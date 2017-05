Destaca nadador Emiliano Mora respaldo de la UdeC

*“Me siento muy orgulloso por lo que he logrado en esta Olimpiada y contento; sé que hay muchas cosas por mejorar, pero me esforcé porque no me quería ir sin ninguna medalla de oro”, dijo el joven deportista colimense.

Contento por haber logrado 3 medallas, una de oro y dos de plata en la Olimpiada Nacional 2017, el nadador y alumno del Bachillerato 4 de la Universidad de Colima, Saúl Emiliano Mora Contreras agradeció en entrevista el respaldo y apoyo que ha recibido por parte de la máxima casa de estudios en el estado.

Al finalizar su última prueba, donde logró la medalla dorada en los 100 metros pecho, acompañado por sus papá externó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido para el desarrollo de su carrera deportiva en la Universidad de Colima; “agradezco al rector Eduardo Hernández Nava todo su apoyo. Me siento muy orgulloso por lo que he logrado en esta Olimpiada y además muy contento; sé que hay muchas cosas que mejorar, pero me esforcé porque no me quería ir sin ninguna medalla de oro”.

En el aspecto deportivo, Mora Contreras expresó a los estudiantes universitarios que están compitiendo en la Universiada Nacional (que también tiene como sede el estado de Nuevo León), que “si en realidad quieren algo tienen que desearlo y trabajar por ello”.

Sus papás, orgullosos de las preseas logradas este 2017 por Emiliano, manifestaron su alegría; “nos sentimos orgullosos de los logros de nuestro hijo, vino a esta competencia con la mejor de las actitudes y al cien por las preseas, y regresar con buenos resultados al estado de Colima es lo mejor. Consideramos invaluable el respaldo y apoyo que ha recibido por parte del rector de la Universidad de Colima, por eso manifestamos nuestro total agradecimiento”, dijo la señora Martha Elena Contreras Álvarez acompañada de su esposo Emiliano Mora.

Sus padres coincidieron en externar su agradecimiento al rector José Eduardo Hernández Nava, pues la joven promesa de la natación colimense desarrolla gran parte de sus entrenamientos en la alberca olímpica de la UdeC, desde muy temprano por la mañana.