PRENSA: Todo en venta

“Nacho si no has de juzgar a Mario, tráelo para que Gobierne”

Voz de los colimenses.

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Lunes 08 de Mayo 2017

Déjenme decirles que: Todavía veo ondear la bandera que dejó izada Julio Sherer García. La bandera de la inconformidad, de rebeldía, de independencia inquebrantable.

De creer, que Colima no funciona bien pero podría funcionar mejor si hubiera periodistas que publicaran la verdad, un periodismo sin concesiones, libre.

No podrá ser así, el 99 por ciento de los medios impresos y radiales, periodistas y comunicadores del estado son empleado$ y cómplice$ voluntarios del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez quien los ha comprado como marranos en engorda.

Son pseudosperiodistas que marchan en contra del sentido común y de sus propias conciencias, son merolicos y periodistas al servicio de los inescrupulosos, al mando de ladrones y corruptos enquistados en el Gobierno cevichero de Nacho Peralta para vergüenza de Colima.

Van cogidos de la nariz a la orden de los demagogos, al desfiladero donde día a día se debilita a la democracia en el ejercicio de la complacencia de quien compra basura para la alabanza desmedida.

Son hijos de la… la venta de garaje, de la capitulación, del fracaso, resignados como mansedumbre y sumisión al estado de las cosas. La costumbre de la claudicación se ha quedado en el 99 % de los (in)comunicadores de todo el territorio de Colima, no como acompañantes sino como yugo, es aberrante ver y saber quiénes se han puesto la argolla en la nariz por Mutuo propio, quienes, tragan mierda por unos cuantos pesos que Ignacia de Noche les tira al piso.

Esos, no preguntan, no cuestionan, no critican, padecen lo$ efecto$ del $ilencio, son los hijos de la… dadiva que les da un tipo despreciable como lo es el director de comunicación $ocial Fernando (pollo) Cruz quien descobija a quienes cobran en su nómina, filtrando quienes son los “Chayoteros” beneficiados del Gobierno de Nacho Peralta.

Este lunes 8 de mayo el Gobierno del Estado conformará una “comisión” para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, un mamotreto dirigido desde el despacho de un gobernante ladrón, sinvergüenza y corrupto como lo es José Ignacio Peralta Sánchez, ahí estarán sus esbirros, llevados como ganado porcino a Palacio de Gobierno, fieles, perdidos en el laberinto de lo dado. Validación de todo aquello que no deben decir, mucho menos criticar. A obedecer, para eso se les paga.

Será un espectáculo denigrante donde el Gobierno peraltista y sus amanuenses buscarán la descalificación de los periodistas libres, (que si lo hay) erigiendo esa comisión a través de la aplastante denigración de quienes han vendido sus conciencias como vulgares prostitutas de los medios.

El casi uno por ciento de la prensa libre en Colima, describe los hechos y los acontecimientos de la verdad, de una realidad ocultada por los sirvientes de Ignacia Ceviches.

Tristes días le espera a la sociedad que escuche algunas estaciones de radio o lean la prensa al servicio del Gobierno estatal, ¿qué le informará? Nada, nada de parte de los que sólo queman incienso inmerecido al inútil de Nacho Peralta.

Frente a nuestra realidad, el maestro Julio Sherer entendía que el deber de los hombres y mujeres honestos es alzar la voz. Rebelarse. Llamar a las cosas por su nombre. Vivir sin miedo. Vivir criticando.

El periodista Teodoro Rentería dijo hace algunos días en Colima lo siguiente: “El objetivo de un buen periodista es servir a la sociedad, aunque reconoció que los medios de comunicación no siempre son controlados por periodistas, se dicen periodistas y hasta “analistas”, pero deben nombrase comerciantes de la pluma ya que llevan su pluma por esa línea”.

En fin, la sociedad de Colima ya sabe y le consta quienes son extorsionadores y chayoteros del periodismo, verdaderos hampones de la pluma que no entienden que pelear por la libertad de estar informado es la posibilidad de pararse en una esquina y gritar: “Aquí la libertad de prensa es escasa”.

Ahí se ven.

ENLACITOS

CHILLAN LAS RATAS: cerdo-ta-do rogelio rueda Sánchez presidente del PRI-corrupto y su cómplice Héctor Crucito Pineda Lugo hablan de legalidades pero, la realidad los juzga como ladrones.

En el caso de Héctor Crucito Pineda Lugo en este espacio y cada lunes y jueves daremos a conocer sus raterías y corrupciones, que son muchas y muy variadas, incluida una famosa sindicalización que pasó por el tamiz de un exgobernador.

Las galerías y la comunidad porteña en especial, de la colonia Burócrata, van a conocer los hurtos de este par de ladrones, rueda y Crucito.

NACHO PERALTA DESASEADO: La gente que acudió a los “miércoles ciudadanos” de Nacho, La Lona, están molestos y desangelados por que los oficios de atención ciudadana con las peticiones para recibir beneficios fueron tirados a la calle para no cumplir los compromisos de Nacho Peralta.

Lo curioso del caso es qué, quien los encontró los llevó inmediatamente a la madriguera de La Gobernadora madre, confirmándose que: El Gobernador vive en la calzada Galván, y quien manda, en la avenida 20 de Noviembre en las oficinas de “La Jaula de las locas”.

No cabe duda, los colimenses sí saben dónde se ejerce el poder.

ROGELIO, el mal ladrón: Es pregunta: ¿Quién es el ejidatario de la comunidad de Campos que rogelio rueda Sánchez en ese entonces secretario General de Gobierno y su socio, el infame secretario de Fomento Económico Rafael Gutiérrez Villalobos quisieron robar?

Y luego dicen que no son RATAS. ¡Ah, son del PRI!

