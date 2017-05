Tienen en Manzanillo Grupo elite de inteligencia para robos; el delito ha ido a la baja: Benavides

*La Presidenta Municipal sostuvo reunión de trabajo con diputados en el Congreso del Estado

Tras a la integración de un Grupo elite de inteligencia e investigación para robos, en Manzanillo la incidencia de ese delito ha ido a la baja, aseguró Gabriela Benavides Cobos, presidenta municipal del Puerto, durante la reunión de trabajo que este lunes sostuvo con diputados, a quienes les informó las acciones que en materia de seguridad y prevención del delito realiza su gobierno.

La alcaldesa de Manzanillo señaló que en los primeros cuatro meses del año 2014 se registraron en su municipio 146 hurtos, cifra que en el mismo periodo pero del año 2016 bajó a 111.

Benavides Cobos informó que en el año 2015 se registraron en Manzanillo 195 robos a comercios, cantidad que para el año 2016 se redujo a 153, lo que significó una disminución del 21 por ciento.

Indicó que para el año 2017 su gobierno destinará 140 millones de pesos a la seguridad pública, de los que 118 millones serán para el pago de nómina de 370 agentes policiacos, 57 de vialidad y 32 auxiliares.

Mencionó también en lo que va de su periodo como presidenta municipal se han adquirido 30 patrullas, contrataron 30 nuevos elementos y este año se incorporará una cantidad similar, para cerrar su gestión con un centenar de policías más.

Benavides Cobos aseguró que la policía de Manzanillo, con un salario mensual de 14 mil pesos, es la mejor pagada de los diez municipios, trabajando turnos de 12 horas por 24 de descanso, además de tener Infonavit, uniformes y patrullas.

Aseguró que la totalidad de los agentes han sido evaluados con los exámenes de control y confianza, habiendo aprobado la mayoría de ellos, pero en los casos de elementos que no los aprobaron, lo primero que se hace por normativa federal es que dejan de tener su arma de cargo para analizar su situación, pues no se puede echar a la calle a personal que tiene 20 a 25 años en la corporación, ya que la no acreditación puede deberse a alguna discapacidad sufrida, incluso en el cumplimiento de su deber.

En materia de prevención de delito, Gabriela Benavides destacó la implementación del Programa DARE (Drugs Abuse Resistence Education), que en México se denomina “Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas”.

Explicó que DARE atiende y previene adicciones en la niñez y juventud, haciendo conciencia en estudiantes sobre las consecuencias de las drogas, el alcohol o la falta de valores; “que tomen conciencia de las consecuencias de drogarse, abusar del alcohol o delinquir, pues las adicciones generan robos desde sus propias casas”, consideró.

Anunció que su gobierno ha invertido en el deporte y la cultura como clave de la prevención, invirtiendo, junto con el Gobierno del Estado, en el mejoramiento de las unidades deportivas 5 de Mayo y Jaime “Tubo” Gómez, así como la integración de una Orquesta infantil de más de 80 niños, a los que se les brindan gratuitamente instrumentos musicales y maestros, para tocar violín, chelo, guitarra y flauta.

En la reunión de trabajo con Gabriela Benavides Cobos, presidenta municipal de Manzanillo, asistieron las diputadas Graciela Larios, Martha Meza y Julia Jiménez y los legisladores Nicolás Contreras, Federico Rangel, Octavio Tintos, Riult Rivera, Luis Ayala y José Adrián Orozco.