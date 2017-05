EDUCACIÓN: ANTES Y DESPUÉS

Observador Político

Belisario Romero

En días pasados fue el Día del Maestro y no quería dejar pasar el momento para externar algunas opiniones sobre la educación en México.

Tengo el gusto de tener muchos amigos que son docentes, pero al igual como a los amigos que se cuentan con los dedos de las manos, así también a los maestros, a los verdaderos amigos de la educación, y me jacto de que mis amigos maestros son buenos, lo hacen con pasión, se entregan y se preocupan porque el alumno aprenda más que nada las herramientas que le servirán en la vida adulta y profesional.

Aprovecho la ocasión para enviarle saludos a algunos de ellos, si alguien se me pasa, no es intencional, va para el profesor Abad Tadeo Meza, Carlos Olvera, Pedro Solís Dávalos, Salvador Olvera, Juan Salmerón, El Profe Boro, Cesar Vuelvas, Alfredo Arcega, Lilia Margarita Negrete, la maestra Alma, El profesor Ceja, René Méndez, Martín Vázquez Navarro de Cerro de Ortega, etc, etc, son aún más, en quienes reconozco su entrega a esta noble profesión, pero sobre todo por impartir educación de calidad para formar ciudadanos de bien.

Pero va un reconocimiento especial para quien fuera mi maestra allá por el año 94, la maestra Gloria Mesina, que me impartió clases en la Universidad de Colima, su habilidad para enseñar me impulsó en gran parte para formar lo que hoy orgullosamente ejerzo con pasión y entrega: el periodismo, recuerdo que bastó con una estrategia que aplicó para que varios de sus alumnos no se quedarán estancados y lucharán por sus sueños.

Pero el tema se trata de comparar la calidad educativa actual a la de los años 70´s y 80´s , los maestros de antes merecen todo mi respeto, fueron épocas en donde cursaba la educación primaria en una escuela rural en Chiapas, recuerdo que los maestros eran entregados, aunque éramos muy humildes, pero con hambre y sed de superación, fui muy dedicado porque siempre quise ser el mejor y destacar como el mejor alumno.

Una de las cualidades de los maestros era que se preocupaban mucho por enseñarte, pero sobre todo porque el alumno tuviera tener buena ortografía desde la primaria, lo que hoy en día ha venido a suplir una computadora, y ya nadie sabe hacer una buena redacción, los pones sin ayuda de ese aparato y escriben pésimo.

No presumo de tener buena ortografía, pero siempre me esforcé por tenerla, porque creí y creo que es primordial para poder comunicarnos con la sociedad o la persona a través de la lecto- escritura.

En ese entonces, los maestros eran de tiempo completo, que realmente enseñaban y trabajaban, seguiría poniendo buenos y exitosos ejemplos de lo que antes era la educación, pero los enfadaría, así es que sólo fui breve.

LA EDUCACIÓN ACTUALMENTE

El pasado viernes fui invitado- como cada año- por unos amigos maestros al evento que por segunda ocasión les ha ofrecido el alcalde tecomense Lupillo García Negrete, eran las dos de la tarde y el Casino de la Feria ya estaba a reventar (a ojo de buen cubero, le caben aproximadamente entre mil y mil 200 personas con lleno total), al grado de que los maestros que llegaron un poco tarde ya no encontraron lugar ni en la parte de afuera porque también habían mesas, se tuvieron que regresar.

Debido a que estaba sorprendido de ver a tanto maestro (este año hubo más que el pasado), me cuestionaba si todos eran de Tecomán o habían muchos de otros estados, como Michoacán por ejemplo por la cercanía con el municipio, y me acerqué a preguntarle a un amigo, a la vez me di oportunidad de cruzar unas palabras referente al tema.

La primer respuesta que me dio, es que habían maestros de la delegación Tecomán y muy pocos de municipios como Armería e Ixtlahuacán, que lo que mis ojos veían, era de que la mayoría son jóvenes que sólo tienen una plaza o están en busca de una, que algunos trabajan bajo contrato, que los más viejos que se veían son jubilados o algunos a punto de hacerlo.

Que todos los jóvenes que veía fueron contratados ya bajo la nueva reforma educativa, porque lamentablemente, las autoridades educativas, obviamente con conocimiento del gobernador en turno, llegaron a prostituir las plazas y la educación, que muchas y muchos de los que veía en dicho evento- no saben lo que significa ser maestro, se ganaron la plaza a cambio de favores sexuales y eso tooodos los maestros lo saben, algunos otros la heredó, otro la vendió/compró, otro por compradrazgo, etc, etc, y eso fue motivo de que en el país y en Colima bajara la calidad educativa. Y hoy con la nueva reforma educativa quien quiera ser maestro se tiene que manchar las manos de gis, dijo.

