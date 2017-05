El periodismo mexicano de cara a la elección presidencial

Comm Politics

Alex Berber

Durante las actividades del Día Estatal del Periodista, el destacado periodista Teodoro Rentería Arroyave, representante de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), tocó un tema fundamental en lo referente a la línea editorial que reflejaban todos los periódicos nacionales, y por ende, regionales y locales, hasta antes de 1968, cuando contó que “todas las 8 columnas se dictaban desde Los Pinos, o lo que es peor, desde la Embajada de Estados Unidos”.

Gracias a la popular presencia de Andrés Manuel López Obrador como candidato de MORENA, la próxima elección presidencial de 2018 nos remite a la duda de si los dueños de los medios nacionales trabajarán a favor de la permanencia en la presidencia de un candidato “prianista” o independiente, pese a que el neoliberalismo fallido ha generado que un sector cada vez más grande de la población mexicana vea al eterno AMLO como una opción nuevamente interesante, tras el desgaste que vivió después de haber “perdido” la elección presidencial de 2006 ante un ex presidente que ahora se cree, escribe sus twits bajo los efectos del alcohol.

En charla con quien escribe, Teodoro Rentería no dudó en señalar que “el objetivo de un buen periodista es servir a la sociedad”, aunque reconoció que los medios de comunicación no siempre son controlados por periodistas, “se dicen periodistas, pero deberían nombrarse empresarios, comerciantes”, dada la facilidad con la que llevan el contenido editorial y el interés comercial por una misma línea.

El experimentado informador, quien después de reunirse con trabajadores de los medios de Colima para festejar el Día Estatal del Periodista, y presentar en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima su libro “Mi vida son nuestras batallas”, donde narra sus vivencias de más de 60 años en la labor informativa, detalló que en nuestro país “tanto en la sociedad como en el periodismo, hubo un cambio después de 1968, el movimiento estudiantil fue producto de lo sofocado que estaba la sociedad en esos momentos”, y para dar un ejemplo de ello, relató: “la única detención que he tenido en mi vida fue después de entrevistar a un líder del movimiento de 1968, ha sido la única en 60 años, ya que en aquél tiempo el Gobierno se encargó de que los medios no informaran de lo sucedido; si ves las portadas de los periódicos el día siguiente, te das cuenta cómo trató de taparse la masacre, donde oficialmente hubo 40 muertos, pero nosotros vimos que fueron más de 400, se llevaban los cadáveres en camiones”.

Sin embargo, tanto el Gobierno que no quiera garantizar la libertad de expresión, como el dueño del medio que venda su línea editorial, tendrá un fuerte enemigo: el Internet y las redes sociales. “Este tipo de tecnologías son la gran revolución después de la imprenta plana de Gutenberg, ha hecho que los medios tengan que evolucionar, reinventarse, los periodistas debemos buscar nuevas alternativas para informar a la sociedad”.

Teodoro Rentería también señaló que la libertad de prensa en forma absoluta no existe: “la libertad de prensa, como todas las libertades, debe conquistarse a diario, pero la libertad de expresión no deja de ser una utopía”.

Por último, tras el evento, y al dirigirse a los alumnos de la carrera de Periodismo que asistieron al auditorio de la Facultad de Letras y Comunicación, el autor y periodista, aconsejó, “si quieren ser buenos periodistas, su único propósito, su único objetivo fundamental es servir a la sociedad, ése es su cometido”. Un propósito que podría ser decisivo en la elección presidencial que se viene.

Pase de salida…

Lastimoso ver la campaña que se han montado (y pagado en redes sociales) los integrantes de “¿Cómo Vamos? Colima”, con tal de vendernos la idea de que son la Caperucita Roja del cuento, y no el lobo. Además de las descalificaciones e intolerancias en contra del columnista Jesús Cuevas Peña, los empresarios han demostrado el hambre, y la urgencia porque les lleguen los recursos públicos que quieren desviar hacia su asociación. Deberían, mientras tanto, ahorrarse el dinero de las lonas y las campañas de Facebook que pagan, y mejor saldar las deudas con sus colaboradores por el trabajo realizado hasta el momento, porque evidentemente algunos imploran ante el inminente riesgo de que no les remuneren las horas de talacha que ya han realizado, bajo el pretexto de que el presupuesto no llega.

Pase de salida 2…

Pareciera que los actores políticos, medios, y sindicatos, que quieren fuera al Secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, van a tener que quedarse con las ganas por un tiempo. El mensaje lo lanzó el propio Gobernador, al anunciar con bombo y platillo que el bono del Día del Maestro (el mini aguinaldo) llegará completo.

Pase de salida 3…

El “Protocolo de seguridad para periodistas en situaciones de riesgo” es un tema pendiente, situación que se expuso en el evento del Día Estatal del Periodista. Desde hace tiempo que Colima se convirtió en un lugar violento, este protocolo es necesario, sobre todo porque las propias corporaciones de seguridad y protección civil deben tener bien claro los derechos y obligaciones de los reporteros, con quienes ya han tenido incidentes.

