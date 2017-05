GOBIERNO POLARIZADO

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA #G8-Independiente

Dicen algunos conocedores de la política colimense que en estos momentos la administración gubernamental de José Ignacio Peralta Sánchez se encuentra atrapada en una “polarización popular” en donde las opiniones de la ciudadanía y de algunos periodistas que escriben libremente en los medios de comunicación, comentan que la sociedad ha optado más por informarse a través de los medios alternativos y plurales como el internet, algunos cibernautas dicen que existe más confiabilidad que en otros medios de comunicación, como la radio y los rotativos matutinos que circulan por el estado de Colima, como el diario de Colima (familia del ejecutivo del estado) ecos de la costa y el correo de Manzanillo (los manipula el secretario del gobierno del estado), el noticiero de Manzanillo inclina la balanza de acuerdo al precio y a sus intere$e$ publicitario$.

Gran parte de la sociedad de acuerdo al “termómetro Efectivo” no comulgan y muchos menos confían en la figura pública del mandatario estatal JIPS, algunos ciudadanos incluyendo políticos divergen en la forma que esta conduciendo el destino y los intereses del pueblo Colimense. Algunas organizaciones repudian la actuación y la falta de seriedad de JIPS a la hora tomar decisiones algunas de ellas pactadas entre gobierno y empresarios como por ejemplo: ¿Cómo vamos? Colima, dentro de sus funciones normativas de esta organización de empresarios se atribuyen facultades para evaluar el trabajo que realizan las dependencias (secretarias) de la administración Peraltista, de acuerdo a la última evaluación los indicadores de los (cinco ejes temático) apuntan a que Nacho no salió bien librado en algunas Secretarias en especial: la de seguridad, economía, educación, gobierno austero los (excesos en el alquiler de aviones privados por horas) y desarrollo urbano, la secretaria de gobierno, están etiquetadas o clasificadas con un rendimiento que no llegan al 50% pregunta obligada para ¿cómo vamos? Colima

¿En qué condiciones laborales y que porcentaje de rendimiento se encuentran el otro 80% de las secretarias del gobierno del estado? Una vez que la organización (CVC) dio conocer el parámetro de rendimiento de las Secretarias del estado a JIPS, al parecer no fue del agrado del ejecutivo estatal, dicen algunos conocedores de política en Colima, que en represalia el gobierno del Nacho opto por echarle la jauría a los integrantes del congreso del estado (Priistas, Verdes, nueva alianza, independientes y uno que otro azul) para que estos no aprobaran el subsidio a los empresarios la módica cantidad que asciende a ocho millones de pesos anuales ¡no pos si!… y quien evalúa a ¿cómo vamos? Colima la sarta de mentiras ficticias como las declaradas en la primera evaluación hecha al gobierno del estado (miércoles 17/08/16 el Noticiero de Colima).

Como pintan las cosas parece que a Nacho Peralta no las trae todas consigo, el pasado lunes 8/mayo/2017 la dirección de comunicación social del Gobierno del estado de Colima que desatinadamente dirige Fernando el “Polluelo” Cruz García por órdenes de su “Jefe” convoco al gremio de periodistas colimenses para integrar la dirigencia de la “comisión general para la protección integral del ejercicio periodístico” la sede del evento fue el palacio de gobierno (salón de los gobernadores), el objetivo principal de dicho encuentro con los medios de comunicación fue atender los puntos siguientes: A) respaldar y garantizar la protección y el ejercicio libre del periodismo, B) ejercer la democracia, C) poner en práctica el comportamiento de valores y principios de ética y moral, de estos tres factores los dos últimos nunca se ejercieron en tan acalorada y apasionada reunión, “la mano negra” del Gober Nacho vino a sustituir la democracia, algunos periodistas presentes se inconformaron por la forma en que fueron elegidos la terna de candidatos al puro estilo del viejo Priismo, pero da la casualidad que los tres alegres bribones presentados por el “polluelo” Cruz García resultaron ser incondicionales puestos y dispuestos al servicio del ejecutivo del estado.

PERFILAZOS

Comentaron algunos periodistas que lo sobresaliente del evento fue el tercer punto en donde los valores y principios de ética y moral quedaron por los suelos, gracias al reality show protagonizado por otra terna de periodistas al estilo tele novelesco “ dos mujeres y un camino” en donde la actriz principal de este melodrama fue nada menos que la Profesora y funcionaria pública adscrita a la Secretaria de Educación Carmen Mayahuel Hurtado Ortiz la “diosa del pulque y el maguey”, como dijera la cantante Argentina Valeria Lynch en una de sus interpretaciones “como una loba” defendió su presa hambrienta y agresiva de celos ¡a ni no!

Sino que le pregunten a la periodista Ana Rosa García quien demostró sus dotes atléticas superando a la velocista y medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, lo inconcebible de la profesora CMHO es que el (1/ Mayo /17 el Noticiero de Manzanillo) en su columna la Panga escribió el artículo periodístico titulado “una forma más de violencia de género” ¡como ahí que! ¿Acaso puso en práctica lo escrito en su columna? Pues no que todo es amor y dulzura, las contradicciones Doña CMHO es la mejor herramienta para la crítica de cualquier columnista, esa es la ventaja de escribir en las redes sociales, es allí donde se practica la democracia y se ejerce la verdadera libertad expresión, como dijera el Zorro Interplanetario JMC hay niveles.