FELIZ Y SEGURO

Observador Político

Belisario Romero

Así vivíamos en Colima allá por los años 90 ’s, cuando, cuando nuestro estado figuraba a nivel nacional como uno de las entidades más seguras del país, motivo por el cual mucha población de otros estados se vino aquí a vivir porque aparte de la seguridad, también había muchas oportunidades de crecer y hacer negocios, además habían empleos muy bien pagados, también se vivía o literalmente la gente era feliz

Recuerdo cuando en ese entonces se le preguntaba a la gente no nacida en Colima por qué se había quedado aquí y respondían satisfechos que era un buen lugar para vivir feliz, comparado a otros estados en donde la violencia estaba en su apogeo y Colima ofrecía todas las bondades en un estado tan pequeño.

Eso era Colima hace más de 15 años; notas periodísticas comprueban esos tiempos de bonanza, que incluso los gobernantes traían diariamente recursos económicos y en reuniones o giras de trabajo gente que los abordaba para solicitarles apoyo de forma inmediata eran atendidos y apoyados, se iban contentos; mientras que actualmente esos solicitudes pasan por muchos filtros para analizar la viabilidad del apoyo. Incluso también la gente traía dinero en su bolsa y gastaba en lo que se les antojara.

En el sexenio del entonces gobernador Fernando Moreno Peña (97-2003) , llegó a la procuraduría, Jesús Antonio Sam López (q.e.p.d), un personaje que en ese entonces era el terror de los malandrines, por su fama de torturarlos sin piedad, muchos decían que Sam no andaba con chingaderas, que éste si como malandro llegabas a sus manos más les hubiera valido no haber nacido, así les iba. NO LE DEJABAN OTRA OPCIÓN.

Incluso, contaba con información PRIVILEGIADA de los malandrines que habitaban en cada barrio, tenía nombres, apellidos y tipo de delito que cometían, de esa forma si en tal lugar se cometió algún delito sabían a quién recurrir ya sea como un presunto culpable o informante.

Las personas que en ese entonces eran víctimas de algún delito, se pudiera decir que el más grave eran robos a casa habitación, muy pocos secuestros, los índices de desaparecidos eran ocupados por los mismos malandros que al no hacer caso a que después de un escarmiento judicial volvían a las andadas, no quedaba de otra que desaparecerlos para que ya dejaran de hacerle daño a las familias y sociedad colimense.

Sólo les daba una oportunidad para que enderezaran su camino, obviamente habían excepciones de casos, como a narcomenudistas que los dejaban trabajar pero sin andar haciendo daño a la sociedad, que no atentaran contra inocentes porque ahí si actuaba el estado para poner orden y no se le saliera de control la inseguridad.

Así se trabajaba en el sexenio de Fernando Moreno con su procurador, se ponía orden, incluso ni derechos humanos intervenía en la defensa de los malandros, mucho menos existía obviamente el nuevo sistema de justicia penal, que se han dado casos que los policías los agarran, casi se andan matando para detenerlos y al llegar con un juez o a un ministerio público los sueltan.

Por eso ante esas injusticias, ante la falta de resultados de hoy en día, la gente está haciendo justicia por su propia mano, como los recientes casos que se han dado en dos municipios colimenses.

Lamentablemente al paso de los años se fue dejando crecer el problema, se dejó de atender el tema de seguridad al grado que se contaminó la casa, policías y servidores públicos contratados para combatir este flagelo terminaron por nadar de a muertito simulando combatir la delincuencia, pero se descubrió que había protección e impunidad.

Se dejó crecer, se permitió a los criminales que fueran agarrando fuerza, sobre todo cuando descubrieron que Colima era idóneo para delinquir por la nobleza de su gente y aquí se quedaron y extendieron su dominio, territorio que hoy se disputan, pero que está cobrando vidas de gente inocente que nada tienen que ver en esta guerra.

Queremos nuevamente un Colima tranquilo, en paz, que podamos salir por las noches (y el día) sin andar asustados de quedar entre fuego cruzado como el reciente caso del joven florero del Mercado Obregón en la capital de Colima. Queremos vivir felices y seguros, el gobernador Nacho Peralta lo prometió, que cumpla, ¡claro que puede hacerlo!, si pudo convencer al electorado para ganar con esas promesas, ¡¡¡que no pueda regresar la tranquilidad a las mismas!!! Ya no más muertes de inocentes. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***HASTA COQUIMATLÁN: lectores que muy amablemente nos siguen, nos envían y comparten información relacionada al tema de la regidora María Negrete mejor conocida como #LadySueldazo. A continuación les dejamos los comentarios tal cual nos lo enviaron:

