JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE

Pedro Castellanos

Más tardó un enajenado columnistanachoperalta@mail.com en afirmar que “la asistencia multitudinaria a todo tipo de eventos echa por tierra el mito de que la gente se siente insegura en territorio colimote por las altas cifras de homicidios dolosos que mantienen a la entidad en los primeros lugares por el número de su población, porque si no fuera así, estados como Guerrero, Sinaloa o Tamaulipas, entre otros, superarían en mucho a Colima”, que en caer víctima del fuego cruzado un inocente joven futbolista diecisieteañero que se ganaba la vida y contribuía al gasto de su familia vendiendo flores en el portal del Mercado Álvaro Obregón de la ciudad de Colima. Un muchacho de bien a quien José Ignacio Peralta le incumplió la promesa de que viviría feliz y seguro con él como su gobernador.

El oficioso escribano que dobletea sueldo en el INE-Colima y compensación en el gobierno del estado por sus sesudos análisis periodísticos, no hizo más que seguir la línea editorial que le dictaron desde la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado explicablemente todavía a cargo del inefable Fernando “El Pollo” Cruz, hijo putativo del desfasado comunicólogo Salvador Silva Padilla, en el sentido de minimizar el temor de la gente por su seguridad y de culpar de sus desgracias a su villano favorito, el senador panista Jorge Luís Preciado Rodríguez cuya reata es la única que les embona, y la forma como el Gobierno Federal maneja las estadísticas de la criminalidad.

Es mentira que “la gente salga a divertirse sin ningún temor”, pero se arma de valor con un crucifijo en la mano y encomendado a toda la constelación angelical para regresar viva a sus hogares y al menos encontrar el colchón, pues los robos domiciliarios, de vehículos, asaltos, extorsiones, etc., están a todo lo que dan. Nada creativo, el complaciente columnista sale con que “las contantes muertes se deben en su mayoría a los enfrentamientos entre delincuentes dedicados a la venta y el tráfico de estupefacientes”, actividades que no sólo son toleradas por el gobierno nachista sino incluso protegidas. ¿O no?

Otro columnistanachoperalta@mail.com al servicio del Pollo Cruz salió a pontificar sobre “quienes son buenos para denunciar o descubrir conflictos, pero casi nunca aportan propuestas para su solución. Se puede ser crítico, desde una oposición inteligente, sin incurrir en la diatriba o en el balbuceo: eso es lo ideal dentro de una democracia; lo otro son figuraciones.

Casi siempre se oye a estos políticos, en la radio y a través de las páginas de los periódicos y los medios digitales, rasgándose las vestiduras por las fallas del gobierno y no se les escucha, en contrapartida, cabildeando para resolver las grandes problemáticas de la entidad”, pasando por alto que su gobernador José Ignacio Peralta fue quien precisamente asumió ante los colimenses el compromiso de que con él y no con Jorge Luís Preciado Rodríguez vivirían seguros y felices. Como no ha podido con el tercio continúa culpando de su incompetencia al panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, a la perredista Martha Zepeda Del Toro y al loco de atar Leoncio Morán Sánchez.

“Tu seguridad es mi responsabilidad” repitió JIP como merolico hasta el cansancio en sus campañas por la gubernatura para engañar a los crédulos electores colimenses. Como ya no pudo con el tercio, ahora le avienta el paquete al alcalde panista de Colima, Héctor Insúa García, cuando todo mundo sabe que por ser el municipio sede de los tres poderes del estado, de las delegaciones federales, de la Zona Militar y demás yerbas, soldados, marinos, judiciales, federales preventivos y perjudiciales, están bajo el inexperto mando del sobrino de la gobernadora madre.

Los 80 policías municipales, en realidad agentes de tránsito y vigilantes de edificios municipales, sólo portan desarmadores y pinzas, ni siquiera resorteras, cuantimenos el armamento de alto poder necesario para hacerle frente a la delincuencia organizada.

Al alcalde capitalino JIP le ha echado encima su perrada en el Congreso del Estado, a su prensa, a organismos empresariales como COPARMEx y a consejos fantasmagóricos como el que regentea el corruptazo ex coordinador del proyecto que pretendía llevar a la gubernatura a Rafael Gutiérrez Villalobos, el ajonjolí de todos los moles Carlos Maldonado Orozco. Ahora sí que sólo la de Insúa les embona, pero como la gente no es tonta, al final de la historia, como calaveras, terminarán pelándole los dientes.