Hace falta proteger manifestaciones y derechos de lesbianas: Jonás Larios

*El experto dijo que la educación escolar no ofrece ninguna estrategia de inclusión y respeto para las niñas y adolescentes.

Esta semana se dieron a conocer los principales hallazgos del libro “Mujeres lesbianas: educación, inclusión y no inclusión”, del académico universitario Jonás Larios Deniz, en una conferencia que se realizó en el auditorio del Museo Regional de Historia de esta ciudad capital.

El pedagogo de la Universidad de Colima dijo que su libro se encuentra dedicado a todas las mujeres lesbianas, a las madres, padres y parientes de mujeres lesbianas; a los maestros bisexuales, trans y/o queer, “porque el resultado de la suma de todos es una enorme y creciente minoría”.

Mencionó que su libro se encuentra dividido en dos partes: la primera se trata de la recopilación de testimonios y la segunda aborda los conceptos básicos, encuadre metodológico y hallazgos, entre los que destacan que la salida del clóset es tardía, ya que seis de las 10 mujeres entrevistadas iniciaron su actividad sexual y amorosa después de casarse y tener hijos.

Además, dijo Jonás Larios, “la ausencia de un pene en el contacto sexual y amoroso hace que disminuya la violencia física, sobre todo en la intimidad”, descubrió; También, dijo, “las mujeres lesbianas, sean femeninas o masculinas, manifestaron sentir atracción por la vestimenta, juegos y tareas tradicionalmente masculinas”, mencionó.

Otro de los hallazgos, señaló, son las manifestaciones sexuales, privadas y públicas, entre mujeres lesbianas “negadas” por la sociedad que, frente a un beso, caricia o abrazo con cargas eróticas evidentes concluye que son “sólo amigas”. Además, “la distribución de medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual para la práctica sexual entre mujeres lesbianas es casi inexistente, pues es difícil encontrar condones femeninos en farmacias o centros de salud”, agregó.

Jonás Larios concluyó que la educación escolar no ofrece ninguna estrategia de inclusión y respeto para las niñas y adolescentes lesbianas ni tampoco para la protección de los hijos de madres lesbianas, y que además los planes de estudio, los reglamentos escolares y la cultura escolar en general no asume la existencia de niñas y adolescentes con atracción hacia personas del mismo sexo; “la dificultad radica en que no existen protocolos, estrategias y sanciones para la protección de sus manifestaciones de identidad sexual, poniéndolas en riesgo permanente”, afirmó.

A este evento acudieron también Ma. Elena González, en representación de Valeria Pérez Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, y los catedráticos Hortensia Alcaraz Briceño y José Manuel de la Mora Cuevas.

Jonás Larios Deniz es doctor en educación, maestro en Educación y licenciado en Pedagogía por la Universidad de Colima. Es profesor-investigador de la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Colima.

Enfoca sus trabajos de investigación en la formación y evaluación de profesores de niveles Medio Superior y Superior en la historia de la educación y en la diversidad sexual.

Es autor de “Ser investigador y hacer investigación. Rutas y retos del profesor de tiempo completo”, y “Ser gay. Retratos de vida”. Además, es coautor de “Diversidad sexual en la escuela secundaria”, “Diversidad sexual y Universidad, enfoques”. Su pasión es la docencia, ha sido profesor de bachillerato, licenciatura y posgrado desde 1992 a la fecha.