FARSA PERALTISTA

LA MANERA DE OPINAR DE…

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Neta que el des- gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y su voz -cero Fernando “Pollo” Cruz García superaron y por mucho el circo de Las Vegas, Nevada, protagonizado por Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Junior, en su tan cacareado evento que dio inicio a los trabajos de la “Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico”, en el Salón de los Gobernadores que convirtieron en el T-Mobile Arena donde afloraron el fraude, la decepción y la irritación.

De acuerdo a mis informantes que se mueven muy aprisa, me platicaron que…. La tremenda corretiza que por todo el edificio de Palacio de Gobierno que es de dos plantas le pegó la Directora de la Unidad de Servicios Educativos de la SEP en Manzanillo, Carmen Mayahuel Ortiz de Díaz Gaytán, a la abogada y reportera gráfica porteña Ana Rosa García García, fue lo más divertido de la aburrida tarde noche del lunes anterior.

Como loba en celo la primera trató de cazar a la segunda para hacerla pagar su osadía con quien se hizo tomar una fotografía con su celular. Ana Rosa se negó a borrar la misma, ardió Troya, Palacio de Gobierno, para gusto y disfrute de la gallada presente en el evento vespertino. Si ya la conoces, ¿pa’ qué la raes Bandolero?

Con la elección “democrática” de ternas integradas con puros periodistas “institucionales”, José Ignacio cubre el expediente y se lava sus manitas por reclamos futuros. En el delante, cualquier problema que surja en el gremio periodístico oficialista dirá que es asunto a resolver entre ellos.

Eso sí, en el caso de que su macuarra Ley llegara a funcionar gritará a los cuatro vientos que su iniciativa fue un éxito total y le ordenará a su voz-cero que difunda el hecho con bombo y platillo a través de los medios de comunicación a su $ervicio.

De veras que indigna la forma tan vista y desgastada de perder el tiempo a lo tarugo haciéndole al tío Lolo con leyes como la de “Protección Integral del Ejercicio Periodístico” que está de antemano predestinada al fracaso porque se enfoca al protagonismo y no a la complicada realidad que a diario viven los verdaderos periodistas en Colima, no los que a cambio de prebendas se dedican a rendirle pleitesía al des-gobernador. Estos para nada necesitan una Ley de Protección al Ejercicio Periodístico que no ejercen.

¿Sabes que “Nachito”? , mejor dile a tus Tíos Héctor y Manuel Sánchez de la Madrid, y a tu Secretario General de Gobierno dueño de la línea editorial de Ecos de la Costa, que les mejore los salarios y las debidas prestaciones de Ley a sus empleados porque pasan las de Caín para sacar adelante a sus familias, para sobrevivir.

¿Qué riesgo corren los periodistas que tienen una corresponsalía si jamás reportan absolutamente nada de la dura realidad que vive mi bello y hermoso estado de Colima?. Lo único que informan es sobre las medallas robadas y recuperadas de Vidal Domínguez, la Señora que vende Bate y lo que ocurre con el Volcán de Fuego. ¡ya Chole, qué aburrimiento, ya hartaron con los mismos inocuos temas¡

La conformación de las dos ternas para que de ellas José Ignacio escoja al presidente y al secretario general de la Comisión resultó, como se esperaba, de puros reporteros y columnistas nachoperalata@gmail.com, oficialistas pues. Agandalló la pandilla traída desde la ciudad y puerto de Manzanillo con dinero público por Bandolero Díaz Gaytán, pagador oficial de José Ignacio de sus “periodistas” allá. ¡Mira tú, qué casualidad! Sin duda, estuvo chida la pasarela y chido el besamanos.

Tras la farsa peraltista empezó el concierto de golpes bajos, tiroteos, críticas, denostaciones, descalificaciones y cuestionamientos en el Facebook, los grupos de WhatsApp y twitter. Dominaron los comentarios en contra de esta macuarra Ley de Protección al Ejercicio Periodístico.

Y es que en Colima los auténticos periodistas no necesitan ese tipo de leyes sino requieren mejores salarios y dignas prestaciones, no como los de hambre que siempre han padecido en el Diario de Héctor, el Mundo de Manuel y el Ecos de Arnoldo.

Pues, ¡ah qué caray¡ Neta que la película la Gran Farsa le viene guango a este show del Gobierno del Estado. “Nachito” Peralta y “El Pollo” Cruz, con su Ley de Protección al Ejercicio Periodístico, andan al más puro estilo de la Banda Pequeños Musical. “Mentira, tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira”. ¡Pásela bien!.