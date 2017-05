Adiós ¿Cómo vamos?

Observador Político

Belisario Romero

Si los de Cómo vamos Colima habían planeado organizarse con el argumento de vigilar y calificar el desempeño de los hoy gobiernos municipales y el estatal, a cambio de pedir un millonario presupuesto, pues déjenme decirles que no les salió su plan, que en un principio parece que si estaban convenciendo cuando convocaban a reunión para dar a conocer las primeras evaluaciones de algunos municipios y del ejecutivo estatal.

Por cierto a dichas reuniones nunca se presentaron alcaldes como la de Villa de Álvarez y Tecomán porque posiblemente ya se imaginaban que los querían usar como carnada para vender la idea de que dicha organización era formal y con poder de convencimiento, que podían poner a temblar a cualquier politiquillo.

Bien hizo en ese entonces el edil tecomense, Lupillo García Negrete en no engordarles el caldo a los Brun, al hacer caso omiso a esas invitaciones, aunque éstos lo tildaron de irresponsable y quién sabe cuánta cosa más ante los medios. La respuesta del alcalde fue contundente, diciendo que a él lo eligió el pueblo y es el pueblo el que lo calificará y evaluará y no un grupo de personas que buscan el interés económico.

¿Cómo vamos? Colima se quemó cuando los colimenses empezaron a notar que estaban inclinando la balanza hacia tal gobierno, que calificaban bien al que los patrocinaría económicamente-le dedicó una primera evaluación a echarle flores al ejecutivo estatal- incluso para meter presión al gobierno estatal, la última evaluación que hicieron en materia de seguridad, Colima salió reprobado, le pusieron CERO en Salud y Seguridad. Desde luego que dicha evaluación no le agradó al flamante secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González– también dueño de una flotilla de tráileres en el Puerto de Manzanillo- .

La desesperación por los centavos- nada más y nada menos que 8 millones de pesos- los ha llegado a perder la razón, acudieron la semana pasada al Congreso del Estado a exigirles a los diputados aprobar una iniciativa a la ley, específicamente el articulo 41 ubis de la ley de Hacienda, que permitirá que ciudadanos causantes del impuesto sobre la nómina done a organizaciones como la de ellos.

Todo iba bien al inicio de dicha organización, pero todo cambió cuando empezaron a enseñar el cobre, que lo que realmente buscan es dinero, quieren 8 millones de pesos para poder trabajar, ¿trabajar?, ¿evaluar?, ¿calificar’, pero si nadie los contrató!. Por eso desde en este momento puedo asegurar que dicha organización que como ya se vio que no se mueve sin dinero, quizás está llegando a su final, si pelean los primeros 8 millones de pesos de este año y aún no se los dan, mucho menos el próximo que ya es electoral. Adiós ¿Cómo vamos? Colima.

BAJO LA LUPA

***La Información es poder: parece que nadie le dio importancia a algo que reveló la ex titular de SEDESCOL, Indira Vizcaíno Silva, esto días después de su renuncia cuando ofreció una rueda de prensa explicando los motivos.

Indira dijo que uno de los muchos motivos es que la veían como un contrincante electoral, que por esa razón le hacían sombra, no la dejaban trabajar abiertamente. Y puso un ejemplo que en lo particular me parece la clave de todo. Dijo que en la caso de los programas y apoyos a fondo perdido todo se manejaba en las oficinas de la CNC estatal, son éstos los que agandallan los programas de gobierno, el beneficio es directo para ellos.

Estos gozan de información privilegiada, les informan cómo, cuándo y dónde para que se les apruebe sus proyectos, mientras que el ciudadano de a pie, queda fuera y no alcanza a ingresar su proyecto por estar a destiempo o incompleto.

Y bien hizo Indira al defender otros sectores de la sociedad, cuando les decía que así como los priistas a través de la CNC se benefician, hay que darles oportunidad a otros, obviamente no les gustó a esos vividores y le hicieron la vida imposible, al grado de que ésta mejor renunció.

A Indira Vizcaíno en el 2018 no la den por muerta, aparecerá en las boletas electorales, pero una cosa más, atacará con las mismas armas que los priistas le dieron. Al tiempo.

***El dinero que el titular de educación Oscar Javier Hernández Rosas, está pagando a varios periodistas para defenderlo, -específicamente en Manzanillo-, no le está surtiendo efectos positivos, debería de exigirles mayores resultados, pues su nombre sigue apareciendo en todos los medios un día sí y el otro también, pero de manera negativa y estos no han podido contrarrestar los ataques en contra. Pagó muy caro el que hasta no sólo haga depósitos quincenales, si no que hasta una plaza laboral en la misma secretaría entregó con tal de que no fuera molestado. Para lo que están haciendo de trabajo con los 200 pesos de siempre y un pase a algún motel se hubieran conformado estos bribones de la información. Le vieron la cara como siempre.

Ojalá que el titular de educación, que no tenemos la menor duda de que trae buenas intenciones de hacer las cosas bien, reflexione a tiempo porque sus mismos “aliados” lo están acabando.

***Hasta Coquimatlán: La regidora coquimatlense María Negrete que según ella, con mucho orgullo ha dicho que se ha ganado sus 5 minutos de fama, hasta lo presume. Lo que mejor debería de hacer es enmendar su torcido camino como funcionaria y servidora pública. Ya se lo han dicho, por donde pasa deja enemigos, como dijeran en mi pueblo, tiene el don de caer “gorda”. Orgullosa debería de sentirse que su trabajo como regidora o servidora pública favorezca a las mayorías, y no el que la señalen como una vividora del erario. Si esos que le aplauden sus chingaderas, la estiman mejor ayúdenla. Anda tratanto de culpar a todo el mundo de hacerla famosa, pero el enemigo lo tiene en casa.Es cuanto.

*El Autor de esta columna de análisis es integrante del #G8- Independiente