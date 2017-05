¿DESIGNACIÓN DEMOCRÁTICA?

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA #G8-Independiente

Después del acontecimiento acalorado, bochornoso e indignante que suscitó el pasado 8/mayo/17 en el salón Gobernadores de Palacio de Gobierno del Estado de Colima, en donde por cierto asistieron gran parte de periodistas colimenses invitados por el gobierno del estado para la conformación de “La Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico”, surtió efecto el comentario anterior (15/mayo/17) que hizo este columnista crítico y empedernido de la injusticia; reconoce la decisión positiva tomada por el mandatario estatal JIPS, respetando la democráticamente la elección de candidatos a ocupar las responsabilidad de velar por los intereses y el ejercicio del gremio periodístico.

Saabemos de antemano que Juan Carlos Flores Carrillo ocupara oficialmente la presidencia de dicha comisión, un joven que posee un currículum académico y periodístico en materia de comunicación envidiable, la Secretaría Ejecutiva cayó en manos de Arnoldo Delgadillo Grajeda, otro joven con características académicas y periodísticas similares al presidente de la comisión. En teoría todo parece indicar que la comisión del ejercicio periodístico estará bien resguardado y blindado en estos momentos tan difíciles que está viviendo el periodismo en algunos estados de la República Mexicana, en la práctica los periodistas son celosos en el cumplimiento de su deber, tengan la plena seguridad que exigirán lo justo y razonable y además una estrecha vigilancia en la forma de conducir los intereses del periodismo colimense.

Tuvo que suceder los lamentables asesinatos de los periodistas Javier Váldez y Jonathán Rodríguez, para que el ejecutivo federal convocara inmediatamente al avispero político que lleva por nombre Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a reunión extraordinaria con el objetivo de buscar estrategias y alternativas de solución a la serie de marchas de inconformidad convocadas por los periodistas de México, exigiéndole EPN ¡ya basta ni un paso atrás! hasta que no se esclarezca los cinco periodistas asesinados en el cumplimiento de su deber en lo que va del sexenio Peñista.

Conociendo la habilidad de los políticos, no le quedo de otra a EPN que buscar una frase consolable “no se mata a la verdad matando a periodistas” como si esa expresión sanara las heridas y calmara los ánimos caldeados que en estos momentos están surtiendo efecto en los medios de comunicación que siguen exigiendo a los gobiernos ”sed de justicia”.

Que frase tan atinada del periodista Rafael Loret de Mola en estos momentos en que dos de sus colegas perdieron la vida “cuando todo hombre sepa cumplir con su deber, la humanidad se habrá salvado” desafortunadamente en cinco años que lleva en el poder EPN nunca puso en práctica este consejo, lo mismo le está sucediendo al político y estadista JIPS , catorce meses en el poder y no ha podido cumplirle a los colimenses su promesa de campaña ”vivir felices y seguros” sino todo lo contrario “ ni vivimos felices, mucho menos seguros”.

Algunos presidentes municipales no sienten lo duro sino lo tupido, las estadísticas por homicidios dolosos (crimen organizado) son todo lo contrario a la bolsa Mexicana de valores; no establecen estándares, no existe esquemas operativos y de conducta, no son prácticas, no son justas y equitativas, sin embargo siempre están a la alza, lo insólito de todo este asunto (homicidios dolosos por el crimen organizado) es que el gobierno de José Ignacio Peralta no acepta las estadísticas arrojadas por el sistema nacional de seguridad pública (SESNP).

Cuentas claras en el 2015 colima tenía una tasa del 23.08 % por cada 100 mil habitantes hubo 136 homicidios dolosos.

En el 2016 la tasa se triplico tres veces más a 72.45 % por cada cien mil habitantes hubo 533 difuntos. Colima ocupa el honroso primer lugar en homicidios dolosos

En enero del 2017 la tasa se volvió a incrementar a 152% hubo 78 muertitos, aclarando falta los meses de febrero a mayo, todavía no se cuantifican los difuntos.

Si Pitágoras no falla la suma el total de homicidios dolosos asciende a 747 homicidios, de esta cantidad el gobierno de Nacho Peralta S. solo reconoce 611 víctimas, en 14 meses que va de la administración de JIPS o sea 43.6 % mensual de civiles asesinados, una de dos o al Gober no le funciona el Chip o de plano no vive en Colima. Que quede claro el que escribe esta columna no utilizo el Abaco para contabilizar civiles asesinados, lo dice el SESNP, el Financiero y otros medios de comunicación de carácter Nacional.

PERFILAZOS

Siempre he tenido el valor civil de reconocer de mis actos de cualquier índole y los he enfrentado como corresponde, no acostumbro ventilar mis asuntos personales utilizando cualquier medio de comunicación, siempre me he conducido por la vía legal para eso están los jueces en los tribunales para dictaminar y aplicar la justicia razonada, hago público que en días pasados en las redes sociales mi amigo Héctor Cruz Pineda Lugo escribió en su columna un comentario sin mi consentimiento y sin mencionar mi nombre (pero son valores entendidos) para dañar la imagen y reputación de mi amigo Javier Montes Camarena (nuestro asunto fue totalmente personal y ya está resuelto legalmente), desgraciadamente en estos momentos críticos un servidor se encuentra entre la espada y la pared, por asuntos que ellos deberán resolver civilizadamente.