EL GOLPE FINAL

Estaba apenas tratando de asimilar lo que en voz de un excelente maestro y amigo escuchaba, cuando se acerca otro amigo de profesión abogado, ya de la época de los 2 mil, que iba acompañando a una autoridad municipal, de pronto me quedo sorprendido porque también estaba en el mismo tema: asombrado de ver a tanto maestro.

A lo cual brevemente le dije lo que momentos antes había escuchado de mi amigo el profesor del tema, y le dije:

– No entiendo por qué hay tanto maestros y muchos no saben ni escribir, incluso (…) los mismos abogados, hay muchos abogados que tienen pésima ortografía y fueron a la escuela. A lo cual respondió.

– Pues mírame a mí, a mí en la primaria no me enseñaron nada, el maestro llegaba y nos ponía tarea y se salía, después de una hora llegaba, nos preguntaba que si ya habíamos acabado, tocaban el timbre para el recreo, nos dejaba salir, volvíamos a entrar a clases, después de una hora llegaba, nos volvía a preguntar que si ya la habíamos acabado, si no, que nos la lleváramos de tarea a la casa y al otro día nos la calificaría.

– Esa fue mi educación primaria, prosiguió.

– Es más como no aprendía nada, mi madre me estuvo cambie y cambie de escuela, ya no me querían recibir en ninguna, hasta que al final se enfadó, salí a panzazos la primaria, mi madre me dijo que si quería inscribir la secundaria que lo hiciera yo mismo, lo hice y saque mi carrera yo solo, la cual no ejerzo, sólo quería el titulo ya para tener alguna profesión. Concluyó.

Con esto finalizo esta columna: lo bueno de la reforma educativa, sólo por poner un ejemplo, es que ahora si los maestros tienen que estar en las aulas, los que no son dignos de estarlo, deben estar ejerciendo otras actividades, pero éstos no pueden seguir haciendo más tarugos a los que serán o ya son nuestro futuro inmediato.

Efectivamente en sexenios pasados que autoridades educativas a complacencia del gobernador en turno, otorgaban plazas a mujeres a cambio de favores sexuales, hicieron de las escuelas un burdel, hasta los supervisores hacían fiesta y hoy en día esas calenturas le están dando en la torre a las futuras generaciones, en esas manos está el futuro de su hijo o hija. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***IMPRESIONANTE: Cuándo se había visto en Colima que un dirigente del PRI le rezongara al gobernador, como primer priista en el Estado como lo está haciendo el de Manzanillo, el joven empresario Rubén “El Cachorro” Álamo. Antes, con menos de eso ya le habían dado cuello políticamente y todos alineaditos como saben, para que no se quisieran pasar de listos y brincarle al gobernador. Por cierto los nachocolumnistas@gmail.com recibieron dos instrucciones referente al tema: la primera fue cuando recién tomó protesta, de hablar maravillas de él y ahorita que se está revelando, recibieron la instrucción de darle con todo. !Que bárbaro! un Cachorro trae hechos tarugos a toda una manada.

***No creo que Chava Fuentes, funcionario de la alcadesa de Manzanillo, Gaby Benavides, se preste a calenturas de pasillo en torno a la actual administración, señalaron algunos coquimatlenses, quienes se contactaron con este medio y pidieron reservar la fuente.

Esto según dijeron porque desde que Orlando Lino entró como alcalde, lo cuida tarde, mañana y noche, cosa que no hizo cuando fue alcalde.

“Lo critica hasta de la ropa que trae puesta, ha llegado a la exageración, habla como si Chava hubiera hecho la mejor administración en su periodo. Su sabiduría es tal, que debería de quitarle el puesto al mismo Gobernador, que mucha falta le hace los consejos y asesorías de Chavita, comentaron .

Y continuaron, “si se la pasa cuidando al alcalde y a algunos de sus funcionarios, entonces a qué horas trabaja y desquita su jugoso sueldo como empleado de Gaby Benavides”, cuestionan.

Gracias a los coquimatlenses que se contactan, pero sobretodo nos leen. Desde luego descuiden, por ética profesional no se revelan las fuentes a petición de los inconformes.

Parece tal parece que sigue y seguirá la mata dando, hay más temas en dicho municipio.

Lo que sí les puedo decir y dejar muy claro que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Porque el que escupe al cielo le cae encima su propia saliva.

De Chava Fuentes no creo que se presté a andar perdiendo el tiempo, lo conozco y es muy inteligente, eso es para amargados, frustrados, que le pegan a todo lo que se mueve, de esos que abundan en las redes sociales. Al contrario, su aportación valiosa al desarrollo de Coquimatlán lo puede volver a poner con un pie en alguna candidatura . Es cuanto

*El autor de esta columna es integrante del #G8-Independiente