NACHO; “Comes y te vas”

“La violencia es como el genio de la lámpara: Sale con facilidad al primer frote de quien la encuentra, pero una vez fuera, es muy difícil volverlo a meter”.

Anónimo.

Para José Ignacio Peralta Sánchez.

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Jueves 18 de Mayo 2017

Déjenme decirles que: El Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se ha convertido en personaje de la película A Beautiful Mind, un hombre que habla con amigos imaginarios.

Me queda claro qué el futuro tiene más imaginación que Nacho de Día. Cuando Ignacia de Noche cree haber resuelto un problema y tener variables controladas, las nuevas circunstancias traen consigo situaciones que confirman que el Gobierno Cevichero de Colima, no contempló, la volatilidad del factor más cambiante: El humano.

Nacho Peralta no entendió (él no entiende nada) que en el planear y ejecutar una acción, siempre hay elementos que no resultan visibles en ese momento. Cobran forma e importancia a partir de nuevos eventos, traiciones, majaderías, descalificaciones, mentadas, ocurrencias y caprichos de personajes con un alto grado de ambición.

Qué poco duro el gusto. Si José Ignacio Peralta Sánchez hubiera tenido una ventanita al futuro cercano para observar la velocísima etapa de Transmutación de un “Cachorro a Perro Faldero y, en tan sólo unas horas a un cambio peligroso, a Perro Callejero.

A Peralta Sánchez Perro Callejero le salió bravo, malagradecido, fiero, vengativo, caprichoso y, por si fuera poco, mordiendo hasta los de casa.

Rubén Álamo Navarro (Perro Callejero) y sus nuevos criadores armaron el desgarriate político priista en el puerto, Arnoldo Ochoa González, Enrique “Kike” Rojas y Francisco “Pico” Zepeda, los tres, corrompidos hasta la ignominia, convertidos en muestrario de bajezas políticas usaron a un deschavetado y creído muchacho millonario al que desgraciaron para todos los días de su vida en el mundo político.

La Cronología es la ciencia de las fechas históricas y modo de computar los tiempos por orden de fechas, ciencia muy útil en los sucesos políticos.

A dónde quiero llegar, muy sencillo, a saber y conocer cómo inició el incendio político priista en Manzanillo, el saber quiénes están detrás del incendio provocado.

El pasado primero de mayo en el desfile obrero vino la primera señal de la rebelión de priistas en la perrera, la atmósfera política era la indicada, de pronto; apareció con la “representación” personal del Gobernador del Estado el secretario General de Gobierno Arnoldo Ochoa González quien se presentó en el desfile como el valentón que resuelve problemas a base de fuerza y puño.

Detrás de él aparecieron los lengua suelta, el diputado federal y delegado del PRI en Manzanillo Enrique “Kike” Rojas y el regidor fanfarrón Francisco “Pico” Zepeda con su admirable capacidad para lanzar estiércol, todavía se recuerda “El Chinga a tu madre Nacho” que le recetó personalmente Pico Zepeda a José Ignacio Peralta Sánchez en el restaurant “El Caballito”.

La marcha ¿Obrera? se prestó para qué Arnoldo Ochoa, Enrique Rojas y Francisco Zepeda utilizarán al ayer “Cachorro” y utilizarlo en las mentadas de madre y pancartas groseras ausentes de toda civilidad política, convirtiéndolo en un Perro Faldero, era otro Rubencito Álamo Navarro, ya era parte de la manada de políticos perversos e incendiarios.

Siempre he dicho que el fanfarrón se pavonea en sus cinco minutos de gloria para ver al resto por debajo del hombro.

La retórica de la agresión tocó humores enterrados, mismos, que lograron desahogarse en el recibimiento ofrecido por el Gobierno del Estado el pasado sábado 13 de Mayo en las Fiestas de Mayo gritándole al Gobernador y primer priista de Colima: ¡Nacho, Comes y te vas!

Insulto que colocó de inmediato a Rubén Álamo Navarro como un Perro Callejero.

Majadería total a la investidura del Poder Ejecutivo de Colima, no, a Nacho Peralta, porque José Ignacio Peralta Sánchez, no merece ninguna consideración ya que ni él mismo se respeta.

Perro Callejero (Rubén Álamo Navarro) había logrado su objetivo “ridiculizar” al primer priista de Colima, sus secuaces políticos Arnoldo Ochoa González, Enrique “Kike” Rojas y el regidor Francisco “Pico” Zepeda, habían triunfado, habían logrado lo que un día antes (viernes 12 de mayo) promocionaban en el Facebook: “Mañana viene el Gober, le vamos a demostrar quiénes somos y, a quien queremos de candidato”.

Con Lo hecho y acontecido quedó comprobada la tramoya que se gestó desde la secretaría General de Gobierno desde el pasado 1 de Mayo, La Cronología y las evidencias no fallaron.

Hoy, el puerto está incendiado políticamente, el ala de priistas de renegados va por todo y, todo es todo pero, no importa, Perro Callejero (Rubén Álamo Navarro) ya enseño los dientes y, perro que ladra, no muerde.

Ahí se ven.

ENLACITOS

SIGUEN VASTOS: las raterías de Héctor “Crucito” Pineda Lugo dan para largo hasta alcanzarlo en su viaje a Europa. ¿Ya no se acordará Crucito Pineda la tranza millonaria en la compra de camiones de la basura en el Ayuntamiento que presidió Cerdo-ta-do rogelio rueda sánchez o qué decir de la maquinaria chatarra que se compró a precios sobrevaluados? Testigo, el entonces Contralor municipal Ramón Manuel Topete Barajas y el ex oficial Mayor Alejandro Meillón Galindo.

En la próxima ratería de Héctor Crucito Pineda Lugo lo presentaremos como el primer Huachicolero municipal.

¿Y Carmen Mayahuel Hurtado cuándo se va de la SEP-estatal? La Mayahuel es una funcionaria con una peligrosa actitud criminal. Y luego no digan que no lo advertí.

¿Ya se fajará los calzones el Gobernador Nacho Peralta o seguirá igual de mediocre?

