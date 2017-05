COMISIÓN DE PROTECCIÓN PERIODÍSTICA

Belisario Romero

Observador Político

En mis apenas 14 años que llevo ejerciendo la profesión del periodismo he visto y vivido muchas amargas y también buenas experiencias, en ambos casos me he mantenido firme, pese a que algunas de ellas han sido muy amargas, pese a ello no he corrido ni me he asustado. He sido en varias ocasiones amenazado y agredido verbalmente en su mayoría por servidores públicos que pierden el piso cuando llegan al poder.

Sin embargo sigo ejerciendo esta profesión con entusiasmo, me apasiona, me gusta ponerle sabor a los comentarios que hago en mi columna, si alguien brinca es que realmente cumplí el objetivo; generar la opinión y polémica, si no logro eso, es que soy un periodista ordinario, más de lo mismo, de esos que la sociedad señala como alineados o vendidos.

Me jacto de decir que no tengo compromisos con ningún partido político, político o personaje, una cosa es la opinión y otra es la línea que se reciba para halagar o pegarle a alguien incomodo, y en ese sentido, como lo dije, no recibo línea de nadie, ni instrucciones para atacar por dinero, o como se dice en el argot periodístico, no soy gatillero a sueldo. Mis columnas las firmo con mi nombre y apellido y los fregadazos que he dado, es porque se lo han ganado a pulso, aclaro, aquí hasta las mentadas se ganan.

Todo lo anterior lo plasmo porque el día de ayer fuimos invitados tooodos los periodistas, los que ejercen a diario la actividad de informar a la sociedad a través de los diferentes medios de comunicación. El motivo de la reunión fue para la instalación de la Comisión para la Protección del Ejercicio Periodístico, es decir, una comisión que defenderá y protegerá la labor de los periodistas, y que intervendrá de forma inmediata ante cualquier evento que atente contra la integridad de los y las periodistas cuando éstos realicen su función.

En el desarrollo de los trabajos y en acalorados debates, se designaros las ternas que fueron llevadas ante el ejecutivo estatal para que sea este el que decida quienes conformarán la presidencia y la Secretaría Ejecutiva, proponiendo a los periodistas para el cargo de Presidente a Julio César González Rincón, Juan Carlos Flores Carrillo y Marcia Liliana Castellanos Llerenas, mientras que para el cargo de Secretario Ejecutivo la terna recayó en Marcia Liliana Castellanos Llerenas, Baldomero Díaz Gaytán y Arnoldo Delgadillo Grajeda.

Si bien, la sociedad que nos lee, que le gusta enterarse de lo que sucede en el estado a través de los diferentes medios de comunicación y por ende va conociendo el comportamiento de las y los periodistas que tienen un espacio en algún medio de comunicación, sobre todo aquellos que generan opinión; ante estas propuestas podrá decir que no son conocidos o algunos no gozan de buena reputación, puedo decirles que cada quien es libre de opinar y pensar(tanto lectores como periodistas), lo que aquí está en juego, es que en quienes recaiga esta gran responsabilidad deberán demostrar con hechos que estarán de lado de los comunicadores y de los periodistas que en su momento atraviesen por un momento difícil. Y si así no lo hicieran entonces seriamos los mismos periodistas los que en su momento les reclamaríamos esa falta de responsabilidad y de seriedad, pero sobretodo de profesionalismo ante tan importante encomienda.

Por lo pronto, también reconocer que se ha dado un gran paso en pro de los y las periodistas en el estado de Colima, parece que ya nos estamos poniendo de acuerdo y unidos seremos más fuertes.

Agregar también que anteriormente había discriminación por parte de Comunicación Social, como lo señalé en ese entonces, periodista que no era del clan del titular de comunicación René González, no era bienvenido, y le ponía trabas para que estos aventaran la toalla. El requisito, que por las noches se cambiaran el nombre y apellido, o más claro, que de día fueran hombres y por las noches mujer.

Quien no cumplía con ese requisito, que mejor ni se arrimara. Hoy parece que hay piso parejo. También violencia contra los periodistas libres es ponerles trabas y boicotearles su trabajo para perjudicarles sus ingresos económicos y terminen cediendo ante el chantaje del sistema-gobierno.

Con esto concluyo: en quienes recaiga la responsabilidad de conformar dicha comisión, le manifestamos el respaldo para que tenga un buen desempeño, y que no le tiemble la mano para defender a cualquier integrante del gremio por más “humilde” que éste sea, se trate de quien se trate, que se le dé castigo que se merezca, que se vea y se note la diferencia de estar unidos, sobre todo para que se la piensen antes de cometer tonterías por sus bravuconadas. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***Si como ciudadano que soy, pudiera hacer algo por tener voz y voto y capacidad de decisión, lo hiciera porque a la CNC municipal de Tecomán llegara a la dirigencia el Lic. Luis Rosas, un priista que sin ser tomado en cuenta para algún cargo de elección popular o para ir en alguna planilla para el cabildo tricolor, sigue en pie de lucha. A otros que no le han tocado nada han corrido, no se van del partido, pero dejan de luchar, se ponen la camiseta sólo en campañas para ver si los toman en cuenta, son como muchos priistas, nomás de conveniencia.

El Lic. Luis Rosas entre sus aspiraciones políticas-muy válidas- está dirigir la CNC, es un personaje de lucha, de gestión, conciliador y de resultados, tiene el perfil idóneo que requieren los cenecistas, que cansados están de que los utilicen gente de su misma casa, que les llegan a prometer solamente en las campañas. Si custionaran que si es ejidatario o campesino, la respuesta sería que conoce más del campo que aquellos que se rasgan las vestiduras.

Si en la CNC municipal les interesa recomponer el rumbo que perdieron, no descarten el perfil de Luis Rosas, dará mucho de qué hablar. Si quieren más de lo mismo, sigan con las simulaciones. Al tiempo.

***Parece que el hoy director de reglamentos y Apremios en Tecomán, Jorge Arturo Torres Sánchez, quiere a como dé lugar legitimarse en el cargo, pues su llegada tan repentina causó inquietud en propios y extraños. Resulta que ha brincado de cargo en cargo y esto deja entrever que el alcalde Lupillo García no se lo puede sacudir. Por eso actualmente quiere aparecer en los medios un día sí y al otro también, como si la dirección de Comunicación Social nomás estuviera a su disposición de difundir lo que hace en dicha dirección. Por cierto los logros actuales que se han dado, se deben a que quien estuvo antes, sembró para que se cosecharan esos éxitos. A partir de su llegada, solamente aparece en los medios, pero por los boletines que envían a petición suya. Cuando un funcionario brilla con luz propia, los mismos medios de comunicación llegan solos para unirse y compartir sus logros. Es cuanto.

* El autor de esta columna de análisis es integrante del #G8-Independiente