-PRIMER CIUDADANO

Se jaló a regidor Juan Decena porque le teme y ambos fingen demencia

“es increíble que el golpe en las redes sociales que ha movido la conciencia de la regidora María negrete, BUENO…si es que tiene conciencia, pues a los dos día de que por segunda vez su nombre apareciera en las redes donde se lee su negro historial, ahora resulta que esta sinvergüenza le da por anunciar e invitar al pueblo para que participen en los festejos de la capilla la SANTA CRUZ O LAS CUEVITAS, de cuando acá, si nunca se ensucia sus patas checas y juanetudas con el polvo de las colonias o comunidades, ahora según ella muy católica, eso sí, en coordinación y mutuo respaldo con el regidor JUAN DECENA unos de los regidores que ella crítica y lo tiene definido en sus burlescas platicas con otras personas como el regidor más Pazguato, el sin palabras, éste al ver que es una vieja brava y empezó a pedir la cabeza u obstaculizar a funcionarios, resulta que se alió a ella, con el fin de que no se lo chingue, por DIOS….este señor no se ha dado cuenta que también su nombre estuvo en su boca por ser ignorante, se burla en el partido… se burla de sus publicaciones maravillosas y su falta de participación en reuniones de regidores? Y aun así le sigue el juego, caray… el señor hace un buen trabajo, hace lo que puede… Él ha levantado el partido y eso…le corresponde al presidente interino ALFREDO OROZCO, pero como está peleada con todo mundo pues… pocos lo ven como autoridad”.

– SEGUNDO CIUDADANO (PANISTA)

A la pareja vividora la queremos fuera del partido, piden a Michel

“Exigimos a enrique Michel que agilice el cambio de presidente del comité del Pan en Coquí, queremos fuera a María y al argüendero, problemático, burlesco, vividor, oportunista y traidor de Alfredo Orozco y a María negrete, ellos nos traicionaron en el año 2004, no se nos olvida que en su campaña como diputada local hablaba pestes de la casa que le abrió las puertas, de la gente que le brindó la oportunidad de ser secretaria del ayuntamiento por primera vez (1997), es un traidora y esa gente no la queremos más

Pedimos a la población que abra los ojos y no crean más en ellos porque no son de fiar, somos personas mayores, miembros activos del PAN, no queremos que esto sólo quede en un papel, queremos que se larguen para siempre”.

-TERCER CIUDADANO (INTEGRANTE DEL SINDICATO)

Que a la hija de la regidora se le reduzca el sueldo

“no queremos que nos invite a fiestas patronales, queremos que no sea tan cínica y que el presidente Orlando lino desate este desorden generado, hecho por esta mujer. El pueblo votó por el PAN, están obligados principalmente el PRESIDENTE ORLANDO a darnos cuentas claras, por lo que queremos que Orlando vea y haga lo que corresponda para que la hija gane exactamente igual como nuestros hijos y esposas estuvieron ganando cuando iniciaron de base.

-ENTRE LOS PASILLOS DE COQUI

”La regidora se siente tan perdida que sigue culpando a todo el mundo del múltiple golpeteo mediático ¿y ahora de quién pedirá la cabeza?”

*”Anda como perro con la cola entre las patas, se contacta con el ex alcalde Chava Fuentes para ver de qué forma traicionar o salir libre de pecado, que éste la “asesore””

– TRABAJADORES

“La señora regidora pregona con algunos trabajadores que ya es famosa por el hecho de salir en publicaciones, vergüenza le debería de dar y que compare una verdadera FAMA, realmente es un reproche de su actuar, mal actuar a la población, que se deje de ridiculeces lejos de hacerlo como chiste, ella y su asqueroso marido dan vergüenza y pena al hacer sus comentarios. Como si no supiéramos todo mundo el contenido de las notas”

Fin de los comentarios

Ahí están los comentarios y el reconocimiento que esta flamante regidora se ha ganado a pulso, yo no lo digo, lo dice su pueblo al que ama tanto, que la hizo regidora. Parece que el tema dará para mucho más. Es cuanto.

***Mientras tanto en Tecomán, el regidor Ramón Moreno Camacho, como presidente de la comisión de seguridad pública en el cabildo está al tanto de la comparecencia que dará el alcalde Lupillo García ante congreso del estado para hablar del tema de seguridad.

Desde luego que antes de eso, podemos decir que es un asunto que les compete más a las autoridades federales y estatales, son quienes traen todo el recurso del mundo, tanto en armamento, capacitación e inteligencia para hacerle frente al crimen organizado.

Los enemigos son los criminales que por años es establecieron en zonas estratégicas del estado para seguir controlando y cuidando su territorio y que no es exclusivo de un color o municipio, como así lo quieren hacer ver quienes no dan resultados y mejor echan culpas para evadir su responsabilidad y que a través de sus nachocolumnistas@gmail.com tratan de defender lo indefendible. Es cuanto.

*El autor de esta columna de análisis es integrante del #G8- Independiente