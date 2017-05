Más de regidora #LadySueldazo, ahora le dio por humillar y hostigar a empleados, ya no la aguantan

*Además se quejan de que el yerno, compró un auto de lujo y junto con su esposa, la hija de la regidora, lanzaron comentarios que ofenden y humillan a la gran mayoría de ciudadanos y trabajadores, aseguran

*Parece que la regidora ya está al borde de la locura y es preocupante, dicen

Redacción | El Observatorio

Coquimatlán Col.– Y sigue dando de qué hablar esta munícipe, que en vez de analizar su comportamiento y reflexionar para ya no seguir dañando y lastimando a más gente que ya la aborrecen, le da por sacar sus achaques de locura, al grado de que ha llegado a culpar a todo, todo el personal de un complot en su contra.

Parece que el poder la mareó, se subió a un ladrillo y se siente con el derecho de pisotear, humillar, ningunear a quien se le atraviese en su equivocado camino.

Siguen las quejas, más y más personas afectadas por su actuar, agradecen el espacio de este medio de comunicación porque no se atreven a decirlo públicamente ya que temen que en un achaque de locura, pongan en riesgo su integridad física. Pues ya está a un paso de llegar a ese grado; arremeter en contra de todos los que ella cree que la tacan.

A CONTINUACIÓN DEJAMOS UNA CARTA FIRMADA POR VARIOS TRABAJADORES AFECTADOS, LA CUAL RESERVAMOS SUS NOMBRES A PETICION DE LOS MISMOS. JUZGUE USTED ESTIMADO LECTOR.

Con el debido respeto nos dirigimos a este medio de comunicación para dar a conocer nuestro muy humilde punto de vista.

En nombre de mis compañeros, hablaré un poco de lo que a continuación nos motivó escribir esta carta.

Soy una ciudadana de mayor de edad, trabajadora de nuestro H. Ayuntamiento de Coquimatlán, en una de las áreas que son parte importante y clave para nuestro Ayto.

Bien lo recuerdo, vivimos en administraciones pasadas un tormento por la prepotencia y soberbia de nuestro Edil de aquel entonces, situación que ponía al ayuntamiento en situaciones difíciles que sobrepasaron los límites y sobretodo que afectó ya a la población.

Me viene a la mente imágenes de prepotencia, egoísmo, soberbia, avaricia, etc, un sinfín de palabras que no puedo terminar de describir, que hicieron temblar aquella que según era una administración “DIFERENTE”.

Sin embargo, lamentablemente y en mala hora, llegó en aquel entonces, nuestro hoy protagonista de cada semana, la MAESTRA MARIA NEGRETE como Secretaria del Ayuntamiento, llegó con la ambición de superación política, ignorante en algunas cosas, que tal parece ser que todo eso malo, lo aprendió de su jefe inmediato.

No tardó mucho en el cargo porque en ese entonces fue despedida por querer brincar las ordenes de su jefe, ya que hacía y deshacía en el cargo y por supuesto que el señorón (Chava Fuentes) no iba a permitir ser mangoneado por una mujer y mucho menos por ésta, así que, la despidió, pero para no verse mal, simuló que había renunciado porque no estaba de acuerdo con cosas, fue así como se lavó las manos.

Mientras estuvo en el cargo, se benefició solicitándose y autorizándose una licencia para un depósito de cervezas el cual sacó a nombre de su marido, Alfredo Hernández, y cuando fue despedida se fue a refugiar al negocio. Dicha licencia se la dio como premio por haber sido secretaria.

Hoy a casi un año y medio que el presidente municipal nos da la oportunidad de estar apoyando y respaldando a los ciudadanos en sus diversas necesidades, sin embargo esta regidora descubre su verdadera personalidad y saca a relucir su mezquindad e insensibilidad política en las sesiones de cabildo, yo le pregunto a usted señor ¿Por qué esa actitud?, porqué esa ambición tan enferma que la está haciendo perder todo, la dignidad, la vergüenza, la invito a reflexiona porque está actuando como su antiguo jefe al que en ese entonces tanto criticaba de soberbio, usted está igual o peor.

¿Qué ha ganado con entrar y salir a las áreas supervisando como un checador humano?, ¿Qué ha ganado usted con checar de quiénes son las líneas telefónicas que paga el ayuntamiento?, ¿Que si la gasolina de un área, que si la renta, que si las copias?¿ Que si el nombramiento de fulano. De mengano..?, ¿ que si se gastó aquí.. Allá. Y más para acá?, ¿En su vida ¿Qué ha obtenido por saber y querer escuchar lo que algún director o regidor habla con el presidente, o secretaria u oficial?. No le da vergüenza estar escuchando o actuando como una tonta, cerca de la gente no más para ver cómo y por dónde le va a frenar los planes o proyectos a los demás?, ¿ no le da vergüenza a usted y al homofóbico de su señor esposo estar parando la oreja a ver qué escucha y a ver a quién fastidia?.

No le sirve entrar cada semana con el presidente y llorar ante este reproche en su oficina, mejor PREOCUPESE Y OCUPESE, porque tristemente por las formas tan groseras, secas, abusivas, convenencieras y ese actuar que hoy su envestidura porta las ha aprendido de su antiguo jefe y presentado ahora que usted es REGIDORA.

Estamos en otra administración, y claramente aquí le comparto, no soy yo solamente la que su presencia y actuar me molesta y repruebo…somos muchos…y si no me cree. Cuando lea estas líneas y vuelva a entrar a nuestro edificio laboral, a nuestras oficinas ¿nos podrá mirar a los ojos?.

No justificamos sus acciones nada más porque se dice tener experiencia, somos mexicanos, ciudadanos miembros de este momento de trabajar por el pueblo, no se vale que menosprecie y siga faltando al respeto a los demás, mucho menos dentro de este edificio tan importante.

Porque cada trabajo que realizan mis compañeros tanto el que cobra, como el que cuida, organiza, barre, bachea, los de lista de raya, sindicalizados, de base, confianza, regidores, directores, nuestro propio presidente etc etc…TODOS SON IMPORTANTES Y NOS DEBE DE RESPETAR ASI

COMO TODOS LA HEMOS RESPETADO.

Es lamentable su comportamiento y reprobamos de forma categórica el proceder, nuestra gente se abre, los que no se atrevían a denunciar y hoy con este espacio prefieren tomar cartas por su propia mano. Por qué a cada paso que usted da, con cada trabajador que se encuentra por dentro de su ser le aventamos la madre por ser un ser tan deshonroso.

Evidentemente exigimos respeto aunque frente a nuestro presidente digas y llores que no eres tu…si no que tú respetas las leyes. Le diré algo ¿porque si realmente te inclinaras por nuestras leyes, no te hubieras atrevido a hacer lo que ya lograste?.

Hoy analizo esto y mi jefe en su campaña, recuerdo que decía que tendría gente con juventud y experiencia…. Juventud la hay y somos muchos… experiencia también… la tiene usted pero malamente la supo aprovechar para chingar lo más que pudo a nuestro pueblo.

Con estas últimas palabras culmino esta forma de pensar …Cada oficina, y cada trabajador que tu vez sentado en su escritorio haciendo muy humildemente y con gran gusto su trabajo ..Esas horas que marca nuestro horario…minuto a minuto…reprobamos tu presencia REGIDORA MARIA NEGRETE GAYTAN.