Deslinda Ayuntamiento a familiares de Kelsey de actos vandálicos en patrimonio municipal

• El secretario del municipio llama la paz “actos de violencia no resuelven nada”

• Tras análisis de videos, procederán legalmente contra responsables

• El alcalde ha estado en todo el proceso y con todos los recursos disponibles apoyando en investigaciones de desaparecidos.

Tecomán.- El secretario de la comuna tecomense Salvador Ochoa Romero, aseguró en entrevista, que sí se están tomando las medidas pertinentes para deslindar responsabilidades sobre los hechos delictivos del pasado martes en el despacho de la presidencia municipal y que se está haciendo en función de los videos que existen y que los mismos medios de comunicación dieron a conocer “será la autoridad competente que un momento determinante que será lo procedente”.

El funcionario aseveró que los objetos dañados son patrimonio del municipio, entre ellos, algunos cuadros donde se conservaban en el despacho privado, no obstante, dijo que estos daños no son graves, “lo grave aquí es que una manifestación pacífica se convierta en un acto vandálico, nosotros como administración estamos de acuerdo y apoyamos cualquier tipo de manifestación pacífica y respetuosa, pero no compartimos que se realicen actos vandálicos ni en lugares privados ni en lugares públicos si no que dentro del marco del derecho y la civilidad la gente manifiesta todo lo que quiera manifestar pero nunca en contra de lo que marca la ley”.

Ochoa Romero, aseguró que desde el primer momento que el alcalde estuvo enterado de la desaparición de esta menor estuvo en comunicación con el procurador de justicia del estado, pidiéndole todo el apoyo para la familia tanto de Kelsy como de las demás personas desaparecidas, otorgando las facilidades y los recursos necesarios para las investigaciones, en el caso específico de Kelsy, detalló que “ése fue el primer apoyo que él le brindo a los papas de la menor, el otro fue que por la mañana del mismo martes, cuando se reunió con los padres de familia manifestarle las gestiones que él estaba llevando a cabo tanto con el procurador incluso con los diputados en la ciudad de Colima para que se llevara a cabo el esclarecimiento de estos hechos”.

Dijo que a manera de apoyo, durante la manifestación hubo una patrulla de vialidad que en todo momento fue cuidando el avance de los manifestantes para evitar algún atropellamiento o que esto pudiera salirse de control “se dieron todas las facilidades, por eso nos extraña que al final de cuentas, terminara de la forma en que terminó”.

Dejó en claro que es el ministerio público la instancia que investiga delitos y la cual podrá determinar la culpabilidad o inocencia de quienes participaron en los hechos vandálicos “en un momento dado el municipio sigue en la postura de que su función es de manera administrativo no es la persecución de delitos, pero si está atento a resolver y a gestionar lo que se necesario en favor de la familia de la menor”.

Ochoa Hernández, deslindó a los padres de la menor de las acciones delincuenciales que dañaron el patrimonio municipal “sabemos que tampoco son familiares de ella, pero si lo que no estamos de acuerdo que se quiera resolver una situación con violencia; yo pregunto, el haber irrumpido en el despacho del presidente y haber realizado los daños que realizaron, ¿Que avances se tuvo en la investigación? Ninguno, ¿alguna pista de dónde está la niña? tampoco, eso demuestra que ese no es el camino correcto”.

En contraste, dijo que el camino correcto sería a través de las instrucciones que se dedican a la investigación de delitos y sobre todo en tener confianza en esas instituciones para poder llegar a una respuesta que sea correcta para todos.