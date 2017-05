LOS DADOS CARGADOS DE BANDOLERO

PERFILES POLÍTICOS

Luis Antonio Barbosa Zamora

No cabe la menor duda de que cuando existen intereses políticos y laborales en las instituciones, llámese gobierno del estado o sindicatos, lo primero que sale a relucir son las traiciones, las patadas por debajo de la mesa, los piquetes de ojos, los dimes y diretes y una que otra mentada de madre. Dicen algunos promotores del boxeo que para montar una pelea entre dos hay que manejar elementos e ingredientes para calentar a la gallada.

En esta ocasión, el encargado de promover la contienda boxística “choque de titanes” entre el “estadista” José Ignacio Peralta Sánchez y los dirigentes de las secciones 6 y 39 recayó nada más ni nada menos que en el máximo exponente del periodismo porteño chayotero, J. Baldomero Díaz Gaytán, quien argumenta que JIPS, alias “KID DESCONTON”, es el favorito para ganar la pelea porque durante catorce meses se ha venido preparando física y técnicamente bajo el mando de su manager “el Cuyo” Oscar Javier Hernández Rosas, quien tiene un palmarés envidiable (se pasa por el arco del triunfo la ley de educación, se pelea con los maestros de telesecundaria, otorga plazas magisteriales para sus cuates, tiene séquitos de incondicionales etiquetados de prepotentes y despilfarradores, el Programa Federal de Escuelas al Cien no llega ni a cincuenta, el bullyng en escuelas de primaria y secundaria se encuentra en semáforo rojo),etc., etc., y etc. A pesar de todo lo anterior, para Bandolero su patrón Javier “El Pelón” Hernández Rosas es todo un funcionario público íntegro, honesto, calculador, conciliador, el non plus ultra de la educación capaz de derrumbar muros, acabar con el sindicalismo magisterial y los soldados del saber.

Lo que no saben los líderes del SNTE secciones VI y XXXIX, Héctor P. González Aguilar y Heriberto Valladares Ochoa, respectivamente, es que el promotor de su enfrentamiento con el todavía Secretario de Educación del Gobierno del Estado, corrió a cargo José Baldomero Díaz Gaytán, personaje de la picaresca periodística porteña que cobra en la nómina cueveada de la Dependencia donde incrustó a su “pareja sentimental”, la bienaventurada y nunca bien ponderada Mayahuel Hurtado Ortiz, “ la diosa del pulque y el maguey”, como Coordinadora de los Servicios Educativos en Manzanillo.

El resultado de la guerra declarada por JIPS a los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación secciones VI y XXXIX, es de pronóstico reservado. Para ganarla, los profes deberán buscar estrategias específicas para librar con eficacia las malas mañas de “KID DESCONTON”. El tercero sobre el cuadrilátero (réferi) tendrá que revisar el vendaje y los guantes de Peralta Sánchez.

Los aficionados a las orejas de coliflor comentan que pulpos le van hacer falta al manager (OJHR) y a su pupilo (JIPS) para que le pelen…. Un pedazo de salami al gremio magisterial. Claro, todo depende de la inteligencia con que los managers (Javier Pinto y Memo Rangel) planteen la pelea, son ellos los responsables de buscar las debilidades y fortalezas físicas para que no llegue a los seis rounds, o de plano aplicarle un gancho al hígado y otro a la mandíbula ¡y párale de contar¡

El Maquiavelo de ‘petatius’ del chayoteo porteño, en su columna del día 1º de Mayo del 2017 habla de “lloriqueos, chantajes y pandillerismo” por parte del gremio magisterial. No está por demás recordarle que su “pareja sentimental”, maestra de profesión, gracias a sus “contactos políticos” logró colocarla sin merecimiento alguno cerca del cachorro tricolor Rubén Álamo Navarro, Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Manzanillo, con el claro objetivo de colocarla para una diputación local en la próxima contienda electoral. (Conste que no lo digo yo, lo dicen los de su propio gremio de mercachifles quienes se han encargado de desacreditarlo por alevosía y ventaja en el uso indebido de recolección de fruto$ y el tráfico de influencias).

También Don Bandolero en su misma columna mencionó que el SNTE se opuso a la candidatura de JIPS. Al respecto, le recuerdo que en alguna ocasión escribió maravillas del profesor Martin Sánchez Valdivia cuando era presidente del PRI en Manzanillo. ¿Será que éste recibió órdenes de Mario Anguiano Moreno de no apoyar logísticamente a JIPS? Bandolero debe hacer memoria y acordarse que su ídolo Nacho Peralta perdió las votaciones en Manzanillo en la primera contienda electoral gracias a las traiciones de los priistas y no del magisterio. Pregunto, ¿Qué acaso Bandolero no chantajeó en las elecciones de 2015 y 2016 a los políticos en turno?

El tema de la manipulación del gremio de ‘periodistas’ por Mayahuel y Bandolero da para otra entrega de “Perfiles Políticos”. Por ahora basta con referir las quejas vertidas por varios columnistas de los medios impresos de Manzanillo que se quejaron amargamente de la dispareja repartición de los chayotes hecha por la pareja de felones que partieron, repartieron y se quedaron con la mayor parte.

La inconformidad de quienes escribían a favor de los políticos renteados por JBDG por el inequitativo reparto agrario, de los chayotes, llegó a tal grado que en diciembre de 2016 de plano terminaron por desintegrar el gremio de periodistas paleros. Pregunto ¿Acaso eso no es pandillerismo, delincuencia periodística organizada? A veces no es bueno escupir al cielo porque tarde que temprano el escupitajo les caerá en la cara

PERFILAZOS

• No haber sido atendidos en sus reclamos y derechos laborales, persecución a quienes han levantado la voz a favor del magisterio colimense, hostigamiento a los trabajadores de nuevo ingreso, incumplimiento en la aplicación de los concursos de oposición y promoción, y falta de voluntad para resolver los conflictos que él mismo genera, fueron las puntuales acusaciones que los trabajadores de la educación le hicieron al inexplicablemente todavía Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Óscar Javier Hernández Rosas, ante su jefe José Ignacio Peralta Sánchez en la marcha conmemorativa del Día del Trabajo.

• José Ignacio Peralta Sánchez se comprometió a “analizar con seriedad las peticiones del magisterio colimense” que exige la destitución inmediata de su Secretario de Educación Óscar Javier Hernández Rosas.