Interponen denuncia penal contra funcionaria de la SEP Colima

*La abogada Ana Rosa García acudió esta mañana a las oficinas de la agencia del Ministerio Público para denunciar a quien responde a nombre de Carmen Mayahuel Hurtado, quien es directora de la Unidad de Servicios Educativos en Manzanillo.

Redacción | El Observatorio

Colima Col.- Al medio día de este viernes (12), la abogada Ana Rosa García, acudió a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público en Colima, a interponer una denuncia en contra de la C. profesora Carmen Mayahuel Hurtado, por los delitos de calumnias. La denuncia se presentó en la mesa cuarta de investigación.

A través de un video publicado en su facebook personal , la abogada señaló que había decidido no levantar denuncia porque se trata de una mujer, pero lo hizo porque su integridad física está en riesgo, ya que al conocer los antecedentes personales de la funcionaria estatal, detectó que tiene un grado de agresividad muy alto, que las mismas víctimas han publicado y revelado en redes sociales.

“al hacer la denuncia me encontré con el primer obstáculo, una secretaria administrativa de la recepción, me dijo que no era considerado como delito los hechos cuando se los narré…(…) ¿saben que hizo Ana Rosa García?, le dije usted recíbame la denuncia, y habrá una resolución en donde se definirá si es o no delito, usted tiene la obligación sin calificar previamente si es o no delito”.

Cabe recordar que el pasado lunes, en una reunión con periodistas en Casa de Gobierno, Carmen Mayahuel Hurtado, agredió verbalmente a Ana Rosa García cuando ésta realizaba su labor informativa en dicha reunión ya que exigió que borrara unas imágenes que le fueron tomadas al periodista Baldomero Díaz Gaytán.

Carmen Mayahuel Hurtado es funcionaria de la SEP Colima, directora de la Unidad de Servicios Educativos y Administrativos en Manzanillo, en el momento de la agresión asistió al evento de los periodistas en calidad de funcionaria, pues no presentó algún permiso o documento de alguna renuncia que comprobara que iba en calidad de ciudadana o periodista, pues mientras no presente eso, es funcionaria de 24 horas.

Hasta el momento la SEP a través de su titular Oscar Javier Hernández Rosas, no ha presentado ninguna postura en torno a estos acontecimientos que se están dando con una de sus funcionarias educativas en Manzanillo

El video completo sobre la denuncia está disponible en el Facebook personal de Ana Rosa García.