximas elecciones.

EL ACABO

A partir de la previsible ratificación de Enrique Michel Ruíz como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, panistas y no panistas tendrán claridad y rumbo cierto de cara al 2018. Terminado el largo recreo, vendrán meses de intenso trabajo partidista.