La nueva del gobierno del Estado: culpar a otros de la violencia en Colima

PARACAÍDAS

Rogelio Guedea

El slogan de campaña del gobernador Nacho Peralta fue muy claro y ya todos lo conocemos: vas a vivir feliz, seguro. Si este fue su lema de campaña, entonces sabía que entre sus manos, responsabilidades y atribuciones estaba la de devolverle a los colimenses la seguridad perdida, pero sucedió todo lo contrario: la violencia y la inseguridad se recrudecieron radicalmente y, carentes ahora incluso de una verdadera estrategia contra la inseguridad (en su mayoría causada por el crimen organizado), han optado por la salida fácil: culpar a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos que diferente adscripción política, esto es a los panistas, en especial a Héctor Insúa y Yulenny Cortés, de Colima y Villa de Álvarez, respectivamente.

El principal brazo ejecutor de esta estrategia ha recaído, malamente, en el Congreso del Estado y los voceros de la misma han sido los medios de comunicación aliados al Ejecutivo estatal, quienes insisten en excusar al mandatario de sus yerros en materia de seguridad, cuando en realidad estos lo incriminan cada vez más.

Si bien los tres órdenes de gobierno, como lo indica la Constitución política de nuestro país, tienen responsabilidad con el tema de la prevención y la persecución de los delitos, no le juguemos al listo invirtiendo los papeles de la responsabilidad que cada uno debe tener: un municipio no puede tener el mismo tipo de responsabilidad que un estado y un estado tampoco puede asumir el mismo peso de la responsabilidad que la federación, encargada principal de llevar a cabo las estrategias que, a nivel nacional, deberán promover la paz y la armonía social, hoy destruidas en virtud de una pésima estrategia llevada a cabo por el presidente Peña Nieto.

En Colima hemos caído tan bajo que incluso se ha querido (por parte del mismo gobierno estatal) responsabilizar a los ciudadanos de su propia seguridad, haciéndolos corresponsables de sus fatales consecuencias. Dicen: la seguridad es un asunto de todos. Por Dios. Lo único que realmente garantiza la existencia de un Estado es precisamente el hecho de que fue creado para garantizar la paz y la armonía social entre esos hombres que decidieron vivir en comunidad, así lo establece el célebre filósofo de la política Thomas Hobbes y desde entonces esta definición no ha cambiado. Esta es la verdadera razón de ser de todo Estado.

Llamar a los munícipes a rendir cuentas en materia de seguridad, principalmente de prevención, una de sus responsabilidades innegables, no está mal, incluso es necesario, pero los legisladores deberían también invitar al gobernador del Estado para que nos dé un informe pormenorizado sobre su plan estratégico de combate a la inseguridad que, al día de hoy, la sociedad colimense no conoce.

Los muertos siguen apilándose en la memoria de la gente y en el corazón de los dolientes. Hace unos días desapareció el director de Obras Públicas de Tecomán, poco después una trabajadora del ayuntamiento de Villa de Álvarez, curiosamente esposa del priista Rogelio Salazar Borjas, hoy procesado por un asunto de drogas. También fue levantado apenas ayer el padre de un comunicador asesinado hace unos meses.

Los policías siguen siendo asesinados, igual que muchos ciudadanos inocentes, como el caso del joven futbolista del mercado Obregón, cuyo deceso hemos lamentado todos y caso del que lamentablemente me tocó estar cerca. Y ante todo esto no sabemos nada del gobernador del Estado, salvo que viaja constantemente y es indiferente incluso al terror que vive la ciudadanía por tanto crimen y tan poco interés de la autoridad, pues no es lo mismo ir por la calle sin ningún tipo de custodia que estar protegido día y noche, como es su caso, por cinco, días o quince policías armados.

Desde esta trinchera claro que Colima puede parecer el estado más bello de la República. Que cada quien, pues, asuma su responsabilidad en el combate a la violencia y la inseguridad sobre este tema pero por favor no se exima al gobernador de una promesa que fue su principal lema de campaña: vas a vivir feliz, seguro. Ahora que la cumpla.

